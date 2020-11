Olympiakos Piräus gegen Manchester City heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Manchester City gastiert am heutigen Mittwoch im Rahmen des 4. Spieltags der Champions-League-Gruppenphase bei Olympiakos Priäus. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Du willst Olympiakos Piräus gegen Manchester City live und exklusiv sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Olympiakos Piräus vs. Manchester City heute live: Daten zum Spiel

Das Gastspiel von Manchester City bei Olympiakos Piräus ist eine der zwei frühen Begegnungen am heutigen Mittwoch (25. November). Anpfiff ist bereits um 18.55 Uhr im Karaiskakis-Stadion in der griechischen Hafenstadt.

Das italienische Schiedsrichtergespann um Davide Massa, Filippo Meli und Stefano Alassio wird die Partie leiten.

Olympiakos Piräus - Manchester City heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Olympiakos Piräus und Manchester City wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausschließlich von Streaminganbieter DAZN gezeigt. Der Anbieter, der auch als das "Netflix des Sports" bekannt ist, teilt sich in dieser Champions-League-Saison die Übertragungsrechte mit Sky und hat pro Spieltag 14 Partien live in voller Länge im Programm.

Neben der Königsklasse stellt DAZN auch Live-Berichterstattungen der Bundesliga, Europa League, Serie A, Ligue 1 und von LaLiga zur Verfügung. Auch US-Sport (NFL, NHL, MLB), Tennis, Wintersport, Darts und Kampfsport sind auf DAZN beheimatet.

Zudem gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Champions Legaue, alle Spiele der Europa League, und Highlights der 1. und 2. Bundesliga auf DAZN. Das komplette Angebot könnt Ihr nur für 11,99 Euro erwerben - oder 119,99 Euro mit dem Jahresabo. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN.

Olympiakos Piräus gegen Manchester City heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr auch auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker für Olympiakos Piräus gegen Manchester City.

Manchester City in der Krise: Luxus Champions League

Manchester City spielt die wohl bisher schlechteste Saison unter Trainer Pep Guardiola. Nach acht Spielen in der Premier League sammelten die Skyblues lediglich zwölf Punkte, was derzeit Platz 13 bedeutet. Gegen Spitzenreiter Tottenham Hotspur gab es am vergangenen Wochenende zudem eine verdiente 0:2-Niederlage.

Somit hat City bei einem Spiel weniger bereits acht Zähler Rückstand auf die Spurs und den punktgleichen Titelverteidiger FC Liverpool.

Deutlich besser läuft es dafür in der Champions League. Mit einem Torverhältnis von 9:1 Toren und drei souveränen Siegen steht ManCity an der Spitze der Gruppe C. Mit den Gruppengegnern FC Porto, Piräus und Olympique Marseille wäre alles andere als ein dominanter Einzug in das Achtelfinale aber auch eine Enttäuschung.

© imago images / PA Images

Champions League: Manchester City und Piräus in Gruppe C