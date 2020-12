Manchester United - PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spitzenspiel in Gruppe H! Manchester United empfängt am heutigen Mittwoch Paris Saint-Germian. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Du willst zahlreiche Spitzenspiele in der Champions League und Europa League live sehen? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Manchester United vs. PSG heute live: Die Daten zum Spiel

Ein Überblick zu den wichtigsten Eckdaten der Partie am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain:

Datum: 2. Dezember

2. Dezember Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Old Trafford

Old Trafford Zuschauer: nicht zugelassen

Manchester United - PSG heute live im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, das Spiel zwischen Manchester United und Paris Saint-Germain live im TV oder Livestream zu sehen - und diese bietet DAZN. Der Streaminganbieter teilt sich in dieser Spielzeit die Übertragungsrechte an der Champions League mit Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt lediglich die Partie von Borussia Dortmund gegen Lazio Rom in voller Länge und bietet obendrein eine Konferenz an, DAZN hat die übrigen sechs Spiele im Programm.



Der Streamingdienst geht kurz vor Anpfiff auf Sendung und liefert neben der klassischen Live-Berichterstattung auch exklusive Eindrücke von Experten und dem Spielfeldrand. Wer die besten Höhepunkte der anderen Spiele anschließend sehen möchte, ist ebenfalls bei DAZN richtig. Die Highlights aller Begegnungen gibt es bereits 40 Minuten nach Abfiff.

Darüber hinaus bietet das "Netflix des Sports" Übertragungen der Europa League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga und von LaLigan. US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, Kampfsport (UFC, WWE, Boxen), Wintersport und Motorsport findet Ihr ebenfalls beim Streamingdienst.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro monatlich oder wahlweise 119,99 Euro im Jahr. Hier geht's zum kostenfreien Probemonat.

ManUnited gegen Paris Saint-Germain heute im Liveticker

Bei SPOX habt Ihr außerdem die Möglichkeit, das Spiel in Textform zu verfolgen. Wir bieten zu allen Begegnungen der Champions League einen ausführlichen Liveticker an und somit auch zu Manchester United gegen Paris Saint-Germain. Hier entlang.

Manchester United - PSG: Die möglichen Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) und Thomas Tuchel (PSG) aufstellen:

ManUnited: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguier, Alex Telles - Fred, Matic - Greenwood, Fernandes, Rashford - Martial

De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguier, Alex Telles - Fred, Matic - Greenwood, Fernandes, Rashford - Martial PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Pereira - Di Maria, Neymar - Mbappé, Kean

© imago images / PanoramiC

Champions League: Die Tabelle der Gruppe H

Manchester United gewann das Hinspiel etwas überraschend mit 2:1 in Paris und hat trotz der peinlichen Niederlage gegen Istanbul Basaksehir die besten Chancen auf das Achtelfinale. Mit einem Sieg würden die Red Devils als Gruppenerster feststehen.

PSG hingegen darf im Fernduell mit RB Leipzig auf keinen Fall verlieren. Bei einem Sieg der Tuchel-Elf ist es durchaus möglich, dass nach dem Spieltag die ersten drei Teams bei neun Punkten stehen.