Am heutigen Dienstag geht es in der Champions League nach der Länderspielpause endlich wieder zur Sache. In der Gruppe H empfängt Manchester United Istanbul Basaksehir. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Manchester United - Istanbul Basaksehir heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Manchester United und Basaksehir aus dem legendären Old Trafford wird es live und exklusiv bei DAZN zu sehen geben. Die Begleitung des Spiels übernehmen Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch. Los geht es wenige Minuten vor Anpfiff.

Manchester United - Istanbul Basaksehir heute live: Ort, Datum, Anpfiff

Datum: 24.11.2020

24.11.2020 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Old Trafford (keine Zuschauer zugelassen)

Manchester United - Istanbul Basaksehir heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Manchester: De Gea - Wan Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw - Pogba, van de Beek, Matic - Greenwood, Cavani, Martial

De Gea - Wan Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw - Pogba, van de Beek, Matic - Greenwood, Cavani, Martial Voraussichtliche Aufstellung Istanbul: Günok - Bolingoli, Ponck, Skrtel, Rafael - Özcan, Kahveci - Türüc, Aleksic, Visca - Ba

Manchester United - Istanbul Basaksehir heute im LIVETICKER

Manchester United - Istanbul Basaksehir heute live: Vorschau

Besser hätte die Champions League 2020/21 für die Red Devils nicht starten können. An den ersten beiden Spieltagen der Gruppe H setzte sich Manchester United gegen RB Leipzig und PSG durch. Doch das Team von Ole Gunnar Solskjaer leistet sich gerade gegen den vermeintlichen Außenseiter Basaksehir einen Patzer und verlor mit 1:2 am Bosporus.

Nun wird das Team von der Insel auf Revanche aus sein und wird nach der langen Champions-League-Pause mit Volldampf in die Rückrunde der Gruppenphase starten. Doch die Istanbuler müssen sich auf keinen Fall verstecken, sie könnten über weite Strecken mit PSG und RB Leipzig mithalten.

Basaksehir und Manchester United treffen erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte aufeinander. Insgesamt hatte Manchester United 18. Mal Duelle gegen einen türkischen Vertreter in einem internationalen Wettbewerb. Bisher weisen die Red Devils eine Bilanz von 8-3-6 gegen Klubs aus der Süper Lig auf.

Champions League: Gruppe H mit Manchester United und Basaksehir