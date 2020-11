Champions League: Lokomotive Moskau gegen Atletico Madrid heute live im TV und Livestream

Am heutigen Dienstag trifft Atletico Madrid auf Lokomotiv Moskau in der Gruppe A der UEFA Champions League. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Lokomotive Moskau gegen Atletico Madrid heute live: Atletico der erste Bayern-Jäger?

Die Madrilenen kommen mit reichlich Rückenwind in die Partie gegen das Team aus der russischen Haupstadt. Die Rojiblancos konnten vergangene Woche durch die Treffer von Joao Felix gegen den FC Salzburg zuhause im Metropolitano einen wichtigen 3:2-Sieg einfahren. Bei der Generalprobe in der Liga sorgte erneut Felix für einen Sieg, dieses Mal war Osasuna zu schwach, am Ende zeigte die Anzeigetafel ein klares 3:1 für Atletico.

Somit ist das Team um Diego Simeone noch ungeschlagen im spanischen Oberhaus (vier Siege, zwei Remis) und hat einmal mehr verdeutlicht, dass die Defensive eben doch ihr Prunkstück ist: Nur zwei Gegentore kassierte das Simeone-Team in den fünf Ligaspielen bisher.

Die Heimbilanz auf internationalem Parkett ist für die Moskauer ernüchternd. Sieben der vergangenen acht Heimspiele im Europapokal verlor Lokomotive Moskau, doch in der nationalen Liga läuft es bis hierhin ordentlich. In der Tabelle der Premier Liga liegt Lok nach zwölf Spieltagen auf Rang vier und ist oben mit dabei.

Moskau gegen Atletico heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Koke, Torreira, Correa, Llorente - Felix, Suarez

Moskau: Guilherme - Ignatiev, Murilo, Corluka, Rybus - Krychowiak, Kulikov - Zhemalitdinov, Miranchuk, Smolov - Eder

Lokomotive Moskau gegen Atletico Madrid heute live: Alle Infos

Datum: 3.11.2020

3.11.2020 Uhrzeit: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Spielort: Stadion Lokomotiv

Stadion Lokomotiv Übertragung: Exklusiv bei DAZN, Kommentar durch Ruben Zimmermann

Lokomotive Moskau gegen Atletico Madrid heute live im TV und Livestream

Das Spiel aus dem kalten Moskau könnt Ihr exklusiv in voller Länge bei DAZN genießen. Die Übertragung beginnt circa 15 Minuten vor Anpiff, dann übernimmt Ruben Zimmermann das Mikrofon und begleitet Euch durch das Spiel.

