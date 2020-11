Inter Mailand gegen Real Madrid heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt Inter Mailand Rekordsieger Real Madrid. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo und wann Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Inter Mailand vs. Real Madrid heute live: Anpfiff, Ort, Hinspiel

Inter empfängt Real Madrid am heutigen Mittwoch (25. November) um 21.00 Uhr zum Rückspiel in der Gruppe B der Champions League.

Gespielt wird im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion, ehemals San Siro, in der italienischen Metropole Mailand. Zuschauer sind angesichts der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Im Hinspiel boten sich die beiden Teams in Madrid ein packendes Duell, in dem die Königlichen am Ende als Sieger vom Platz gingen. Nach einer schnellen 2:0-Führung für Real durch Karim Benzema und Sergio Ramos kam Inter dank einer guten Mentalität wieder zurück. Die Treffer von Lautaro Martinez und Ivan Perisic reichten aber nicht für den dritten Punkt im dritten Spiel, weil Rodrygo in der 80. Minute zum 3:2-Sieg für das "weiße Ballett" traf.

Inter Mailand - Real Madrid heute live im TV und Livestream

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es nur eine Möglichkeit, die Begegnung zwischen Inter Mailand und Real Madrid live zu sehen - und diese bietet DAZN. Der Streamingdienst hält die Übertragungsrechte von 14 Partien pro Spieltag. Die beiden übrigen Spiele am Dienstag und Mittwoch werden von Sky gezeigt. Zudem bietet der Bezahlsender Sky eine Konferenz an.

Die Live-Berichterstattung auf DAZN beginnt um 20.45 Uhr, wenn Moderator Tobi Wahnschaffe auf Sendung geht. Später übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl.

Inter Mailand gegen Real Madrid heute im Liveticker

Solltet Ihr unterwegs sein oder ein anderes Spiel live sehen wollen, könnt Ihr Inter Mailand gegen Real Madrid auch im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Bei uns verpasst Ihr keine Tore und bleibt immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker.

Champions League: Inter und Real brauchen Siege

Nach drei Spielen herrscht in Gruppe B verkehrte Welt. Borussia Mönchengladbach steht mit fünf Punkten ungeschlagen an der Spitze, gefolgt von Schachtjor Donezk mit vier Zählern. Die Ukrainer gewannen am 1. Spieltag sogar mit 3:2 gegen Real Madrid.

Die Königlichen selbst holten ihren ersten Dreier erst im Hinspiel gegen Inter Mailand, während das Team von Trainer Antonio Conte mit zwei Punkten am Tabellenende steht. Die Nerazzurri brauchen also unbedingt einen Sieg, um noch ernsthafte Chancen auf das Achtelfinale zu haben.

© imago images / Marca

Inter Mailand und Real Madrid in Gruppe B