Am heutigen Dienstag steigt in der Gruppe C das Topspiel zwischen dem Gruppenersten und Zweiten, der FC Porto empfängt Manchester City. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Du willst keine Action in der UEFA Champions League verpassen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN_Probemonat!

FC Porto - Manchester City heute live im TV und Livestream

Die Partie aus dem malerischen Porto wird heute ausschließlich beim Streaminganbieter DAZN zu sehen sein. Im Free-TV gibt es leider keine Möglichkeit, das Topspiel der Gruppe C live zu verfolgen. Bei DAZN erwartet Euch eine aufregende Übertragung mit einem Kommentator und Experten vor Ort.

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und natürlich auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2.

DAZN kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder alternative 119,99 Euro im Jahr. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

FC Porto - Manchester City heute live: Ort, Datum, Anpfiff

Datum: 01.12.2020

01.12.2020 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio do Dragao, Porto (keine Zuschauer zugelassen)

FC Porto - Manchester City heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Porto : Marchesin - Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi - Oliveira, Uribe, Otavio - Corona, Marega, Diaz

: Marchesin - Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi - Oliveira, Uribe, Otavio - Corona, Marega, Diaz Voraussichtliche Aufstellung Man City: Ederson - Zinchenko - Aké - Stones - Walker - Foden - Gündogan - De Bruyne - Sterling - Mahrez - Torres

FC Porto - Manchester City heute live: Vorschau

In der heimischen Liga bleibt City ganz klar hinter den Erwartungen zurück. Für die Mannschaft von Pep Guardiola, die zuletzt 1:1 gegen Liverpool spielte und beim darauffolgenden Topspiel gegen die Spurs eine 0:2-Niederlage einstecken musste, ist die Champions League derzeit ein wichtiger Anker. Denn nach acht absolvierten Ligaspielen steht in der aktuellen Tabelle der Premier League nur Rang 13 zu Protokoll.

In der Königsklasse läuft es deutlich besser für die Skyblues. Bereits mit dem 1:0 Sieg in Piräus machten die Citizens den Einzug in die Runde der besten 16 Teams Europas perfekt. Ohnehin ist die Guardiola-Truppe international nach wie vor für ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor bekannt. 44 Tore markierten die Engländer in ihren letzten 16 Champions-League-Spielen. Das resultiert auch in einer starken Auswärtsbilanz: City gewann neun der letzten 13 europäischen Auswärtsspiele.

In der Liga NOS ließen die Leistungen des FC Porto zuletzt zu Wünschen übrig. Mit fünf Siegen, einem Unentschieden sowie schon zwei Niederlagen rangiert der Titelverteidiger aktuell auf dem zweiten Platz, hat aber schon sechs Punkte Rückstand auf Sporting aus der Hauptstadt. Im direkten Duell trennten sich die beiden 2:2.

Champions League Gruppe C: Der Stand vor dem Spiel