Champions League: FC Liverpool - Atalanta Bergamo heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions-League-Gruppenphase treffen in der Gruppe D der englische Meister FC Liverpool und Atalanta Bergamo aufeinander. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Champions League - FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem Champions-League-Sieger von 2019 FC Liverpool und Atalanta Bergamo steigt am heutigen Mittwoch, den 25. November, um 21 Uhr. Gespielt wird im legendären Anfield Stadium in Liverpool.

Das Schiedsrichtergespann kommt aus Spanien, angeführt vom Hauptschiedsrichter Carlos del Cerro Grande. Im Hinspiel holte sich der amtierende englische Meister aus Liverpool mit einer 5:0-Machtdemonstration ganz klar den Sieg.

Champions League - FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo: Heute live im TV und Livestream

Die meisten Spiele der Königsklasse gibt es bei DAZN live und in voller Länge zu sehen. Auch Liverpool gegen Atalanta gehört zum Großteil der übertragenen Spielen und läuft somit auf DAZN. Wenige Minuten vor Spielbeginn startet die Übertragung mit dem Kommentatoren Lukas Schönmüller und dem Experten Benny Lauth.

Sky überträgt zwar nicht die volle Partie, zeigt jedoch das Spiel als Teil der Champions-League-Konferenz - sowohl im TV als auch im Livestream. Das Livestream-Angebot von Sky kann mit einem kostenpflichtigen SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket (ebenfalls mit Kosten verbunden) besucht werden.

DAZN bietet jedoch neben der Partie zwischen dem FC Liverpool und Atalanta Bergamo auch sämtliche weitere Champions-League-Begegnungen an. Auch die Europa League zählt zum Angebot des Streamingdienstes - davon sogar jedes Spiel.

Champions League - FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo im Liveticker

Fans der beiden Mannschaften, die nicht auf das TV- und Livestream-Angebot zugreifen können, haben die Möglichkeit, im Liveticker von SPOX mitzulesen und so das Spiel zu verfolgen.

Den Link zum Liveticker für Liverpool gegen Atalanta findet Ihr hier.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D im Überblick

Der FC Liverpool kann mit einem Sieg heute bereits den Einzug ins Achtelfinale fixieren. Nach drei Spielen haben die Reds neun Punkte und sind damit auf dem ersten Platz vor Ajax Amsterdam. Atalanta ist punktegleich mit Ajax und hat weiterhin die Chance auf die K.o.-Phase.