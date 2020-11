Im dritten Spiel der Champions-League-Gruppenphase geht es für Titelverteidiger FC Bayern ins nur 150 Kilometer entfernte Salzburg. Hier begleiten wir Euch im Liveticker durch die Begegnung.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München bei RB Salzburg: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

"Wir freuen uns sehr auf morgen und wollen unsere Qualitäten zeigen", erklärte der ehemalige Werder-Profi Zlatko Junuzovic auf der Spieltags-PK, während David Alaba auf den Auftritt in der Heimat hinfieberte: "Das ist schon etwas Spezielles, in meiner Heimat ein Spiel zu machen, und das noch dazu auf höchstem Niveau. Ich verfolge diesen Klub seit Jahren, sie spielen seit langer Zeit sehr guten Fußball und ziehen ihre Linie durch."

In der heimischen Liga stehen beiden Teams wie gewohnt an der Spitze, in der Königsklasse sieht die Lage anders aus: Während der FCB beide Spiele für sich entschied, kam RB zunächst nicht über ein Unentschieden gegen Moskau hinaus und verlor dann durch einen Treffer von Joao Felix in der 85. Minute bei Atletico.

Geleitet wird die Partie von einem Schiedrichtergespann aus Weißrussland. Dieses wird angeführt von Alexey Kulbakov.

Herzlich willkommen zum Liveticker der Champions-League-Partie des FC Bayern bei RB Salzburg. Los geht's um 21 Uhr in der Red-Bull-Arena in Wals bei Salzburg.

Champions League: Salzburg gegen FC Bayern heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen, sondern live und exklusiv von Sky. Jeweils eine Begegnung pro Spieltag ist ausschließlich beim Pay-TV-Sender zu sehen, heute ist dies die Partie zwischen den Roten Bullen und dem Titelverteidiger.

Ab 19.30 Uhr stimmen Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus auf die Begegnung ein, die auf Sky Sport 2 HD und sogar auf Sky Sport UHD gezeigt wird. Alternativ zum Einzelspiel ist die Partie wie gewohnt Bestandteil der Konferenz auf Sky Sport 1 HD, gemeinsam mit den fünf weiteren späten Spielen des Tages.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go sowie Sky Ticket für alle Nicht-Abonnenten an.

Alle weiteren Spiele des Tages, darunter die Partien Donezk gegen Mönchengladbach oder Real Madrid gegen Inter, überträgt DAZN live und exklusiv in voller Länge. Zudem stellt der Streamingdienst die Highlights zu sämtlichen Partien des Wettbewerbs bereits 40 Minuten nach Spielende bereit.

Das Angebot von DAZN, welches auch Spiele aus Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga umfasst, kann für einen Monat kostenlos getestet werden. Im Anschluss sind nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich fällig.

FC Bayern bei RB Salzburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Der FC Bayern muss mit Davies (Bänderriss), Goretzka (Wadenprobleme) und Süle (COVID-19) drei Leistungsträger ersetzen. Auch bei RB wiegt der Ausfall von Topstürmer Daka schwer.

Salzburg : Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita

: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita FC Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A mit dem FC Bayern

Zwei Spiele, sechs Punkte: Trotz dem Titelgewinn in der Vorsaison sind die Bayern weiter heiß auf Erfolge in der Champions League. Auf den 4:0-Auftaktsieg gegen Atletico folgte ein knapper Erfolg in Moskau. RB verlor zuletzt unglücklich gegen in Madrid.