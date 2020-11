Die zweite Hälfte des vierten Spieltags in der Champions League steht heute an. Welche der Spiele davon Sky live im TV und Livestream überträgt, verrät Euch dieser Artikel.

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Sky überträgt heute das Aufeinandertreffen des FC Bayern und Red Bull Salzburg live und in voller Länge. Kommentiert wird die Begegnung von Frank Buschmann. Alle anderen Partien laufen bei Sky in der Konferenz.

Zuvor führt der Pay-TV-Sender zudem mit dem Champions Countdown und dem Mittwoch der Champions durch den Tag, spät am Abend können Interessierte dann noch die Analyse und alle Spiele, alle Tore anschauen.

Sky-Kunden können alle Übertragungen via SkyGo oder via Sky-Ticket auch als Livestream sehen.

Champions League: Diese Spiele stehen heute an

Im frühen Fenster treffen heute um 18.55 Uhr Borussia Mönchengladbach und Schachtjor Donezk aufeinander, zeitgleich trifft zudem Olympiakos Piräus auf Manchester City.

Neben den Bayern und Red Bull Salzburg sind in den späten Spielen dann unter anderem Atletico Madrid, Inter Mailand, Real Madrid und der FC Liverpool im Einsatz.

Anpfiff Heim Gast 18.55 Uhr Mönchengladbach Schachtjor Donezk 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Manchester City 21 Uhr FC Bayern Red Bull Salzburg 21 Uhr Atletico Madrid Lok Moskau 21 Uhr Inter Mailand Real Madrid 21 Uhr Olympique Marseille FC Porto 21 Uhr Ajax Amsterdam FC Midtjylland 21 Uhr FC Liverpool Atalanta Bergamo

FC Bayern gegen Red Bull Salzburg: So lief das Hinspiel

Im ersten Aufeinandertreffen zwischen Salzburg und den Bayern in der laufenden Champions-League-Saison endete in einem deutlichen 6:2-Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters. Mergim Bersisha hatte die Roten Bullen in der vierten Minute in Führung gebracht, ehe Robert Lewandowski und ein Eigentor von Rasmus Kristensen die Partie drehten.

Masaya Okugawa erzielte in der 66. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, Jerome Boateng, Leroy Sane, erneut Robert Lewandowski und Lucas Hernandez sorgten in der letzten Vierstunde der Begegnung allerdings für den deutlichen Auswärtserfolg der Bayern, die nach drei Spielen ohne Punktverlust an der Spitze der Gruppe stehen.

Einzelkritiken zu FC Salzburg gegen FC Bayern: Auf Kimmich und Lewy ist Verlass - Pavard als Sicherheitsrisiko © imago images / Sven Simon 1/31 Der FC Bayern hat am dritten Spieltag der Champions League einen Rückstand beim FC Salzburg gedreht. Beim 6:2 überzeugten aber bei weitem nicht alle Spieler. Die Noten und Einzelkritiken zum FC Salzburg und zum FC Bayern. © imago images / Action Pictures 2/31 CICAN STANKOVIC: Der Keeper bekam im Verlaufe der Partie immer mehr zu tun und durfte sich mehrmals auszeichnen. Auf dem Posten bei Gnabrys Schüssen ins kurze Eck. Bei den Gegentoren machtlos. Note: 3,5. © imago images / GEPA Pictures 3/31 RASMUS KRISTENSEN: Wie das gesamte Team baute er in der Schlussphase gewaltig ab und hatte am Ende nur 42,9% gewonnene Zweikämpfe vorzuweisen. Unglücksrabe beim Gegentreffer, als er die scharfe Hereingabe von Müller ins eigene Tor bugsierte. Note: 4,5. © imago images / GEPA Pictures 4/31 ANDRE RAMALHO: Gab zunächst den aufmerksamen Organisator in der Defensive, ging danach aber auch unter. Rettete akrobatisch auf der Torlinie gegen Gnabry. Pech bei seinem wuchtigen Kopfball in Hälfte eins. Starker Assist auf Okugawa. Note: 3.5. © imago images / GEPA Pictures 5/31 MAXIMILIAN WÖBER: Leistete sich viele Ballverluste durch ungenaues Passspiel (nur 60 Prozent angebrachte Pässe in der gegnerischen Hälfte). Gewann auch nur die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 5,5. © imago images / Sven Simon 6/31 ANDREAS ULMER: Der Kapitän riss ein riesiges Pensum auf der linken Seite ab. Hatte Gnabry weitestgehend im Griff, Sane dann nicht mehr. Sensationeller Bananen-Ball gleich nach der Pause, den Mwepu eigentlich verwerten muss. Note: 3,5. © imago images / GEPA Pictures 7/31 ENOCK MVEPU: Meist ruhig am Ball, aber mit einigen Abspielfehlern. Ging extrem ungeschickt gegen Thomas Müller vor dem Elfmeter zu Werke und hätte freistehend vor Neuer den Ausgleich machen müssen. Ganz schwache Zweikampfquote (30,8%) Note: 5. © imago images / GEPA Pictures 8/31 MOHAMED CAMARA: Der Abräumer vor der Abwehr machte über 70 Minuten ein starkes Spiel und hatte die meisten Ballaktionen für Salzburg. Dann mussten er und die Salzburger dem Aufwand Tribut zollen. Note 4. © imago images / GEPA Pictures 9/31 ZLATKO JUNUZOVIC: Arbeitete enorm viel neben Camara, war im eigenen Ballbesitz aber sehr ungenau (nur 55,6% angekommene Pässe). Note: 4,5. © imago images / Sven Simon 10/31 MERGIM BERISHA: Leitete sein Tor zum 1:0 selbst ein. Ließ mit einem trockenen Abschluss ins kurze Eck Neuer keine Chance, tauchte jedoch nach auffälliger Anfangsphase ab. Note: 4. © imago images / GEPA Pictures 11/31 DOMINIK SZOBOSZLAI: War der auffälligste Offensivakteur der Österreicher. Sorgte nicht nur mit seinen mit viel Zug getretenen Standards für Gefahr. Der VAR kam ihm berechtigterweise bei der Aktion gegen Hernandez zur Hilfe. Note: 3. © imago images / GEPA Pictures 12/31 SEKOU KOITA: War unglaublich umtriebig an vorderster Front, lief aber auch ein ums andere Mal ins Abseits. Oftmals unglücklich in seinen Aktionen. Stand sich mit ungenauen Ballmitnahmen oder Abspielen selbst im Wege. Note: 4,5. © imago images / Action Pictures 13/31 MASAYA OKUGAWA (ab der 65.): Verpasste gleich nach seiner Einwechslung die Szoboszlai-Hereingabe. Wenige Sekunden später durfte er jubeln. Hatte danach aber keine Aktion mehr. Note: 3,5. © imago images / GEPA Pictures 14/31 NOAH OKAFOR (ab der 65.): Nicht zielstrebig genug bei seiner Chance, als er zu lange zögerte und nur ein Schüsschen herauskam. Ging in der Schlussphase mit seinen Nebenmännern unter. Note: 4. © imago images / GEPA Pictures 15/31 JEROME ONGUENE (ab der 76.): Der Defensivspezialist sollte eigentlich die Defensive verstärken und das Remis über die Zeit bringen. Das ging jedoch gewaltig schief. Keine Bewertung. © imago images / Action Pictures 16/31 MANUEL NEUER: Kassierte früh das Gegentor und rettete die Münchner vor einem noch höheren Rückstand mit einer starken Parade gegen Ramalho. Als einziger nach der Pause wach bei der Chance von Mwepu. Note: 3,5. © imago images / Russian Look 17/31 BENJAMIN PAVARD: Schwacher Auftritt des Franzosen. Hatte immer wieder Abstimmungsprobleme mit seinen Nebenmännern und Ungenauigkeiten in seinem Spiel. Klarer Unsicherheitsfaktor in der Defensive. Note: 5. © imago images / Sven Simon 18/31 JEROME BOATENG: War in Halbzeit eins mehrmals zu weit weg von den Salzburger Stürmern. In der zweiten Halbzeit zunächst besser drin, dann jedoch mit schlechter Absicherung vor dem 2:2. Vorne dann mit seinem Kopfballtreffer der Matchwinner. Note: 4. © imago images / GEPA Pictures 19/31 DAVID ALABA: Nach den brisanten vergangenen Tagen wirkte er am Anfang nicht ganz ausgeschlafen. Schlechte Absprache mit Boateng vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Spieleröffnung nicht wie so stark wie gewohnt. Note: 4. © imago images / GEPA Pictures 20/31 LUCAS HERNANDEZ: Wurde zuletzt als “Wahnsinniger” betitelt und agierte zuweilen – vor allem in den Zweikämpfen - so. Verlor oft den Ball und versuchte gegen Szoboszlai den Elfmeter zu schinden. Schöne Bude zum Endstand. Note: 3,5. © imago images / GEPA Pictures 21/31 JOSHUA KIMMICH: Fand lange nicht so wirklich ins Spiel, ehe er da war, als es wirklich drauf ankam. In der Schlussphase gab er die Assists zu den Treffern zum 3:2 und 4:2. Brachte knapp 92 Prozent seiner Pässe an den Mann. Note: 2,5. © imago images / GEPA Pictures 22/31 CORENTIN TOLISSO: Hatte Glück, dass es keinen Elfmeter gab, als ihm nach einer Ecke der Ball an den abgespreizten Arm sprang. In den Zweikämpfen nicht präsent (nur 40% gewonnen). Note: 4. © imago images / Action Pictures 23/31 SERGE GNABRY: Erst eine unauffällige Partie des Nationalspielers, in Durchgang zwei wurde er aktiver. Seine beiden Schüsse wehrte Stankovic ab. Nach seiner Auswechslung platzte der Knoten bei den Bayern. Note: 4. © imago images / GEPA Pictures 24/31 THOMAS MÜLLER: Der Raumdeuter war nicht viel zu sehen. Wenn er jedoch am Ball war, wurde es gefährlich. Sorgte mit einer schönen Finte für den Strafstoß von Lewandowski und forcierte Kristensens Eigentor. Note: 3. © imago images / GEPA Pictures 25/31 KINGSLEY COMAN: Der Franzose kam fast nie in die Situation, dass er seine Dribblings ansetzen konnte. War auch sonst ungenau in seinen Aktionen, verpasste zudem bei seinem Lattentreffer, die Führung auszubauen. Note: 4,5. © imago images / GEPA Pictures 26/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Beendete nach 285 Minuten ohne Tor seine "Durststrecke" in der Champions League. Hätte vor der Pause auf Müller querlegen müssen, anstatt selbst abzuschließen. Der Kopfballtreffer zum 5:2 war dann wieder Weltklasse. Note: 2,5. © imago images / FC Bayern München 27/31 BOUNA SARR (ab der 75.): Ersetzte den vorbelasteten Pavard und brachte sich gut ein. Hinterlief Martinez und legte dann klug wieder auf den Spanier zurück vor dem 4:2. Keine Bewertung. © imago images / Russian Look 28/31 JAVI MARTINEZ (ab der 75.): Führte sich mit einer schönen Flanke auf Lewandowski ein und brachte den frischen Wind für die vier Treffer der Bayern in der Schlussphase. Keine Bewertung. © imago images / MIS 29/31 LEROY SANE (ab der 75.): Brachte ordentlich Schwung in die Schlussphase. Zirkelte die Kugel perfekt mit links in das Kreuzeck zur Entscheidung und trug einen entscheidenden Teil an dem Ende zu hoch ausgefallenen Sieg der Bayern bei. Keine Bewertung. © imago images / Revierfoto 30/31 JAMAL MUSIALA (ab 90.+1): Brachte die Führung mit über die Zeit. Keine Bewertung. © imago images / Philippe Ruiz 31/31 DOUGLAS COSTA (ab 90.+1): Hatte nach seiner Einwechslung keine nennenswerte Aktion mehr. Keine Bewertung.

Champions League heute im Liveticker

Wir begleiten die Champions-League-Spiele heute in schriftlicher Form. Wir haben zu allen Partien einen eigenen Liveticker im Angebot. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht.

Zusätzlich tickern wir die späten Begegnungen in einer Konferenz.

Champions League: Die bisherigen Ergebnisse

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 24.11. 18.55 Uhr FK Krasnodar FC Sevilla 1:2 24.11. 18.55 Uhr Stade Rennes FC Chelsea 1:2 24.11. 21.00 Uhr Borussia Dortmund FC Brügge 3:0 24.11. 21.00 Uhr Lazio Rom Zenit St. Petersburg 3:1 24.11. 21.00 Uhr Juventus Turin Ferencvaros TC 2:1 24.11. 21.00 Uhr Dynamo Kiew FC Barcelona 0:4 24.11. 21.00 Uhr Paris Saint-Germain RB Leipzig 1:0 24.11. 21.00 Uhr Manchester United Basaksehir 4:1

Champions League: Die Tabelle in Gruppe A mit dem FC Bayern

Platz Verein Spiele Tore Punkte 1 Bayern München 3 12:3 9 2 Atlético Madrid 3 4:7 4 3 Lokomotive Moskau 3 4:5 2 4 RB Salzburg 3 6:11 1

Champions League: Die Tabelle in Gruppe B mit Borussia Mönchengladbach