In der Champions League steht die zweite Hälfte des 4. Spieltags an, auch heute zeigt DAZN wieder zahlreiche Partien aus der europäischen Königsklasse live. Wir verraten Euch, welche Partien Ihr bei dem Streamingdienst im Livestream verfolgen könnt.

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Auch heute zeigt DAZN wieder sieben Spiele live und in voller Länge. Im frühen Fenster um 18.55 Uhr empfängt der deutsche Vertreter Borussia Mönchengladbach Schachtjor Donezk, zeitgleich trifft zudem Olympiakos Piräus auf Manchester City.

Ab 21 Uhr sind dann unter anderem Inter Mailand, Real Madrid, der FC Liverpool und Atletico Madrid im Einsatz. Wann welches Spiel stattfindet und wer die Partie bei DAZN kommentiert, findet Ihr hier in der Übersicht.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch in der Übersicht

Anpfiff Heim Gast Moderator Kommentator Experte 18.55 Uhr Mönchengladbach Schachtjor Donezk Alex Schlüter Uli Hebel Ralph Gunesch 18.55 Uhr Olympiakos Piräus Manchester City - Andreas Renner - 21.00 Uhr Inter Mailand Real Madrid Tobi Wahnschaffe Marco Hagemann Sebastian Kneißl 21.00 Uhr FC Liverpool Atalanta Bergamo - Lukas Schonmüller Benny Lauth 21.00 Uhr Atletico Madrid Lok Moskau - Daniel Günther - 21.00 Uhr Ajax Amsterdam Midtjylland - Flo Hauser - 21.00 Uhr Olympique Marseille FC Porto - Stefan Galler -

Champions League: Die heutigen Spiele im Liveticker

Falls Ihr die heutigen Partien nicht live sehen wollt oder live sehen könnt, stellt unser Liveticker womöglich eine willkommene Alternative für Euch da. Dort verpasst ihr keine Highlights des Spiels, sogar einen Konferenz-Liveticker bieten wir an.

Zum Konferenz-Liveticker gelangt Ihr hier, unsere Liveticker-Übersicht könnt Ihr hier einsehen.

