Auch am heutigen Mittwoch zeigt DAZN mal wieder fast alle Spiele in der Champions League. Welche Partien am 5. Spieltag der CL-Gruppenphase bei dem Streamingdienst laufen, verrät Euch SPOX.

Champions League: Diese Spiele zeigt DAZN heute live

Auch heute zeigt DAZN wieder sieben von acht Partien live und exklusiv in voller Länge, nur eine Begegnung läuft nicht beim Streamingdienst. In den frühen Spielen muss RB Leipzig bei Basaksehir ran, zeitgleich trifft zudem Krasnodar auf Stade Rennes. In den späteren Spielen sind unter anderem Juventus, der FC Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain und der FC Chelsea im Einsatz.

Ab 20 Uhr läuft zudem die Pre-Match-Show auf DAZN, in der Euch zahlreiche Vorberichte, Features und Infos erwarten.

Anpfiff Heim Gast Moderator Kommentator Experte 18.55 Uhr Basaksehir RB Leipzig Alex Schlüter Marco Hagemann Sebastian Kneißl 18.55 Uhr Krasnodar Stade Rennes - Daniel Günther - 21.00 Uhr Juventus Dynamo Kiew - Carsten Fuß Christian Bernhard 21.00 Uhr Ferencvaros Budapest FC Barcelona - Lukas Schönmüller Benny Lauth 21.00 Uhr Manchester United Paris Saint-Germain Tobi Wahnschaffe Uli Hebel Ralph Gunesch 21.00 Uhr FC Sevilla FC Chelsea - Max Gross Sascha Bigalke 21.00 Uhr-Tino Polster FC Brügge Zenit St. Petersburg - Tino Polster -

DAZN: Livestreams zur Champions League

An jedem Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase zeigt DAZN 14 von 16 Spielen live und in voller Länge, sieben am Dienstag und sieben am Mittwoch. Der Streamingdienst hat allerdings noch deutlich mehr spannende Events im Angebot.

Champions League: Alle Spiele heute im Liveticker

Eine Alternative bieten Euch unsere Liveticker. Darin könnt Ihr alle Spiele mitverfolgen und werdet über alle Highlights informiert. Unseren Liveticker-Kalender findet Ihr hier, zum Konferenz-Liveticker zur Champions geht es hier und zum Liveticker von RB Leipzig hier.

Champions League: Gruppe B mit RB Leipzig

Für Leipzig ist ein Sieg gegen Istanbul eminent wichtig, um das Überwintern in einem europäischen Wettbewerb zu sichern. Gleichzeitig bliebe damit die Chance auf das Weiterkommen intakt.