Champions League: Die Dienstagspartien der 3. Spieltages heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Champions League geht in ihren dritten Spieltag. Welche Partie und heute bevorstehen und wo Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick

Am heutigen Dienstag finden insgesamt acht Gruppenspiele statt, darunter zwei mit deutscher Beteiligung. So ist der FC Bayern München bei Red Bull Salzburg zu Gast, Borussia Mönchengladbach muss zu Shakhtar Donezk.

Dienstag, 03.11.2020

Uhrzeit Gruppe Heim Gast 18.55 Uhr B Shakhtar Donenzk Borussia Mönchengladbach 18.55 Uhr A Lokomotive Moskau Atletico Madrid 21 Uhr A FC Red Bull Salzburg FC Bayern München 21 Uhr B Real Madrid Inter Mailand 21 Uhr C Manchester City Olympiakos Piräus 21 Uhr C FC Porto Olympique Marseille 21 Uhr D Atalanta Bergamo FC Liverpool 21 Uhr D FC Midtjylland Ajax Amsterdam

Mittwoch, 04.11.2020

Uhrzeit Gruppe Heim Gast 18.55 Uhr H Istanbul Basaksehir Manchester United 18.55 Uhr F Zenit St. Petersburg Lazio Rom 21 Uhr G FC Barcelona Dynamo Kiew 21 Uhr G Ferencvaros Budapest Juventus Turin 21 Uhr F FC Brügge Borussia Dortmund 21 Uhr E FC Sevilla FK Krasnodar 21 Uhr E FC Chelsea Stade Rennes 21 Uhr H RB Leipzig Paris Saint-Germain

Die Champions League live im TV und Livestream

Für die Champions-League-Spielzeit 2020/21 teilen sich der Pay-TV-Sender Sky Sport und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte. Dabei zeigt Sky immer eine Partie des jeweiligen Gruppenspieltages, die restlichen sieben Begegnungen übernimmt DAZN. Eine Konferenz alle Spiele ist ebenfalls nur bei Sky zu sehen.

Am heutigen Dienstag hat Sky somit lediglich das Spiel der Bayern in Salzburg im Programm, DAZN überträgt unter anderem Donezk gegen Gladbach, Real gegen Inter, Atalanta gegen Liverpool und Manchester City gegen Piräus live und in voller Länge.

Wer neben der Champions League weiteren Spitzenfußball sehen will, ist bei DAZN genau richtig. Das "Netflix des Sports" hat nämlich auch Spiele der UEFA Europa League, Serie A, Primera Division und Ligue 1 sowie 40 Bundesliga-Partien der Saison 19/20 im Programm

Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet Euch DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat

Auch Sky bietet einen Livestream an, dieser ist aber ebenfalls kostenpflichtig.

Die Champions League im SPOX-Liveticker

Wir bei SPOX haben alle Partien der Champions League selbstverständlich auch in unserem Liveticker-Angebot. Hier geht's zur Übersicht des heutigen CL-Tages.

CL: Die voraussichtlichen Aufstellungen der deutschen Spiele

Donezk - Gladbach

Shakhtar Donezk: Trubin - Dodo, Bondar, Matviienko, Korniyenko - Stepanenko - Tete, Marcos Antonio, Marlos, Solomon - Junior Moraes

Es fehlen: Dentinho (Verletzung), Fernando (Verletzung), Ismaily (Kreuzband), Konoplyanka (Muskelfaserriss), Kovalenko (Verletzung), Malyshev (Knie-OP)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Plea

Es fehlen: Müsel (nicht gemeldet), Poulsen (Schulter-OP), Villalba (nicht gemeldet), Zakaria (Trainingsrückstand)

Salzburg - Bayern

FC Red Bull Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita

Es fehlen: Daka (verletzt)

FC Bayern München: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Es fehlen: Davies (Bänderriss im Sprunggelenk), Nianzou (Muskelverletzung), Süle (COVID-19)

Champions League: Die deutschen Gruppen im Überblick

Gruppe A:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Bayern München 2 2 0 0 6:1 5 6 2 Atletico Madrid 2 1 0 1 3:6 -3 3 3 RB Salzburg 2 0 1 1 4:5 -1 1 4 Lokomotive Moskau 2 0 1 1 3:4 -1 1

Gruppe B: