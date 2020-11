Champions League im TV und Livestream heute live: So siehst du RB Salzburg gegen FC Bayern München

Der FC Bayern will heute die Champions-League-Siegesserie gegen Red Bull Salzburg fortsetzen. Wie Ihr das Gruppenspiel am 3. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern bei Red Bull Salzburg: Anpfiff, Schiedsrichter, Spielort

Der FC Bayern ist mit zwei Siegen in die Champions-League-Saison gestartet. Am heutigen Dienstag (3. November) steht Gruppenspiel Nummer drei bevor und der Gegner ist der österreichische Meister Red Bull Salzburg.

Die Partie wird um 21 Uhr vom Unparteiischen Alexey Kulbakov angepfiffen. Der Weißrusse wird unterstützt von seinen Assistenten Dmitry Zhuk und Oleg Maslyanko. Den Vierten Offiziellen macht Viktor Shimusik, Video-Assistent ist Massimiliano Irrati. Gespielt wird in der Salzburger Red Bull Arena.

FC Bayern bei Red Bull Salzburg: Heute live im TV und Livestream

In Deutschland teilen sich zwei Anbieter die Übertragungsrechte für die Spiele der Champions League - Sky und DAZN. Die meisten davon zeigt DAZN (110 von 138 Spielen). Da Sky sich jedoch durch das Erstwahlrecht gleich fünf der sechs Bayern-Gruppenspiele gesichert hat, wird der Pay-TV-Sender das Duell Salzburg gegen Bayern München live und in voller Länge übertragen. Die Partie wird auf dem Sender Sky Sport 2 HD gezeigt. Wolff Fuss ist dabei der Kommentator. Parallel dazu läuft auf dem Sender Sky Sport 1 HD die Dienstags-Konferenz mit allen Begegnungen, die zeitgleich starten.

Zusätzlich dazu bietet Sky das Spiel auch im Livestream an. Um darauf zugreifen zu können, wird jedoch ein kostenpflichtiges SkyGo-Abonnement benötigt. Ebenfalls kann via SkyTicket das Match mitverfolgt werden.

FC Bayern bei Red Bull Salzburg im Liveticker

Für all jene, die kein Sky-Abo haben, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier entlang, um zum Liveticker: Red Bull Salzburg gegen FC Bayern zu gelangen.

FC Bayern: Der Spielplan in der Champions League

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 21.10.2020 21 Uhr FC Bayern 4:0 Atletico Madrid 27.10.2020 18.55 Uhr Lokomotive Moskau 1:2 FC Bayern 03.11.2020 21 Uhr Red Bull Salzburg -:- FC Bayern 25.11.2020 21 Uhr FC Bayern -:- Red Bull Salzburg 01.12.2020 21 Uhr Atletico Madrid -:- FC Bayern 09.12.2020 21 Uhr FC Bayern -:- Lokomotive Moskau

FC Bayern bei Red Bull Salzburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte Red Bull Salzburg starten:

Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita

So könnte der FC Bayern starten:

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

In der Bayern-Innenverteidigung wird heute Niklas Süle fehlen. Der 25-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich deswegen in häuslicher Quarantäne. Das gab der Rekordmeister am Montag bekannt. Auch Leon Goretzka, der am Montag beim Abschlusstraining nicht dabei war, steht in Salzburg nicht im Kader. "Es sieht nicht gut aus bei Leon. Er ist nicht dabei", sagte Trainer Hansi Flick der Bild.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A

Wie erwartet führt der amtierende Champions-League-Sieger FC Bayern München die Gruppe A an. Der heutige Gegner aus Salzburg ist nach einem Unentschieden und einer Niederlage momentan fünf Punkte hinter den Münchnern.