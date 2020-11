Champions League: Wer überträgt / zeigt FC Salzburg gegen FC Bayern München heute live im TV und Livestream?

Der FC Bayern München gastiert am 3. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League in Salzburg. SPOX verrät Euch, wer die Partie heute live im TV sowie im Livestream zeigt bzw. übertägt.

Wer überträgt / zeigt FC Salzburg gegen FC Bayern heute live?

Wer auf eine Übertragung der Partie zwischen dem FC Salzburg und dem FC Bayern München im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Das Gruppenspiel am 3. Spieltag der Champions League wird ausschließlich von Sky übertragen.

Der Pay-TV-Sender teilt sich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Königsklasse mit DAZN, der sieben der acht Begegnungen pro Spieltag in voller Länge zeigt. Sky hatte das Spiel der Münchner vor Beginn der Königsklasse vorsätzlich gepickt.

Zudem bietet der Bezahlsender einen Livestream via SkyGO an. Nicht-Abonnenten haben außerdem die Möglichkeit, das Sportpaket mit dem SkyTicket zu buchen. Als Kommentator fungiert übrigens Wolff Fuss.

FC Salzburg vs. FC Bayern: Alle Daten zum Spiel

Datum: 3. November

3. November Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Arena Salzburg

Arena Salzburg Zuschauer: keine

Champions League: Die Highlights bei DAZN

DAZN bietet zu allen Spielen der Champions League bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights an. Somit könnt Ihr noch am späten Dienstagabend, die besten Szenen des FC Bayern München in Salzburg anschauen - auch wenn Ihr kein Sky-Abonnement besitzt.

Darüber hinaus hat der Streamingdienst auch über 100 Live-Spiele der Königsklasse im Programm. Die Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga werden ebenfalls bei DAZN live gezeigt.

Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich.

Die heutigen Spiele im Überblick:

Uhrzeit Gruppe Heim Auswärts 18.55 Uhr A Lokomotive Moskau Atletico Madrid 18.55 Uhr B Schachtar Donezk Borussia Mönchengladbach 21 Uhr A RB Salzburg FC Bayern München 21 Uhr B Real Madrid Inter Mailand 21 Uhr C FC Porto Olympique Marseille 21 Uhr C Manchester City Olympiakos Piräus 21 Uhr D Atalanta Bergamo FC Liverpool 21 Uhr D FC Midtjylland Ajax Amsterdam

FC Salzburg gegen FC Bayern heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Spielszenen. Hier gehts zum Liveticker zwischen FC Salzburg und Bayern München.

FC Bayern München ohne Goretzka und Süle

Der FC Bayern München kann nicht auf Leon Goretzka und Niklas Süle zurückgreifen. Bereits am vergangenen Montagmorgen wurde eine Corona-Erkrankung von Süle bekannt gegeben. Der Innenverteidiger befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

Goretzka hingegen verpasste das Abschlusstraining. "Es sieht nicht gut aus bei Leon. Er ist nicht dabei", sagte Trainer Hansi Flick. Corentin Tolisso könnte den Nationalspieler ersetzen.

Zudem fallen Alphonso Davies (Bänderriss im rechten Sprunggelenk) und Tanguy Nianzou (Muskelbündelriss im Oberschenkel) aus. Robert Lewandowski ist nach seiner Pause in Köln hingegen wieder zurück.

FC Salzburg - FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

FCS: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita

Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, M. Berisha, Szoboszlai - S. Koita FCB: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A