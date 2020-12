Champions League: Wer zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand heute live im TV und Livestream?

Heute empfängt Borussia Mönchengladbach am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase Inter Mailand. Bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Wer zeigt / überträgt Gladbach - Inter Mailand heute live?

Borussia Mönchengladbachs Heimspiel gegen Inter Mailand könnt Ihr nicht im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Der Streaminganbieter DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie über 90 Minuten. Bei Pay-TV-Sender Sky, der sich in dieser Champions-League-Saison die Rechte mit DAZN teilt, könnt Ihr das Spiel lediglich in der großen Konferenz in Ausschnitten sehen.

DAZN geht wenige Minuten vor Anpfiff auf Sendung und begleitet Euch wie gewohnt mit einem ausgewählten Trio (Kommentator, Experte, Moderator) durch den Abend. 40 Minuten nach Abpfiff aller Spiele findet Ihr bei DAZN außerdem die Highlights.

Neben der Königsklasse hat DAZN auch die Europa League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga und LaLiga im Programm. Fans von US-Sport (NBA, MLB, NHL, NFL), Tennis, Winter-, Kampf- und Motorsport sind ebenfalls bestens beim "Netflix des Sports" aufgehoben.

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand: Daten zum Spiel

Die wichtigsten Informationen zur Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand im Überblick:

Datum: 01. Dezember

01. Dezember Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer: nicht zugelassen

Gladbach gegen Inter Mailand heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie live zu sehen oder unterwegs ist, kann bei SPOX auf den ausführlichen Liveticker zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker für Gladbach gegen Inter Mailand.

Borussia Mönchengladbach - Inter Mailand: Mögliche Aufstellungen

Gladbach kann nicht auf Bensebaini (COVID-19) und Hofmann (Muskelbündelriss im Oberschenkel) zurückgreifen. Bei Inter Mailand fehlt lediglich Vidal aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

BMG: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, Thuram - Embolo Inter: S. Handanovic - d'Ambrosio, de Vrij, Bastoni - Gagliardini - Hakimi, Barella, Sensi, Young - R. Lukaku, L. Martinez

Champions League Gruppe B mit Gladbach und Inter

Borussia Mönchengladbach führt die Gruppe B überraschend an und ist obendrein noch ungeschlagen. Inter Mailand muss hingegen gewinnen, um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben. Im Hinspiel gegen Gladbach holten die Mailänder durch ein Tor von Lukaku in der Nachspielzeit glücklich einen Punkt. Die Partie endete 2:2.