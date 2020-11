Champions League - Stimmen und Reaktionen zum BVB und RB Leipzig: Favre will "genießen" und nicht an Bayern denken

Nach dem souveränen Auftritt in Brügge will Borussia Dortmund den 3:0-Sieg "genießen", bevor es am Samstag zum Kracher gegen den FC Bayern München kommt. Bei RB Leipzig herrschen nach dem knappen Erfolg gegen PSG große Glücksgefühle (die Highlighst im Video). Die Stimmen zu den CL-SPiele des BVB und von RBL im Überblick.

Die wichtigsten Stimmen zu RB Leipzig und Borussia Dortmund (Quellen: DAZN und Sky).

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir haben sehr gut angefangen und sofort gezeigt, dass wir gewinnen wollen. Die erste Halbzeit war gut. Wir verteidigen auch gut momentan. Wir genießen das Spiel von heute. Wir sind sehr zufrieden und machen uns noch keine Gedanken über das nächste Spiel."

... die Umstellung auf eine Viererkette: "Es war eine Intuition, heute zu viert hinten zu spielen und Axel Witsel neben Akanji zu stellen. Axel hat sehr clever gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung."

Manuel Akanji (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Vorne haben wir die Qualität, um Tore zu schießen. Das haben wir sehr früh gemacht, dadurch war das Spiel entschieden. Die zweite Halbzeit war nicht mehr so spektakulär."

... die Viererkette und Witsel: "Die ganze Mannschaft verteidigt sehr gut. Im neuen System mit der Viererkette fühlen wir uns sehr wohl. Manchmal reicht ein kleiner Wechsel, dass es gleich besser läuft. Axel hat einen sehr guten Job gemacht neben mir, er hat viele Zweikämpfe gewonnen, wusste, wo er stehen musste, ich musste ihm nicht sehr helfen."

Sebastian Kehl (Lizenzspielerchef Borussia Dortmund): "Vor zwei Wochen haben wir die Mannschaft deutlich kritisieren müssen. Heute kann man sie wirklich loben. Wir haben eine sehr, sehr gute Leistung vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt. Das gibt uns eine Menge Stabilität, und wir sind erleichtert, dass wir in dieser Gruppe Tabellenführer sind. Das Spiel gegen den Ball haben wir heute erneut sehr gut gemacht. Das Anlaufen vorne ist entscheidend, dann kommen uns die frühen Tore auch zugute. Innenverteidiger haben ein hervorragendes Spiel gemacht. Heute kann man sehr, sehr viele Spieler loben. Das wird uns helfen, auch im Hinblick auf Samstag."

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Die erste Halbzeit war super. Ich denke, wir hatten viele Torchancen und haben dann drei Tore gemacht. Die zweite Halbzeit können wir noch besser spielen. Trotzdem haben wir 3:0 gewonnen und sind nun Erster in der Gruppe. So muss es weitergehen."

... seinen Treffer: "Als Belgier ist es natürlich schön, hier in Belgien ein Tor zu schießen. Ich bin sehr froh, dass es heute geklappt hat."

... die Abwehr: "Defensiv verteidigen wir alle zusammen. Ich denke, dass unsere Viererkette und der Torwart heute auch sehr, sehr gut waren. Mats war verletzt, aber Axel und Manu haben es zusammen sehr, sehr gut gemacht. Jeder muss helfen, man tut es für die Mannschaft, und der Trainer liebt das."

Borussia Dortmund siegt souverän in Brügge: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images / PanoramiC International 1/17 Borussia Dortmund hat die Pflichtaufgabe erfüllt und souverän mit 3:0 beim FC Brügge gewonnen. Während die neu formierte Viererkette überzeugte, glänzte die Offensive um Hazard und Haaland. Die Noten der BVB-Spieler. © imago images / RHR-Foto 2/17 ROMAN BÜRKI: Erlebte einen weitestgehend ruhigen Abend und hatte nur selten Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Ging im Spielaufbau oft auf Nummer sicher und scheute den langen Ball nicht. Note: 3. © imago images / Belga 3/17 THOMAS MEUNIER: Offensiv sichtlich verbessert und mit gutem Laufweg vor Haalands zweitem Tor. Ließ sich einmal viel zu einfach von Diatta austanzen, was beinahe den Rückstand bedeutete (11.). Aber eine deutliche Steigerung. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 4/17 AXEL WITSEL: Agierte etwas überraschend in der Innenverteidigung und überzeugte mit einer Zweikampfquote von 75 Prozent. Wichtig, als er zu Beginn einen Schuss von Lang blockte (5.). Legte das 2:0 mustergültig per Kopf auf (18.). Note: 1,5. © imago images / Belga 5/17 MANUEL AKANJI: In manchen Szenen weiterhin etwas unsicher, aber insgesamt etwas verbessert. Hatte außerdem die zweitmeisten Ballaktionen seines Teams (100) und brillierte als Lufthoheit. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Offensiv nicht ganz so stark wie in den vergangenen Wochen. Sein Zusammenspiel mit Reyna funktionierte nicht immer. Hatte in der Rückwärtsbewegung dafür keine Probleme. Note: 3,5. © imago images / RHR-Foto 7/17 THOMAS DELANEY: War stark ins Spiel eingebunden und brachte eine starke Hereingabe vor dem Führungstreffer. Unterstütze die neu formierte Viererkette mit vielen gewonnenen Zweikämpfen (71,4 Prozent). Note: 2,5. © imago images / RHR-Foto 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Wie schon zuletzt der Kreativposten! Immer wieder mit risikoreichen Pässen in die Tiefe, was seiner Genauigkeit aber keinesfalls schadete (94,4 Prozent). Spielte Meunier vor dem 3:0 wunderschön frei (32.). Note: 2. © imago images / Panoramic International 9/17 THORGAN HAZARD: Ersetzte Sancho auf der rechten Seite mit einem bärenstarken Auftritt. Enorm umtriebig und variabel in seinen Aktionen. Den Ball beim 1:0 mit viel Auge versenkt (14.). Note: 2. © imago images / RHR-Foto 10/17 JULIAN BRANDT: Machte keine Werbung für sich! Auf der Zehn konnte er nur selten seine Klasse zeigen. Blieb über die gesamte Spielzeit ohne Abschluss. Wies immerhin eine solide Passquote von 85,4 Prozent auf. Note: 4. © imago images / RHR-Foto 11/17 GIOVANNI REYNA: Wurde nach einer unauffälligen Anfangsphase immer aktiver und setzte seine Mitspieler mehrfach gut in Szene. Zudem enorm giftig im Pressing, woraus viele Ballgewinne resultierten. Note: 2,5. © imago images / Belga 12/17 ERLING HAALAND: Machte viele Bälle fest und bot mit seinen Läufen häufig eine Anspielstation. Stand bei beiden Treffern da, wo ein Stürmer zu stehen hat und blieb jeweils eiskalt. Note: 1,5. © imago images / Revierfoto 13/17 JUDE BELLINGHAM: In der 72. Minute für Delaney eingewechselt. Brachte neue Frische ins Mittelfeld. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Kirchner-Media 14/17 MARCO REUS: Kam nach 72 Minuten für den unglücklichen Brandt in die Partie. Blieb in einer ohnehin abgeflachten Partie ohne nennenswerte Aktion. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Team 2 15/17 FELIX PASSLACK: In der 77. Minute für Reyna ins Spiel gekommen und durfte die linke Seite beackern. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Revierfoto 16/17 REINIER: In der Schlussphase (84.) für Haaland eingewechselt. Note: Ohne Bewertung. © JOHN THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images 17/17 MATEU MOREY: Kam kurz vor Schuss für Meunier in die Partie (84.). Note: Ohne Bewertung.

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Aufgrund der eigenen Fehler hat es gedauert, ins Spiel zu kommen. Das am Anfang waren zwei Einladungen von uns. Sonst hatte Paris eigentlich keine selbst rausgespielten Torchancen. Aber danach haben wir uns gut gefangen und haben auch verdient gewonnen. Es ist normal, dass es bei einem Tor Unterschied am Ende noch mal spannend wird."

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Wir sind echt glücklich, dass wir den Dreier eingefahren haben. Hinten waren wir ein bisschen anfällig, das müssen wir unbedingt abstellen"

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Das war ein wichtiger Sieg für uns, wir haben verdient gewonnen. Wir wollten unbedingt gewinnen - und das hat man auch auf dem Platz gesehen."

