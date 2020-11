Am 4. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League empfängt der BVB den FC Brügge. Sky zeigt die Partie aber nicht live im TV und Livestream. Warum das so ist und wie Ihr die Partie dennoch verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DAZN zeigt 104 Spiele dieser Champions-League-Saison live und exklusiv. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

BVB: Darum zeigt Sky Borussia Dortmund - FC Brügge heute nicht live im TV und Livestream

Sky hat in dieser Saison auch wieder die Rechte an der Champions League, nicht jedoch in dem Umfang wie aus den vergangenen Jahren gewohnt. Pro Woche überträgt der Pay-TV-Sender zwei Partien mit deutscher Beteiligung live und exklusiv.

In dieser Woche hat sich Sky aber für die Ausstrahlung des Spiels RB Leipzig gegen Paris Saint-Germain entschieden. Somit können Sky-Kunden nur Ausschnitte der Partie BVB gegen den FC Brügge in der Konferenz sehen.

Dennoch gibt es eine Möglichkeit, das Spiel live und legal in Deutschland zu sehen. DAZN hat nämlich einen Livestream im Angebot.

Champions League, 4. Spieltag: Spiele am Dienstag

BVB - FC Brügge: Ort, Datum, TV-Übertragung

Wettbewerb: Champions League

Datum: 24. November 2020

Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Dortmund) Übertragung: DAZN

Champions League: BVB - Brügge heute im Livestream auf DAZN

DAZN geht bereits eine Stunde vor dem Spielbeginn auf Sendung. Antonia Wisgickl und Sebastian Benesch moderieren dabei die Pre-Match-Show.

Circa 15 Minuten vor Spielbeginn übernimmt Moderator Alex Schlüter zusammen mit Experte Sandro Wagner. Ab 21 Uhr wird der ehemalige Stürmer der Nationalmannschaft auch Kommentator Jan Platte zur Seite stehen.

Bei DAZN könnt Ihr neben des Spiels Borussia Dortmund gegen Brügge alle weiteren sechs Spiele am Dienstag live sehen - auch die beiden frühen Partien ab 18.55 Uhr.

Neukunden kostet der Streamingdienst im ersten Monat übrigens nichts. Nach dem Gratismonat könnt ihr ohne anfallende Kosten kündigen, oder, sofern Euch das Programm mit Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division gefallen hat, DAZN abonnieren.

Für das "Netflix des Sports" zahlt Ihr entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Hier geht es zum Gratismonat.

© imago images / Kirchner-Media

BVB gegen den FC Brügge: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams von Beginn an spielen:

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Bellingham Guerreiro - Reyna, Sancho - Haaland

Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Bellingham Guerreiro - Reyna, Sancho - Haaland FC Brügge: Mignolet - Clinton Mata, Kossounou, Deli - Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol - De Ketelaere, Dennis

Champions League: Gruppe F mit dem BVB

Das Hinspiel gegen Brügge gewann der BVB souverän mit 3:0 (die Highlights im Video).Damit setze sich das Team von Trainer Lucien Favre an die Tabellenspitze der Gruppe F.

Nach dem Ausrutscher zum Auftakt bei der Niederlage gegen Lazio Rom deutet nun alles auf den Einzug ins Achtelfinale hin. Bei einem eigenen Sieg und sollte gleichzeitig Zenit St. Petersburg gegen Lazio nicht gewinnen, wäre dieser bereits zwei Spieltage vor Abschluss der Vorrunde sicher.