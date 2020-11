BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge heute im Livestream sehen - so funktioniert's

Die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Brügge in der Champions League könnt Ihr nicht im TV sehen. Deshalb zeigt Euch SPOX, wie Ihr die Begegnung des BVB am 4. Spieltag der Gruppenphase im Livestream verfolgen könnt.

Borussia Dortmund vs. FC Brügge heute live: Die wichtigsten Infos

Die Begegnung am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zwischen dem BVB und dem FC Brügge findet am heutigen Dienstag (24. November) um 21 Uhr statt. Austragungsort ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund - vor leeren Rängen.

Auch in der Champions League sind keine Zuschauer in Deutschlands Stadien zugelassen. Die Regierung wird in den kommenden Tagen entscheiden, in welcher Form die Regelung im Dezember fortgeführt wird.

BVB - Brügge heute im Livestream sehen - so funktioniert's

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen für das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den FC Brügge gehofft hat, wird leider enttäuscht. Auch im Pay-TV wird das Spiel nicht gezeigt, sondern ausschließlich von Streaminganbieter DAZN.

Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte von 14 der 16 Begegnungen pro Spieltag, Sky überträgt die übrigen Duelle.

Der Vorteil: DAZN könnt Ihr auf verschiedenster Weise empfangen.

Ihr wollt die Champions League auf dem Smartphone sehen? Kein Problem!

Für die Partie des BVB geht DAZN bereits um 20 Uhr mit der Pre-Match-Show mit Antonia Wisgickl und Sebastian Benesch auf Sendung. Die eigentliche Vorberichterstattung beginnt dann ab 20.30 Uhr. Folgendes Trio begleitet Euch durch den Abend

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Borussia Dortmund siegt souverän in Brügge: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler © imago images / PanoramiC International 1/17 Borussia Dortmund hat die Pflichtaufgabe erfüllt und souverän mit 3:0 beim FC Brügge gewonnen. Während die neu formierte Viererkette überzeugte, glänzte die Offensive um Hazard und Haaland. Die Noten der BVB-Spieler. © imago images / RHR-Foto 2/17 ROMAN BÜRKI: Erlebte einen weitestgehend ruhigen Abend und hatte nur selten Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Ging im Spielaufbau oft auf Nummer sicher und scheute den langen Ball nicht. Note: 3. © imago images / Belga 3/17 THOMAS MEUNIER: Offensiv sichtlich verbessert und mit gutem Laufweg vor Haalands zweitem Tor. Ließ sich einmal viel zu einfach von Diatta austanzen, was beinahe den Rückstand bedeutete (11.). Aber eine deutliche Steigerung. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 4/17 AXEL WITSEL: Agierte etwas überraschend in der Innenverteidigung und überzeugte mit einer Zweikampfquote von 75 Prozent. Wichtig, als er zu Beginn einen Schuss von Lang blockte (5.). Legte das 2:0 mustergültig per Kopf auf (18.). Note: 1,5. © imago images / Belga 5/17 MANUEL AKANJI: In manchen Szenen weiterhin etwas unsicher, aber insgesamt etwas verbessert. Hatte außerdem die zweitmeisten Ballaktionen seines Teams (100) und brillierte als Lufthoheit. Note: 3. © imago images / RHR-Foto 6/17 RAPHAEL GUERREIRO: Offensiv nicht ganz so stark wie in den vergangenen Wochen. Sein Zusammenspiel mit Reyna funktionierte nicht immer. Hatte in der Rückwärtsbewegung dafür keine Probleme. Note: 3,5. © imago images / RHR-Foto 7/17 THOMAS DELANEY: War stark ins Spiel eingebunden und brachte eine starke Hereingabe vor dem Führungstreffer. Unterstütze die neu formierte Viererkette mit vielen gewonnenen Zweikämpfen (71,4 Prozent). Note: 2,5. © imago images / RHR-Foto 8/17 MAHMOUD DAHOUD: Wie schon zuletzt der Kreativposten! Immer wieder mit risikoreichen Pässen in die Tiefe, was seiner Genauigkeit aber keinesfalls schadete (94,4 Prozent). Spielte Meunier vor dem 3:0 wunderschön frei (32.). Note: 2. © imago images / Panoramic International 9/17 THORGAN HAZARD: Ersetzte Sancho auf der rechten Seite mit einem bärenstarken Auftritt. Enorm umtriebig und variabel in seinen Aktionen. Den Ball beim 1:0 mit viel Auge versenkt (14.). Note: 2. © imago images / RHR-Foto 10/17 JULIAN BRANDT: Machte keine Werbung für sich! Auf der Zehn konnte er nur selten seine Klasse zeigen. Blieb über die gesamte Spielzeit ohne Abschluss. Wies immerhin eine solide Passquote von 85,4 Prozent auf. Note: 4. © imago images / RHR-Foto 11/17 GIOVANNI REYNA: Wurde nach einer unauffälligen Anfangsphase immer aktiver und setzte seine Mitspieler mehrfach gut in Szene. Zudem enorm giftig im Pressing, woraus viele Ballgewinne resultierten. Note: 2,5. © imago images / Belga 12/17 ERLING HAALAND: Machte viele Bälle fest und bot mit seinen Läufen häufig eine Anspielstation. Stand bei beiden Treffern da, wo ein Stürmer zu stehen hat und blieb jeweils eiskalt. Note: 1,5. © imago images / Revierfoto 13/17 JUDE BELLINGHAM: In der 72. Minute für Delaney eingewechselt. Brachte neue Frische ins Mittelfeld. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Kirchner-Media 14/17 MARCO REUS: Kam nach 72 Minuten für den unglücklichen Brandt in die Partie. Blieb in einer ohnehin abgeflachten Partie ohne nennenswerte Aktion. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Team 2 15/17 FELIX PASSLACK: In der 77. Minute für Reyna ins Spiel gekommen und durfte die linke Seite beackern. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Revierfoto 16/17 REINIER: In der Schlussphase (84.) für Haaland eingewechselt. Note: Ohne Bewertung. © JOHN THYS / AFP) (Photo by JOHN THYS/AFP via Getty Images 17/17 MATEU MOREY: Kam kurz vor Schuss für Meunier in die Partie (84.). Note: Ohne Bewertung.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Brügge heute im Liveticker

Wer unterwegs sein sollte, kann auch auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Wir bieten diesen Dienst zu allen Spielen der Champions League an und halten Euch somit immer auf dem Laufenden. Hier geht's zum Liveticker für BVB gegen Brügge.

BVB und Brügge in Gruppe F: Die Tabelle

Borussia Dortmund führt die Gruppe nach drei Spielen vor Lazo Rom an. Allerdings verlor der BVB das Hinspiel gegen die Italiener, weshalb Sieg gegen die Brügge auf dem Weg Richtung Achtelfinale wichtig wäre.

Der BVB hätte mit einem Sieg nämlich sechs Punkte Vorsprung auf die Belgier und zudem den direkten Vergleich gewonnen. Das Hinspiel endete 3:0 für die Schwarzgelben.