BVB beim FC Brügge: Champions League heute im Liveticker

Beim belgischen Vertreter FC Brügge benötigt der BVB am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase einen Sieg, um Kurs auf das Achtelfinale zu nehmen. Im Liveticker verpasst Ihr heute nichts.

Champions League: FC Brügge gegen den BVB heute im Liveticker - Vor Beginn

Borussia Dortmund hat seine letzten vier Auswärtsspiele in der Königsklasse allesamt verloren, fünf Pleiten in Folge in der Fremde gab es in der Vereinsgeschichte noch nie. Aber: Brügge wartet sogar seit November 2005 auf einen Heimsieg in der Champions League, seitdem gab es in elf Spielen keinen einzigen Erfolg.

Es ist das siebte Europapokal-Duell zwischen Brügge und Dortmund - zuletzt traf man sich in der Saison 2018/19 in der Gruppenphase der Champions League. Damals siegte der BVB mit 1:0 in Brügge, in Dortmund gab es ein torloses Remis.

Nach schwachem Auftritt in Rom und einer verdienten 1:3-Niederlage setzte sich die Borussia durch späte Tore von Sancho und Haaland mit viel Mühe gegen Zenit St. Petersburg durch. Brügge knöpfte den Laziali in der vergangenen Woche immerhin einen Punkt ab.

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg in Brügge könnte der BVB in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen und sich in die Pole Position für den Einzug ins Achtelfinale begeben. Momentan hat die Borussia drei, Brüssel und Lazio vier Punkte auf dem Konto.

Um die Leitung der Begegnung kümmert sich der erfahrene Slowene Damir Skomina, der von seinen Landsmännern Praprotnik, Klancnik und Peric sowie dem italienischen Videoschiedsrichter Guida unterstützt wird.

Herzlich willkommen zum Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund beim FC Brügge. Anpfiff für die Partie im Jan-Breydel-Stadion in der belgischen Stadt ist heute um 21 Uhr.

BVB-Aufstellung gegen Brügge: So könnte Borussia Dortmund spielen © imago images 1/13 Borussia Dortmund trifft heute am 3. Champions-League-Spieltag auf den FC Brügge. Trainer Favre muss dabei auf den verletzten Hummels verzichten, auch Can fehlt. Dafür ist Torjäger Haaland fit. So könnte der BVB spielen ... © imago images 2/13 Tor: ROMAN BÜRKI © imago images 3/13 Abwehr: LUKASZ PISZCZEK © imago images 4/13 MANUEL AKANJI © imago images 5/13 THOMAS DELANEY © getty/Alex Grimm 6/13 Mittelfeld: THOMAS MEUNIER © imago images / Kirchner-Media 7/13 MAHMOUD DAHOUD © imago images 8/13 AXEL WITSEL © imago images 9/13 RAPHAEL GUERREIRO © imago images 10/13 Angriff: JADON SANCHO © imago images / Poolfoto 11/13 GIOVANNI REYNA © imago images / Kirchner-Media 12/13 ERLING HAALAND © SPOX 13/13 So könnte der BVB spielen.

Champions League: FC Brügge gegen den BVB heute live im TV und Livestream

Die Partie FC Brügge gegen den BVB ist heute Abend live nur bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt an jedem Champions-League-Spieltag ein Spiel exklusiv und hat sich am Mittwoch für die Begegnung der Borussia entschieden.

Bereits um 19.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Michael Leopold sowie den Sky-Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer, ab 20.50 Uhr könnt Ihr die Partie als Einzelspiel auf Sky Sport 2 HD mit Kommentator Kai Dittmann verfolgen.

Auf Sky Sport 1 HD könnt Ihr schon ab 18.55 Uhr die Mittwochs-Konferenz mit allen Spielen des Abends sehen. Auf das Angebot von Sky könnt Ihr neben der Übertragung im TV auch im Livestream via Sky Go sowie als Nicht-Abonnent mit Sky Ticket zugreifen.

BVB beim FC Brügge: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der BVB muss unter anderem auf Emre Can, Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou und Nico Schulz verzichten. Auch offen ist, ob Erling Haaland bereit für einen Einsatz von Beginn an ist.

Brügge : Mignolet - Clinton, Mechele, Deli - Vormer, Rits, Vanaken - Diatta, Sobol - De Ketelaere - Dennis

BVB: Bürki - Piszczek, Akanji, Delaney - Meunier, Dahoud, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

In einem der fünf Parallelspiele trifft RB Leipzig auf Paris Saint-Germain. Die Roten Bullen wollen nach der 0:5-Pleite bei Manchester United zurückschlagen.