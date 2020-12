Atletico Madrid empfängt heute am 5. Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League Titelverteidiger FC Bayern München. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Du willst die UEFA Champions League live und hautnah erleben? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat.

Atletico Madrid - FC Bayern heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem Rekordmeister aus Deutschland und den Rojiblancos wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein. In dieser Champions League Saison teilen sich zwei Sender die Übertragungsrechte. Das Spiel der Bayern wird nur beim Pay-TV Sender Sky zu sehen sein.

Der Unterföhringer Sender sicherte sich durch das Erstwahlrecht fünf von sechs Übertragungen der Bayern-Spiele in der Gruppenphase. Das Spiel aus Madrid können Sky-Kunden auch via SkyGo von unterwegs ansehen. Los geht die Übertragung mit Vorberichten und Interviews um 20.30 Uhr. Der Kanal für die Übertragung lautet Sky Sport 1 HD.

Nur das zweite Spiel der Bayern, gegen Lokomotive Moskau, war beim Streaminganbieter DAZN zu sehen. Doch DAZN zeigt 14 von 16 Partien pro Spieltag und die Highlights bereits kurz nach Abpfiff.

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division, etc), aber auch US-Sport (MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis - und natürlich auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2.

DAZN kostet entweder 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro im Jahr. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Atletico Madrid - FC Bayern heute live: Anstoßzeit, Stadion, Datum

Datum: 01.12.2020

01.12.2020 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Metropolitano, Madrid, keine Zuschauer zugelassen

Atletico Madrid - FC Bayern heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung Atletico: Oblak - Trippier - Savic - Gimenez - Renan Lodi - Correa - Herrera - Saul - Joao Felix - Suarez

Oblak - Trippier - Savic - Gimenez - Renan Lodi - Correa - Herrera - Saul - Joao Felix - Suarez Voraussichtliche Aufstellung FC Bayern: Nübel - Alaba, Nianzou, Boateng, Pavard - Martinez - Sane, Müller, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting

Atletico Madrid - FC Bayern heute live: Vorschau

Bei den Bayern wird langsam die Belastung durch den eng getakteten Spielplan stark spürbar. Gegen die Stuttgarter mussten am Wochenende gleich vier Personalien angeschlagen runter und ersetzt werden.

Doch langsam gehen Chefcoach Hansi Flick die Alternativen aus. Die angeschlagenen Robert Lewandowski, Corentin Tolisso und Leon Goretzka blieben in München. Auch Manuel Neuer bekommt eine Pause.

Zum Start in die Rückrunde der Gruppenphase gab es zuhause gegen den FC Salzburg einen 3:1 Sieg, in Stuttgart zeigte die Anzeigetafel nach 90 Minuten exakt dasselbe Ergebnis. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass Flick in der Partie gegen Atletico einmal komplett durchrotiert, um den Stammspielern eine Verschnaufspause zu genehmigen. Womöglich werden die Bayern mit einer B-Elf gegen Atletico antreten, für die es um den Einzug unter die letzten 16 geht.

Champions League: Gruppe A mit Atletico Madrid und FC Bayern