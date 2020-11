Champions League: Manchester United blamiert sich bei Basaksehir - Lazio macht dem BVB die Tür auf

Blamage für Manchester United, Enttäuschung für Lazio Rom: Die vermeintlich stärksten Champions-League-Gegner von RB Leipzig und Borussia Dortmund haben am dritten Spieltag der Königsklasse Rückschläge kassiert. United verlor eine Woche nach dem 5:0-Triumph über RB überraschend 1:2 (1:2) bei Basaksehir Istanbul, Lazio kam bei Zenit St. Petersburg nur zu einem 1:1 (0:1).

Der frühere Bundesligaprofi Demba Ba (12.) erzielte das erste Tor für den Erdogan-Klub Basaksehir in der Champions League. Unmittelbar nach dem 2:0 durch Edin Visca (40.), der Ba bereits dessen Tor aufgelegt hatte, schlug Anthony Martial (43.) im Zebra-Auswärtstrikot per Kopf für den englischen Rekordmeister zurück.

In der Nachspielzeit wurde es nochmal ganz eng für die Türken: Topal beförderte einen Eckball in Richtung eigenes Tor, wo Epureneau das Leder Zentimeter vor der Torlinie mit einer unglaublichen Rettungstat klärte (die Szene gibt's hier im Video).

Lazio, am ersten Spieltag 3:1-Sieger gegen den BVB, musste in St. Petersburg ohne den früheren Dortmunder Torjäger Ciro Immobile auskommen. Medien berichteten von einem möglichen Zusammenhang mit dem Corona-Protokoll. Alexander Jerochin (32.) brachte den russischen Meister Zenit mit einem Volleyschuss nach feiner Kopfball-Stafette in Führung (das Tor seht Ihr hier im Video), ehe Felipe Caicedo (82.) spät ausglich. In der Nachspielzeit erzielte Mostovoy noch den vermeintlichen Zenit-Siegtreffer, doch der VAR verweigerte die Anerkennung. Zenit hatte sowohl beim BVB (0:2) als auch gegen den FC Brügge (1:2) verloren.

In der Gruppe C tritt der FC Chelsea am Abend ohne Kai Havertz gegen Stade Rennes an. Der 100-Millionen-Euro-Transfer wurde als fünfter deutscher Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet und hat sich in häusliche Isolation begeben. Das bestätigte Teammanager Frank Lampard.

Champions League: Die Spiele vom Mittwoch im Überblick