Champions League: FC Bayern bei Lokomotive Moskau heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern ist mit einem Sieg in die Champions-League-Gruppenphase gestartet. Nun hofft der Rekordmeister im heutigen Duell gegen Lokomotive Moskau auf die nächsten drei Punkte. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaut damit das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Lokomotive Moskau und Bayern München live und in voller Länge!

Champions League - Lokomotive Moskau gegen Bayern München: Infos zum Spiel

Nach dem perfekten Start in die neue Champions-League-Saison (VIDEO: Highlights aus dem 4:0-Sieg gegen Atletico Madrid) heißt Bayerns Gegner am zweiten Gruppenspieltag Lokomotive Moskau. Diese Begegnung findet am heutigen Dienstag (27. Oktober) statt. Dabei dient die RZD Arena in Moskau als Spielstätte.

Das Schiedsrichterteam kommt aus Rumänien und wird vom Hauptschiedsrichter Istvan Kovacs angeführt. Seine Assistenten Vasile Florin Marinescu und Ovidiu Artene unterstützen ihn von den Seitenlinien aus. Ionut Marius Avram ist der Vierte Offizielle, der Spanier Alejandro Jose Hernandez Hernandez der Video-Assistent.

Champions League - Lokomotive Moskau gegen Bayern München: Heute live im TV und Livestream

Wenn es um die Übertragung der Königsklasse geht, gibt es in Deutschland zwei Anbieter, die in Frage kommen - DAZN und Sky. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich durch das Erstwahlrecht fünf der sechs Bayern-Gruppenspiele gesichert.

Das heutige Spiel gegen Lokomotive Moskau zählt jedoch nicht zu den fünf Partien. Somit gibt es Lok Moskau gegen Bayern München live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Dort sind dann ab 18.40 Uhr Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner aktiv.

© imago images / Poolfoto UCL

Neben dieser Partie hat das "Netflix des Sports" zahlreiche weitere Champions-League-Begegnungen im Angebot - insgesamt werden 110 der 138 Partien von DAZN gezeigt. Aber auch die Europa League, Serie A, Ligue 1, Primera Division und die Bundesliga sind bei DAZN zuhause.

Zusätzlich zum Fußball-Angebot können auch Wettbewerbe aus dem US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB) live mitverfolgt werden. Desweiteren stehen unter anderem auch Darts-, Wrestling-, Wintersport-, Radsport-, Kampfsport- oder Tennisevents zur Auswahl.

Das DAZN-Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Zuvor besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Sky zeigt die Partie zwar nicht in voller Länge, ein Teil der Dienstagskonferenz ist die Begegnung jedoch schon. Die Konferenz läuft dann auf dem Sender Sky Sport 1 HD. Der Sky-Livestream kann mittels SkyGo-Abo oder SkyTicket besucht werden.

Champions League - Lokomotive Moskau gegen Bayern München im Liveticker

Bayern-Fans, die kein Zugriff auf das DAZN-Angebot haben, können im detaillierten Liveticker von SPOX mitlesen.

Hier geht's zum Champions-League-Liveticker: Lokomotive Moskau gegen den FC Bayern.

FC Bayern München - Atletico Madrid: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © imago images / Poolfoto 1/17 Der FC Bayern München hat am 1. Spieltag der Champions League mit 4:0 gegen Atletico Madrid gewonnen. In der Offensive überzeugten vor allem Kingsley Coman und Corentin Tolisso. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / Poolfoto 2/17 Manuel Neuer: Hatte kaum etwas zu tun und wenn doch, dann nichts Schwieriges. Als Felix in der 47. zum vermeintlichen 1:2 traf, hob Neuer sekundenlang den Reklamierarm – und bekam recht: Abseits. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/17 Benjamin Pavard: Mit einem Stellungsfehler ermöglichte er Carrasco die erste gefährliche Aktion der Partie (3.). Hatte seinen Gegenspieler in der Anfangsphase kaum unter Kontrolle, steigerte sich aber und hatte auch gute Offensivaktionen. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 4/17 Niklas Süle: Strahlte bei einigen Standardsituationen Gefahr aus, etwa in der 15., als er mit dem Schienbein am Pfosten scheiterte. Gewann alle seine Zweikämpfe, eroberte viele Bälle und antizipierte gut. Der Fels in der Bayern-Abwehr. Note: 2. © imago images / MIS 5/17 David Alaba: Für einen Stoß gegen Suarez sah Alaba früh die Gelbe Karte, was an seinem souveränen Spiel aber nichts änderte. Verzeichnete eine starke Passquote von über 90 Prozent. Note: 2,5. © imago images / Lackovic 6/17 Lucas Hernandez: Machte es gegen seinen Ex-Klub auf links über das ganze Spiel gesehen etwas besser als Pavard auf der anderen Seite. Sein Schuss in der 40. landete aber im Mittel- oder Oberrang. Die meisten Ballaktionen bei Bayern. Note: 3. © imago images / Poolfoto 7/17 Joshua Kimmich: Gerade zum zweiten Mal Vater geworden, zeigte er sich als Geburtshelfer des 1:0. Eroberte den Ball erst stark und flankte ihn dann perfekt zu Coman - wie beim Siegtor im CL-Finale. Generelle eine dominante Vorstellung. Note: 2. © imago images / Poolfoto 8/17 Leon Goretzka: Lange unauffälliger als sein Nebenmann Kimmich, ehe er in der 41. wuchtig zum 2:0 traf. Kämpferisch und passsicher wie meist. Note: 2. © imago images / Poolfoto 9/17 Thomas Müller: Musste diesmal auf dem rechten Flügel ran, was ihn aber nicht hinderte, trotzdem oft in die Mitte zu ziehen. Sah früh Gelb und klagte: "Das kann nicht wahr sein. Wir spielen gegen die größten Rabauken Europas." Assist zum 4:0. Note: 3. © imago images / Sammy Minkoff 10/17 Corentin Tolisso: Ersetzte im Offensiv-Quartett den Corona-kranken Gnabry und bereicherte das Spiel mit seiner Dynamik. Nach tollem Doppelpass mit Coman scheiterte er in der 18., per Distanzhammer traf er zum 3:0. Starke Zweikampfquote. Note: 2. © imago images / Poolfoto 11/17 Kingsley Coman: Der unumstrittene Spieler des Spiels. Coman servierte Lewandowski in der 7. perfekt und kurz darauf auch Tolisso, doch beide vergaben. Das 1:0 und 4:0 machte er technisch einwandfrei selbst, das 2:0 legte er auf. Note: 1. © imago images / Lackovic 12/17 Robert Lewandowski: Unauffälliger Auftritt, das gewohnte Zusammenspiel mit dem auf rechts verdrängten Müller war nicht so intensiv. Das 2:0 leitete er immerhin ein. In der 7. schoss er eine Flanke volley drüber. Note: 3,5. © imago images / ActionPictures 13/17 Bouna Sarr: Kam in der 73. für Pavard und beteiligte sich direkt aktiv am Offensivspiel. Keine Bewertung. © imago images / MIS 14/17 Douglas Costa: Kam gleichzeitig mit Sarr, ersetzte für die Schlussphase Coman und hatte keine nennenswerte Aktionen. Keine Bewertung. © imago images / MIS 15/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Teil 1 eines Dreierwechsels kurz vor Schluss. Keine Bewertung. © imago images / MIS 16/17 Javi Martinez: Teil 2. Keine Bewertung. © imago images / MIS 17/17 Alphonso Davies: Teil 3. Keine Bewertung.

FC Bayern München: Der Spielplan in der Champions League

Die Münchner sind in die neue Champions-League-Saison gestartet, wie sie die vergangene aufgehört haben. Mit 4:0 schlugen sie den wahrscheinlich stärksten Gegner der Gruppe Atletico Madrid am vergangenen Mittwoch. Zu den weiteren Gruppengegnern gehören Lokomotive Moskau und der Red Bull Salzburg.

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts Übertragung Mi, 21.10.2020 21 Uhr FC Bayern München 4:0 Atletico Madrid Sky Di, 27.10.2020 18.55 Uhr Lokomotive Moskau -:- FC Bayern München DAZN Di, 3.11.2020 21 Uhr Red Bull Salzburg -:- FC Bayern München Sky Mi, 25.11.2020 21 Uhr FC Bayern München -:- Red Bull Salzburg Sky Di, 1.12.2020 21 Uhr Atletico Madrid -:- FC Bayern München Sky Mi, 9.12.2020 21 Uhr FC Bayern München -:- Lokomotive Moskau Sky

Champions League: Tabelle der Gruppe A