Champions League heute live: Der 1. Spieltag der CL-Gruppenphase im TV, Livestream und Liveticker

Endlich wieder Champions League! Am heutigen Dienstag startet die CL-Saison 2020/21 mit dem 1. Spieltag der Gruppenphase. Wo Ihr die Partien von unter anderem Borussia Dortmund und RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Champions League - 1. Spieltag: Wer spielt heute?

Champions League - 1. Spieltag: Wer spielt heute?

Nachdem der FC Bayern München erst im August den Titel in der Champions League geholt hat, startet nun schon wieder die neue CL-Saison. Am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, stehen die ersten Partien des 1. Spieltags der Champions-League-Gruppenphase auf dem Programm.

Heute feiern gleich zwei der vier deutschen Teilnehmern ihren CL-Auftakt, Borussia Dortmund ist bei Lazio Rom zu Gast und RB Leipzig trifft Zuhause auf Istanbul Basaksehir. In der Leipziger Gruppe H kommt es zudem zum Kracher zwischen Paris Saint-Germain und Manchester United.

Der 1. Spieltag der Gruppenphase wird am morgigen Mittwoch (21. Oktober) mit den restlichen acht Partien finalisiert. Dann greift auch Borussia Mönchengladbach (gegen Inter Mailand) ins Geschehen ein und der FC Bayern München (gegen Atletico Madrid) startet seine Mission Titelverteidigung.

Champions League, 1. Spieltag: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Übertragung 20.10.2020 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg FC Brügge DAZN 20.10.2020 18.55 Uhr Dynamo Kiew Juventus DAZN 20.10.2020 21 Uhr RB Leipzig Istanbul Basaksehir DAZN 20.10.2020 21 Uhr Stade Rennes FK Krasnodar DAZN 20.10.2020 21 Uhr Lazio Rom Borussia Dortmund Sky 20.10.2020 21 Uhr FC Chelsea FC Sevilla DAZN 20.10.2020 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United DAZN 20.10.2020 21 Uhr FC Barcelona Ferencvaros DAZN

Champions League: 1. Spieltag der Gruppenphase im TV und Livestream

Eine Übertragung der Gruppenphase der Champions League im Free-TV gibt es nicht. Auch die Spiele der deutschen Teilnehmer werden exklusiv bei Sky und DAZN gezeigt, die sich die Übertragungsrechte in Deutschland teilen.

Sieben der jeweils acht Partien an einem Champions-League-Tag zeigt DAZN live und exklusiv in voller Länge, Sky hat derweil ein Spiel sowie die Konferenz im Angebot. Der Pay-TV-Sender überträgt am heutigen Dienstag die Partie des BVB bei Lazio Rom. Ihr könnt das Spiel sowohl auf Sky Sport 2 (HD) als auch im Livestream via Sky Go oder Sky Ticket verfolgen.

Die restlichen sieben Spiele, also auch das Duell zwischen RB Leipzig und Basaksehir kommen live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Der Sportstreaming-Dienst hat zudem die Highlights des Dortmund-Spiels ab circa 23.30 Uhr auf seiner Plattform parat.

Insgesamt könnt Ihr 110 der 138 Champions-League-Partien der neuen Saison auf DAZN sehen - und noch viel mehr! Das "Netflix des Sports" überträgt zudem die komplette Europa League, ausgewählte Spiele der Bundesliga sowie Ligue 1, Serie A und LaLiga. Auch Fans der US-Sport-Ligen NBA, NFL, NHL oder MLB kommen genau wie Fans von Tennis, UFC, Wrestling oder Motorsport voll auf ihre Kosten.

Das komplette DAZN-Paket gibt es bereits für 11,99 Euro monatlich zu haben. Oder Ihr holt Euch direkt das Jahresabo und spart beim Preis von 119,99 Euro bares Geld.

Champions League heute live im Liveticker auf SPOX

Selbst wenn Ihr keine Möglichkeit habt, die heutigen Spiele der Champions League live zu sehen, mit dem Liveticker von SPOX bleibt Ihr immer up to date.

Champions League: Die Auftaktspiele von Bayern, BVB und Co.