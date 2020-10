Champions League: FK Krasnodar gegen FC Chelsea heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Chelsea ist heute zu Gast bei FK Krasnodar im Rahmen des 2. Spieltags der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit dem kostenlosen Probemonat seht Ihr fast alle Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge - so auch das Duell zwischen FK Krasnodar und dem FC Chelsea heute Abend!

FK Krasnodar gegen FC Chelsea: Datum, Uhrzeit, Ort und Schiedsrichter

FK Krasnodar empfängt den FC Chelsea am heutigen Mittwoch (28. Oktober) um 18.55 Uhr im Krasnodar-Stadion. Der Klub belegte in der vergangenen Saison den 3. Platz in der russischen Liga.

Folgende Schiedsrichter-Crew wird das Champions-League-Spiel begleiten:

Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei)

Assistent: Ceyhun Sesigüzel (Türkei)

Assistent: Serkan Olguncan (Türkei)

Vierter Offizieller: Arda Kardesler (Türkei)

Video-Assistent: Massimiliano Irrati (Italien)

© imago images / ANE Edition

Champions League: Die Tabelle in Gruppe E

In der Gruppe E ist nach einem Spieltag noch nichts passiert, denn die ersten beiden Begegnungen endeten mit einem Unentschieden. Alle vier Mannschaften haben somit einen Punkt, der FC Sevilla und der FC Chelsea sind auch weiterhin die Favoriten auf den Achtelfinal-Einzug.

Verein Spiele Tore Differenz Punkte FK Krasnodar 1 1:1 0 1 Stade Rennes 1 1:1 0 1 FC Sevilla 1 0:0 0 1 FC Chelsea 1 0:0 0 1

Champions League: Krasnodar gegen Chelsea heute live im TV und Livestream

Krasnodar gegen Chelsea ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Duell heute live und exklusiv in voller Länge, Kommentator Oliver Forster erwartet Euch pünktlich um 18.55 Uhr zum Anpfiff.

Der Streamingdienst zeigt fast alle Spiele der Königsklasse live und in voller Länge, nur ein Spiel mit deutscher Beteiligung pro Tag bildet die Ausnahme. Außerdem seht Ihr dort die Highlights aller CL-Spiele knapp eine Stunde nach Abpfiff on demand.

DAZN zeigt neben der Champions League, Europa League und vier der fünf europäischen Topligen auch Boxen, UFC, WWE, US-Sport aus der NFL, NBA, MLB und NHL sowie E-Sports, Rugby, die Handball-Champions-League, Tennis, Motorsport, Radsport, Wintersport, Sportfischen, Schach, Beachvolleyball und noch vieles mehr!

Beim "Netflix des Sports" könnt Ihr Euch nach dem kostenlosen Probemonat zwischen einem monatlich kündbaren Abo für 11,99 Euro oder das Jahresabonnement für 119,99 Euro entscheiden.

Champions League: Diese Spiele laufen heute live im TV und Livestream

Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 18:55 Uhr Basaksehir PSG DAZN 18:55 Uhr Krasnodar Chelsea DAZN 21:00 Uhr Juventus Turin FC Barcelona DAZN 21:00 Uhr Manchester United RB Leipzig DAZN 21:00 Uhr Ferencvaros Dynamo Kiew DAZN 21:00 Uhr Borussia Dortmund Zenit Sky 21:00 Uhr FC Sevilla Stade Rennes DAZN 21:00 Uhr FC Brügge Lazio Rom DAZN

Champions League: Krasnodar gegen Chelsea heute im Liveticker

Krasnodar gegen Chelsea könnt Ihr wie jedes andere CL-Spiel auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Liveticker versorgt Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Krasnodar.

Hier entlang zum Liveticker Krasnodar gegen Chelsea.