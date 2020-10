Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live im TV und Livestream

Endlich wieder Königsklasse! Am heutigen Dienstag startet die Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison. SPOX erklärt, welches Spiel heute live auf Sky übertragen wird und wo die restlichen Partien zu sehen sind.

Ihr habt Bock auf Champions League? Sieben der acht heutigen CL-Spiele gibt es live auf DAZN - holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

Champions League: Diese Spiele zeigt Sky heute live

Genau wie im Vorjahr teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland. An jedem Spieltag der Gruppenphase zeigt der Sportstreaming-Dienst sieben der acht Partien des jeweiligen Tages live und exklusiv in voller Länge.

Auf Sky läuft die Konferenz mit allen Begegnungen sowie ein Spiel live und exklusiv. Am heutigen Dienstag, den 20. Oktober, hat sich der Pay-TV-Sender die Rechte am Auftaktspiel des BVB in der neuen Champions-League-Saison gesichert.

Borussia Dortmund muss am 1. Spieltag der Gruppenphase bei Lazio Rom ran, los geht es um 21 Uhr auf Sky Sport 2 (HD). Dort beginnt der Sender bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, als Kommentator ist Kai Dittmann im Einsatz. Die Konferenz ist ab 18.55 Uhr auf Sky Sport 1 (HD) zu sehen.

Champions League: Lazio Rom - Borussia Dortmund heute live

Partie Lazio Rom - Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League, Gruppenphase Termin Dienstag, 20. Oktober 2020 Uhrzeit 21 Uhr Austragungsort Stadio Olimpico Schiedsrichter Clement Turpin (Frankreich)

© imago images / Sven Simon

Champions League: Lazio Rom vs. BVB im Livestream auf Sky

Wie gewohnt wird auch die heutige CL-Partie zwischen Lazio Rom und dem BVB nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream übertragen. Sky-Kunden sind mit Sky Go live dabei, doch auch wer kein Abo hat, muss nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben.

Via Sky Ticket könnt Ihr Euch ein monatlich kündbares Abo des Bezahlsenders holen und damit auch ausgewählte Spiele aus der Champions League live schauen. Hier bekommt Ihr alle Infos.

Champions League: Die Königsklasse live auf Sky und DAZN

Während auf Sky die Schwarz-Gelben um die ersten Punkte in der Champions-League-Gruppenphase kämpfen, wird die Partie des zweiten deutschen CL-Teilnehmers, der heute im Einsatz ist, live und exklusiv in voller Länge auf DAZN übertragen.

RB Leipzig trifft am heutigen Dienstag auf Istanbul Basaksehir, auch diese Partie wird um 21 Uhr angepfiffen. Zudem hat DAZN einige weitere Kracher wie zum Beispiel Paris Saint-Germain gegen Manchester United im Angebot. Auch die Highlights von Lazio Rom vs. BVB seht Ihr ab circa 23.30 Uhr auf der Plattform des Sportstreaming-Dienstes, der insgesamt 110 der 138 CL-Spiele in dieser Saison zeigt.

Neben der Champions League umfasst das Angebot des "Netflix des Sports" Fußball der Extraklasse unter anderem aus der Europa League, der Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1. Auch viele weitere Highlights aus der Welt des Sports, darunter NFL, MLB, NBA, Tennis, UFC oder Motosport, sind auf DAZN vertreten. Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

Champions League: Alle heutigen Spiele der Gruppenphase im Überblick

Datum Anstoß Heim Gast Übertragung 20.10.2020 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg FC Brügge DAZN 20.10.2020 18.55 Uhr Dynamo Kiew Juventus DAZN 20.10.2020 21 Uhr RB Leipzig Istanbul Basaksehir DAZN 20.10.2020 21 Uhr Stade Rennes FK Krasnodar DAZN 20.10.2020 21 Uhr Lazio Rom Borussia Dortmund Sky 20.10.2020 21 Uhr FC Chelsea FC Sevilla DAZN 20.10.2020 21 Uhr Paris Saint-Germain Manchester United DAZN 20.10.2020 21 Uhr FC Barcelona Ferencvaros DAZN

Die Champions League heute live im Liveticker

Wer die Königsklasse nicht live im TV oder Livestream verfolgen kann, dem sei der Liveticker von SPOX empfohlen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden, wenn in der Champions League ein Tor fällt.

Hier gibt es alle Einzel-Liveticker zu den heutigen CL-Spielen.

Hier geht es zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Die restlichen Spiele des 1. Spieltags der Gruppenphase

Nach den Partien am heutigen Dienstag geht es am Mittwoch direkt weiter. Dann finden die restlichen Partien des 1. Spieltags der Gruppenphase statt, unter anderem startet der FC Bayern München seine Mission Titelverteidigung.