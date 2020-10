Champions League am Dienstag: Diese Spiele zeigt DAZN heute live im Livestream

Die Champions League startet am heutigen Dienstag in die Saison 2020/21. Welche Spiele der Königsklasse Ihr heute auf DAZN anschauen könnt, das erfahrt Ihr hier.

Runde eins, Tag eins - und schon wird's in der neuen Champions-League-Saison hochklassig! Das Topspiel Paris Saint-Germain gegen Manchester United steht ebenso an wie die ersten internationalen Prüfungen von Barcelona, Juventus und Chelsea. Aus deutscher Sicht greifen am Dienstag RB Leipzig und Borussia Dortmund in das Geschehen ein.

Einen Großteil der Spiele könnt Ihr live und exklusiv auf DAZN verfolgen! Welche Spiele genau auf dem Streamingdienst laufen, verraten wir Euch im Folgenden.

Welche Spiele laufen heute live auf DAZN?

Einfache Antwort: Fast alle! Mit der Ausnahme des Spiels der Dortmunder bei Lazio Rom seht Ihr alle Dienstagsspiele des ersten Champions-League-Spieltags live und exklusiv auf DAZN.

Champions League: Die Spiele am Dienstag live auf DAZN

Anpfiff Gruppe Heim Gast Übertragung Kommentator Experte 18.55 Uhr F Zenit St. Petersburg Club Brügge DAZN Matthias Naebers - 18.55 Uhr G Dynamo Kiew Juventus DAZN Carsten Fuß Benny Lauth 21 Uhr E Stade Rennes Krasnodar DAZN Stefan Galler - 21 Uhr E FC Chelsea FC Sevilla DAZN Uli Hebel Sascha Bigalke 21 Uhr G FC Barcelona Ferencvaros DAZN Uwe Morawe Sebastian Kneißl 21 Uhr H RB Leipzig Basaksehir DAZN Jan Platte Sandro Wagner 21 Uhr H Paris Saint-Germain Manchester United DAZN Marco Hagemann Ralph Gunesch

Die Vorberichte zu den ausgewählten Partien Leipzig gegen Basaksehir und PSG gegen Manchester United beginnen bereits um 20.30 Uhr bzw. 20.45 Uhr. Die Übertragungen der anderen Spiele beginnen wie gewohnt pünktlich wenige Minuten vor Anpfiff.

Champions League: Die Highlights von Lazio gegen den BVB auf DAZN

Das Gastspiel der Dortmunder in Rom (Anstoß 21 Uhr) wird zwar in Deutschland von Sky live und exklusiv ausgestrahlt, dennoch haben auch DAZN-Abonnenten die Möglichkeit, die Highlights des Wiedersehens der Schwarzgelben mit Ciro Immobile zu sehen. Diese sind ab 23.30 Uhr in der Mediathek verfügbar!

Lazio - BVB: Hier geht's direkt zu den Highlights

Champions League auf DAZN: So funktioniert's

Bock auf die Champions League und DAZN? Dann einfach, schnell und kostenlos registrieren! Der Streamingdienst, auch bekannt als "Netflix des Sports", bietet allen Interessierten und Neukunden einen kostenlosen Probemonat an - dieser ist garantiert gratis und nicht mit versteckten Kosten oder Nachzahlungen verbunden. Dort könnt Ihr euch in Ruhe vom Angebot überzeugen.

Wollt Ihr DAZN danach weiter nutzen, habt Ihr die Möglichkeit zwischen einem Monats- und einem Jahresabo:

Monatsabo : 11,99 Euro (flexibel monatlich kündbar)

: 11,99 Euro (flexibel monatlich kündbar) Jahresabo: 119,99 Euro (zwei weitere Monate geschenkt)

Das Angebot von DAZN endet natürlich nicht bei den über 100 exklusiven Spielen der Champions League! Fußballfans kommen voll auf ihre Kosten, mit 40 exklusiven Bundesligaspielen, den Highlights der ersten und zweiten Liga 40 Minuten nach Abpfiff in der Mediathek, der gesamten Europa League sowie zahlreichen hochklassigen internationalen Wettbewerben wie der Primera Division, Serie A oder dem Carabao Cup.

Des Weiteren zeigt der Streamingdienst US-Sport vom feinsten mit NBA, NFL, NHL und MLB, exklusive Highlights wie die Handball-Champions-League oder die Major-Turniere im Darts. Dank einer Kooperation mit Eurosport sehen DAZN-Kunden auch Highlights wie drei der vier Grand Slams oder die Olympischen Spiele. Und das war nur ein kleiner Auszug aus dem kompletten Programm von DAZN!

Champions League: Die Rechteaufteilung zwischen DAZN und Sky

Die Saison 2020/21 wird die letzte sein, in der sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der Champions League teilen werden. Ab kommender Spielzeit wird die Königsklasse dann exklusiv auf DAZN laufen.

Bis dahin laufen bereits die meisten Einzelspiele auf dem Streamingdienst. Da Sky aber bei der Auswahl der Partien meistens das Erstwahlrecht hatte, gibt's neben der Sky-exklusiven Konferenz auch einen Großteil der Bayern-Spiele (fünf von sechs) sowie die des BVB (vier von sechs) noch beim Pay-TV-Sender. Lediglich das Match der Bayern gegen Lok Moskau (2. Spieltag) sowie die Dortmunder Duelle mit Brügge (24. November) und Zenit St. Petersburg (8. Dezember) laufen auf DAZN.

Insgesamt zeigt DAZN 110 von 138 in der kommenden Champions-League-Saison live und in voller Länge, darunter fünf Spiele von Borussia Mönchengladbach und vier von RB Leipzig.