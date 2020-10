Champions League, Auslosung: So siehst du die Ziehung live im TV und Livestream

Das prestigeträchtogste Fußballturnier auf Vereinsebene kehrt zurück. Die Champions-League-Gruppen werden ausgelost. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Auslosung heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Champions League - Auslosung: Wann und wo?

Die Auslosung der Champions-League-Gruppen für die neue Saison geht am heutigen Donnerstag, den 1. Oktober, über die Bühne. Die Mannschaften werden dabei in Genf (Schweiz) in den Studios des Rundfunkanbieters RTS gezogen.

Zunächst war die Durchführung des Events eigentlich in der griechischen Hauptstadt Athen geplant, doch aufgrund der Corona-Pandemie entschied sich die UEFA, die Auslosung woanders durchzuführen. Die Auslosung startet um 17 Uhr.

Champions League - Auslosung: Heute live im TV und Livestream

Wer die heutige Auslosung live mitverfolgen möchte, hat einige Optionen zur Auswahl. Zunächst bietet die UEFA ab 17 Uhr selbst einen Livestream an. Aber auch auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD wird das Event übertragen. Ebenfalls hat der Streamingdienst DAZN die Auslosung im Angebot. Der Livestream dafür beginnt auch pünktlich um 17 Uhr.

Champions League - Auslosung: Die Lostöpfe im Überblick

Insgesamt haben sich vier deutsche Mannschaften für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert. Dazu zählen der Titelverteidiger FC Bayern München (Topf 1), Borussia Dortmund (Topf 2), RB Leipzig (Topf 3) und Borussia Mönchengladbach (Topf 4).

Aus den 32 zuziehenden Mannschaften werden acht Gruppen mit je vier Teams gebildet. Jede dieser acht Gruppen besteht aus einer Mannschaft aus den jeweiligen Töpfen. Teams aus beispielsweise Topf 1 können somit nicht in der selben Gruppe landen.