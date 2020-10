Champions League, Termine der Gruppenphase: FC Bayern startet gegen Atletico - BVB bei Lazio Rom

Die UEFA hat die Termine für die Spiele in der Gruppenphase der Champions League offiziell bekannt gegeben. Der Quintuple-Sieger FC Bayern München startet die Mission Titelverteidigung gegen Atletico Madrid in der heimischen Allianz Arena. Der BVB bekommt es am 1. Spieltag auswärts mit Lazio Rom zu tun.

Der Rekordmeister empfängt mit den Madrilenen zum Auftakt gleich den härtesten Brocken aus der Gruppe A am 1. Oktober. Ebenfalls mit einem Heimspiel beginnt Vorjahres-Halbfinalist RB Leipzig. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann trifft auf Basaksehir Istanbul (20. Oktober).

Die anderen beiden deutschen Teams Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach tragen die ersten Härtetests in Italien aus. Die Schwarzgelben müssen am 20. Oktober bei Lazio Rom mit dem ehemaligen BVB-Stürmer Ciro Immobile ran. Gladbach tritt einen Tag später bei Inter Mailand an.

Am 2. Spieltag (27. Oktober) gastieren die Bayern dann bei Lokomotive Moskau, ehe das nächste Gastspiel am 3. November bei RB Salzburg folgt. Das Rückspiel in Madrid steigt am 1. Dezember.

Champions League: Die Termine der deutschen Teams im Überblick