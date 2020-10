Atletico Madrid gegen RB Salzburg heute live in der Champions League im TV und Livestream

Am 2. Spieltag der Gruppe A bekommen wir es mit einem weiteren Leckerbissen zu tun. Atletico Madrid empfängt den österreichischen Meister RB Salzburg. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Du willst nahezu alle Spiel der UEFA Champions League live und exklusiv sehen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Atletico Madrid gegen RB Salzburg heute live: Atletico zum Siegen verdammt

Für Atletico lief der Start in die diesjährige Champions League Saison alles andere als nach Plan: Die Madrilenen mussten sich dem Titelverteidiger FC Bayern München deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Für die Salzburger reichte es gegen Lokomotiv Moskau nur zu einem 2:2.

In der vergangenen Saison qualifizierten sich die Salzburger, die auf internationalem Parkett unter dem Namen FC Salzburg firmieren, erstmals nach Jahren des dramatischen Scheiterns für die Königsklasse. In einer Gruppe mit Liverpool und Napoli war jedoch bereits früh Feierabend. Nun starten die Bullen ihren zweiten Versuch, die K.o.-Phase zu erreichen.

Und RB geht durchaus mit Rückenwind in die Partie gegen Atletico Madrid, denn die Bullen feiern einen Sieg nach dem anderen. In der noch jungen Saison 2020/21 hat Salzburg bisher acht Pflichtspiele bestritten und ging jedes Mal als Sieger vom Platz. Dabei wurden in acht Spielen nicht weniger als 35 Tore erzielt. Durchschnittlich ergibt dies 4,38 Salzburg-Treffer pro Spiel.

Atletico Madrid gegen RB Salzburg heute live: Alle Infos zur Partie

Hier findet Ihr alle Informationen zur Begegnung am Dienstagabend:

Datum: 27.10.2020

27.10.2020 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Estadio Wanda Metropolitano

Estadio Wanda Metropolitano Übertragung: DAZN

Begleitung des Spiels: Tobi Wahnschaffe, Christian Brugger, Helge Payer

Atletico Madrid gegen RB Salzburg heute live im TV und Livestream

Das richtungsweisende Spiel zwischen RB Salzburg und Atletico Madrid wird heute exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Die Übertragung live aus der spanischen Hauptstadt startet um 20.45 Uhr aus dem Metropolitano.

Doch DAZN hat nicht nur Spitzenfußball im Angebot, das größte Sportprogramm von allen Anbietern hat das "Netflix" des Sports inne. Hier könnt Ihr die gesamte Action von UFC, MotoGP, Darts, Rugby, NHL, NFL, MLB, NBA und Eurosport sehen. Die App könnt Ihr euch ganz bequem auf das Smartphone, Tablet oder den Desktop laden und loslegen, auch für Smart-TVs gibt es die App kostenlos.

Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

Atletico Madrid gegen RB Salzburg heute im LIVETICKER bei SPOX

Alle Supporter der Bullen oder Anhänger der Rojiblancos können das Geschehen auf dem Rasen des Metropolitano auch im Liveticker von SPOX verfolgen, bei dem Ihr keine Szene verpasst.

Atletico Madrid gegen RB Salzburg heute live: Der Stand in Gruppe A