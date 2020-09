Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Gruppen, Töpfe, Modus

Die neue Saison der Champions League steht vor der Tür. Am morgigen Donnerstag, den 1. Oktober, wird die Gruppenphase ausgelost. Wie sich die qualifizierten Mannschaften auf die Lostöpfe verteilen und wie der Modus der Auslosung funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Champions League: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Die Gruppen der Champions League werden morgen (1. Oktober) um 17 Uhr ermittelt. Die Auslosung findet in den Genfer Studios des schweizerischen Rundfunkanbieters RTS statt.

Champions League: Modus der Auslosung

Die 32 Teilnehmer der Champions League werden vor der Auslosung auf vier Lostöpfe verteilt. In Topf 1 befinden sich die Vorjahressieger der Champions League (FC Bayern München) und der Europa League (FC Sevilla), sowie die Meister der sechs besten Ligen der UEFA-Fünfjahreswertung. Da der FC Bayern München bereits als Champions-League-Sieger in Topf 1 ist, rückt der Meister der siebtstärksten Liga, der FC Porto, in Topf 1 auf.

Die restlichen Teilnehmer werden gemäß ihres Klub-Koeffizienten auf die weiteren Lostöpfe verteilt.

Bei der Ziehung dürfen Vereine aus einem Verband nicht in dieselbe Gruppe gelost werden. So ist beispielsweise eine deutsche Gruppe mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ausgeschlossen.

© imago images / Sven Simon

Champions League 2020/21: Die Lostöpfe der Auslosung

Die letzten drei Teilnehmer der diesjährigen Champions-League-Saison werden am Mittwochabend in den Quali-Playoffs ermittelt. Von ihnen hängt ab, in welchem Lostopf Lokomotive Moskau und Olympique Marseille landen.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Lostopf noch unklar FC Bayern München FC Barcelona RB Leipzig FC Brügge Lokomotive Moskau FC Sevilla Atletico Madrid Inter Mailand Borussia Mönchengladbach Olympique Marseille Real Madrid Manchester City Olympiakos Piräus Basaksehir FK Krasnodar/PAOK Saloniki FC Liverpool Manchester United Lazio Rom Stade Rennes Maccabi Tel Aviv/FC Salzburg Juventus Turin Schachtar Donezk Dynamo Kiew Ferencvaros Budapest Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Atalanta Bergamo Slavia Prag/FC Midtjylland Zenit St. Petersburg FC Chelsea FC Porto Ajax Amsterdam

Auslosung, Gruppenphase: So sieht ihr die Ziehung im TV und Livestream

Im TV ist die Auslosung bei Sky zu sehen. Der Sender zeigt die Zeremonie im frei empfangbaren Sky Sport News HD und im Livestream. Auch die UEFA selbst überträgt die Ziehung im Livestream.

Außerdem überträgt auch DAZN die Auslosung live ab 17 Uhr. Im Verlauf der Saison zeigt der Streamingdienst über 100 Spiele der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge.

Champions League: Die letzten Sieger

Aktueller Titelverteidiger ist der FC Bayern München, der sich dank des Treffers von Kingsley Coman vor fünf Wochen im Finale gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 durchsetzen konnte.