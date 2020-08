Das Power-Ranking zum CL-Finalturnier: Bayern nur auf Rang zwei

Die acht Teilnehmer des Champions-League-Finalturniers in Lissabon stehen fest. Doch welche Mannschaft ist besonders gut in Form, wer geht als Favorit ins Turnier und wann endet der Höhenflug von Atalanta Bergamo und Robin Gosens? Das Power-Ranking von SPOX und Goal.

Nach dem längsten Achtelfinale der Geschichte - zwischen Hinspiel und Rückspiel des Duells des FC Bayern gegen Chelsea lagen 165 Tage - stehen die Teilnehmer des Finalturniers in Lissabon fest.

Ab sofort gilt's für die Teams. Drei Siege in den K.o.-Spielen und die Spieler dürfen den Henkelpott in die Höhe recken. "Das hat schon ein bisschen was von EM oder WM", sagte Bayerns Mittelfeldspieler Leon Goretzka nach dem 4:1 gegen Chelsea am Samstag.

Doch wie sind die Teams in Form? Das Power-Ranking.

Platz 8: Olympique Lyon

Gegner im Viertelfinale: Manchester City (15.8., 21 Uhr).

Manchester City (15.8., 21 Uhr). So erreichte das Team das Finalturnier: Lyon schaltete völlig überraschend Juventus aus. Nach dem 1:0 am 26. Februar zu Hause in Lyon vor der Coronapause reichte nun ein 1:2 am 7. August in Turin zum Weiterkommen.

Lyon schaltete völlig überraschend Juventus aus. Nach dem 1:0 am 26. Februar zu Hause in Lyon vor der Coronapause reichte nun ein 1:2 am 7. August in Turin zum Weiterkommen. Aktuelle Form: Die Spieler um Trainer Rudi Garcia werden wohl selbst auch überrascht gewesen sein, dass sie es tatsächlich nach Lissabon schafften und somit Andrea Pirlo über Nacht zum Juve-Trainer machten. OL war schon im Achtelfinale die große Unbekannte und ein noch größerer Außenseiter als Atalanta Bergamo. Dabei bleibt es - nur, dass die Zeit der Überraschungen vorbei ist.

Andrea Pirlo dreht den Swag auf - der coolste Trainer der Welt? © instagram.com/andreapirlo21 1/7 Andrea Pirlo ist der neue Trainer von Juventus. In seiner Freizeit dreht er gerne mal den Swag auf und ist damit wohl sofort der coolste Trainer der Welt. © instagram.com/andreapirlo21 2/7 Mit dem Nachwuchs geht der Weltmeister von 2006 schon mal auf eine Schaumparty. © instagram.com/andreapirlo21getty 3/7 Selbst am Saftstand macht Pirlo eine gute Figur. © instagram.com/andreapirlo21 4/7 Oder beim Blick aus dem Fenster. © instagram.com/andreapirlo21 5/7 Staubsaugen ist bei Pirlo Chefsache. © instagram.com/andreapirlo21 6/7 Selbstredend entspannt der zweifache CL-Sieger (mit Milan) auch gern im Pool. © instagram.com/andreapirlo21 7/7 Und Fußball mit Homer Simpson muss auch mal sein.

Power-Ranking: Memphis Depay zu gut für Lyon

Player to watch: Memphis Depay: Der Niederländer (26) ist viel gut für Lyon. Für den Fall, dass Jadon Sancho doch noch zu Manchester United wechselt, steht er beim BVB hoch im Kurs - wieso das so ist, zeigte er auch gegen Juve. Depay gehört zu den wenigen Corona-Gewinnern: Er hatte sich kurz vor Weihnachten das Kreuzband gerissen, durch die Unterbrechung konnte der ballsichere Techniker sein Comeback noch in dieser Saison feiern.

Schwachpunkte: Außer der stark besetzten Offensive, neben Depay genügen auch Moussa Dembele (24) und Karl Brillant Toko Ekambi (27) höheren Ansprüchen, mangelt es dem Team schlicht an Qualität für dieses Niveau - was die Mannschaft weiß. Dass OL in der nicht bärenstarken Ligue 1 nur Platz sieben erreichte, ist zwar auch ein wenig Corona geschuldet - Lyon fiel am letzten Spieltag vor dem Abbruch von Platz fünf auf sieben. Deutlich höher ist die Mannschaft aber auch nicht einzuschätzen. Und damals war auch noch Mittelfeldchef Lucas Tousart dabei, der mittlerweile in Berlin trainiert.

Platz 7: RB Leipzig

Gegner im Viertelfinale: Atletico Madrid (13.8., 21 Uhr).

Atletico Madrid (13.8., 21 Uhr). So erreichte das Team das Finalturnier: RB schaltete noch vor der Coronapause Tottenham Hotspur total souverän aus. Dem 1:0 in London am 19.2. folgte ein 3:0 am 10.3. im März.

RB schaltete noch vor der Coronapause Tottenham Hotspur total souverän aus. Dem 1:0 in London am 19.2. folgte ein 3:0 am 10.3. im März. Aktuelle Form: Schwer zu sagen. RB absolvierte sein letztes Pflichtspiel am 27 Juni (2:1 beim FC Augsburg), jedoch war die komplette Leistung nach der Corona-Unterbrechung nicht gerade famos. RB verlor zwar nur eins von neun Bundesligaspielen (0:2 gegen Dortmund), gewann aber auch nur drei. Die Rückrunde schloss Herbstmeister RB mit 29 Punkten auf Rang fünf ab - und holte zehn Zähler weniger als Dortmund und 20 weniger als Bayern. Wie die Mannschaft in Lissabon den Verlust von Torjäger Timo Werner kompensieren möchte, ist fraglich. Nationalspieler Marcel Halstenberg plagen zudem Rückenprobleme.

Power-Ranking: Julian Nagelsmann gewohnt selbstbewusst

Player to watch: Dayot Upamecano: Der 21-Jährige kann sich nach seiner Vertragsverlängerung nun komplett auf das Turnier und seine Aufgaben konzentrieren. Schon jetzt dank seiner Schnelligkeit, Ballstärke und Übersicht eine Art Role Model für den Innenverteidiger der Zukunft, nach Werners Abgang wohl Leipzigs komplettester Spieler.

Dayot Upamecano: Der 21-Jährige kann sich nach seiner Vertragsverlängerung nun komplett auf das Turnier und seine Aufgaben konzentrieren. Schon jetzt dank seiner Schnelligkeit, Ballstärke und Übersicht eine Art Role Model für den Innenverteidiger der Zukunft, nach Werners Abgang wohl Leipzigs komplettester Spieler. Schwachpunkte: Trainer Julian Nagelsmann gab sich zwar bei der Abreise nach Lissabon gewohnt selbstbewusst und kündigte an, man wolle "mit dem Maximalerfolg zurückkommen", doch Atletico Madrid ist ein zu großer Stolperstein für den Kaltstart im Viertelfinale. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone hat schon ganz anderen und deutlich erfahrenern Gegnern Angst eingejagt.

Die erste Startelf in der Klubgeschichte von RB Leipzig: Die Spieler von damals und was aus ihnen wurde © imago images / / Picture Point 1/25 Am 8. August 2009 bestritt RasenBallsport Leipzig das erste Spiel der Vereinsgeschichte. Am ersten Spieltag in der Oberliga Nordost trennte sich RB 1:1 von Carl Zeiss Jena II. Mit der folgenden Elf starteten die Roten Bullen ihren Weg in die Bundesliga. © imago images / Karina Hessland 2/25 Tor - SVEN NEUHAUS: Einer der bekannteren Namen des Leipziger Kaders. Bestritt 154 Zweitligaspiele für Augsburg und Fürth und stand im Herbst seiner Karriere sogar noch dreimal in der Bundesliga im Kasten des HSV. © imago images / / Karina Hessland 3/25 Neuhaus, der in der Saison 2009/10 24-mal das Leipziger Gehäuse hütete, beendete 2014 seine Karriere in der Hansestadt und engagiert sich seit seitdem für die karikative Stiftung Der Hamburger Weg. © imago images / / Picture Point 4/25 Abwehr - SEBASTIAN WILLE: Der damals 23-jährige bestritt die meisten seiner Partien im linken Mittelfeld, gegen Jena war er als Rechtsverteidiger gefragt. Im weiteren Saisonverlauf zählte Wille allerdings nicht zum Stammpersonal (fünf Einsätze). © imago images / Picture Point 5/25 Ansonsten kam der aus der Jena-Jugend stammende Wille nicht über die Oberliga (96 Spiele) hinaus und spielte davor und danach für Markranstädt. Beim heutigen Landesligisten SV BW Farnstädt endete die Laufbahn, zwei Jahre nach Zwillingsbruder Stephan. © imago images / / Picture Point 6/25 THOMAS KLÄSENER: Mit kurzer Unterbrechung stand der Innenverteidiger zwischen 1996 und 2006 in seiner Heimatstadt beim FC Schalke 04 unter Vertrag, erst in der zweiten Mannschaft, dann auch bei den Profis (32 BL-Spiele). © imago images / Picture Point 7/25 Im Anschluss kickte er außerdem für die Zweitligisten Rot-Weiß Essen, FC Augsburg und SC Paderborn, ehe er sich RB anschloss und in seinem ersten von zwei Jahren direkt den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. © imago images / / Ulmer 8/25 INGO HERTZSCH: Der einzige Nationalspieler der Liste (zwei DFB-Einsätze) bildete gemeinsam mit Kläsener die Stamm-Innenverteidigung. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2013 sollte er den Roten Bullen treu bleiben, zuletzt in der zweiten Mannschaft. © imago images / / Picture Point 9/25 Der heute 42-Jährige kann auf beeindruckende Statistiken zurückblicken: Für den HSV, 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen bestritt er 227 Bundesliga-Spiele, am längsten hielt es ihn in Hamburg (sechs Jahre, fünf CL-Spiele). © imago images / Picture Point 10/25 STEFAN SCHUMANN: In der Vita des Linksverteidigers stehen 184 Oberliga-Einsätze, 27 davon in seinem einzigen Jahr für RB. Zuvor spielte er die U19 und zweite Mannschaft der Berliner Hertha, schaffte aber nicht den Durchbruch. © imago images / / Picture Point 11/25 Nachdem Schumann sechs Jahre beim FSV Zwickau unter Vertrag stand und sogar als Spielertrainer des Reserveteams fungierte, schloss er sich 2016 dem VFC Plauen an. Für die Sachsen spielt er auch heute noch in der Oberliga Nordost. © imago images / Picture Point 12/25 Mittelfeld - LARS MÜLLER: Für einen defensiv ausgerichteten Spieler erzielte der Linksfuß starke zehn Saisontreffer. Zuvor hatte Müller seine beste Zeit beim 1. FC Nürnberg, für den er 110-mal in der Bundesliga auf dem Platz stand. © imago images / Picture Point 13/25 Zwischen 1994 und 1996 kam er nicht über sechs BL-Einsätze beim BVB hinaus. Für den Club, Augsburg, Uerdingen und Aachen absolvierte er zudem 204 Zweitligapartien. In Hamm Spieler, Spielertrainer und Sportlicher Leiter. © imago images / / Picture Point 14/25 RONNY KUJAT: Der offensive Mittelfeldspieler war nach der Wiedervereinigung für den VfB Leipzig und den Chemnitzer FC in der 2. Liga am Ball (142 Spiele, 14 Tore), das letzte Jahr seiner Karriere verbrachte er im Alter von 35 Jahren dann bei RB. © imago images / Picture Point 15/25 Über sechs Einsätze und 97 Minuten kam er allerdings nicht mehr hinaus. Danach war Kujat, dem eine Beteiligung am Manipulationsskandal um Robert Hoyzer vorgeworfen wurde (konnte nicht nachgewiesen werden), fünf Jahre als Scout für RB tätig. © imago images / / Picture Point 16/25 MICHAEL LERCHL: Ein weiterer Spieler, der große Teile seiner Laufbahn in der Oberliga und Regionalliga verbrachte. Eine Ausnahme stellte die Spielzeit 2005/06 dar, in der Lerchl 17-mal in der 2. Bundesliga für Dynamo Dresden auflief. © imago images / Picture Point 17/25 Nach seinem Wechsel zu Energie Cottbus im Jahr 2007 konnte sich der defensive Mittelfeldspieler, der neben der deutschen auch die namibische Staatsangehörigkeit besitzt, nicht im Bundesligateam behaupten und spielte stattdessen in der zweiten Mannschaft. © imago images / / Picture Point 18/25 CHRISTIAN STREIT: Streit war im linken Mittefeld zuhause und lief dort in der Saison 2008/09 18-mal für die Roten Bullen auf (ein Tor). Es folgten illustre Stationen beim SV Edelweiß Arnstedt, 1. FC Zeitz und 1. FC Weißenfels. © imago images / pmk 19/25 Ein Jahrzehnt zuvor hatte der Hallenser noch auf eine deutlich größere Karriere gehofft, als er sich dem HSV anschloss. Nach zwei Jahren und 47 Spielen für die Reserve war das Abenteuer vorbei. Auch für Union und Lübeck in der Regionalliga aktiv. © imago images / Picture Point 20/25 Angriff - JOCHEN HÖFLER: Mit 14 Treffern war der Mittelstürmer Leipzigs bester Torschütze in der Premierensaison. Im ersten Spiel traf er allerdings genauso wenig wie seine Kollegen: Für den späten Punktgewinn sorgte Jenas Schmidt per Eigentor. © imago images / Alfred Harder 21/25 Höfler spielte nur ein Jahr in der Regionalliga und etablierte sich ansonsten als wahrhafter Knipser in der Oberliga: In 275 Spielen traf er 139-mal für die Spielvereinigung Hamm, Viktoria Aschaffenburg, Eintracht Frankfurt II und eben auch RB. © imago images / Picture Point 22/25 CHRISTIAN REIMANN: Mit elf Treffern zweitbester Goalgetter für RB, neben Höfler im Sturm gesetzt. Nach Jahren für Plauen, Pößneck und Sachsen Leipzig in der Oberliga schaffte er durch seine Leistungen für RB den Sprung in die 3. Liga. © imago images / Eibner 23/25 Bei Carl-Zeiss Jena traf er fünfmal, nach einem Jahr kehrte er jedoch zu seinem Heimatverein Grün-Weiß Stadtroda zurück und blieb dort für sieben Spielzeiten - bis zu seinem Karriereende im Jahr 2018. © imago images / / Karina Hessland 24/25 Trainer - TINO VOGEL: Als an Hasenhüttl, Rangnick oder Nagelsmann noch nicht zu denken war, betreute der vorherige Chemnitz- und Markranstädt-Coach die Roten Bullen. Mit einem Punkteschnitt von 2,67 Zählern stand 2010 der souveräne Aufstieg. © imago images / Christian Schroedter 25/25 Im Anschluss rückte Vogel ins zweite Glied, zunächst in die U19, dann in die zweite Mannschaft. Es folgten Oral, Pacult, Zorniger und Beierlorzer. Seit 2016 spielt RB in der Bundesliga - und steht nun erstmals im Viertelfinale der Champions League.

Platz 6: Atalanta Bergamo

Gegner im Viertelfinale: Paris Saint-Germain (12.8., 21 Uhr).

Paris Saint-Germain (12.8., 21 Uhr). So erreichte das Team das Finalturnier: Atalanta schlug den FC Valencia zweimal: Am 19. Februar 4:1 im San Siro, dem Spiel, das als "Spiel Null" der Corona-Pandemie in die Geschichte eingehen wird. Das Rückspiel im Mestalla gewann Bergamo mit 4:3.

Atalanta schlug den FC Valencia zweimal: Am 19. Februar 4:1 im San Siro, dem Spiel, das als "Spiel Null" der Corona-Pandemie in die Geschichte eingehen wird. Das Rückspiel im Mestalla gewann Bergamo mit 4:3. Aktuelle Form: 98 Tore in 38 Spielen in der Serie A - alle von Nicht-Italienern erzielt - sind mehr als nur ein Statement. Zudem verlor Bergamo nach der Coronapause nur ein Spiel - gegen Inter am letzten Spieltag. Sturmführer Josp Ilicic (32), der nach einem "psychologischen Kurzschluss" (Gazzetta dello Sport) zu Hause in Slowenien ist und womöglich überhaupt nicht mehr nach Bergamo zurückkehren wird, wird in der Mannschaft nicht nur sportlich vermisst. Dass Torwart Pierluigi Gollini (25) am Mittwoch wegen einer Knieblessur nicht mitwirken kann, wird auch nicht helfen.

Power-Ranking: Papu Gomez' Tanz ging viral

Player to watch: Seit 2014 spielt und tanzt Alejandro "Papu" Gomez schon für Atalanta. Der offensive Mittelfeldspieler wurde soeben zum besten Mittelfeldspieler der Serie-A-Saison gewählt, mit 16 Vorlagen in der Liga war er erneut der beste Vorlagengeber seines Teams. Fast schade, dass der 32-Jährige lieber Vorlagen gibt als Tore zu schießen: Die Band "Gli Autogol" und DJ Matrix widmeten Papus Torjubeltanz ihren Song "Baila como el Papu". Das dazugehörige Video, in dem Gomez selbst auch mittanzt, hat mehr als 44 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Schwachpunkte: Unterschätzen dürfte die Mannschaft um Linksverteidiger Robin Gosens keiner mehr. Das ist jedoch auch ein Problem. Ilicics und Gollinis Ausfälle wiegen schwer, allein mit Euphorie wird Bergamo PSG nicht aus dem Turnier schmeißen.

Platz 5: FC Barcelona