Champions League: Wird FC Bayern München gegen Olympique Lyon im Free-TV gezeigt?

Tor – HANS-JÖRG BUTT: Der Kult-Keeper des FC Bayern bleibt besonders für seine Elfmetertreffer in Erinnerung (26 an der Zahl). 2012 ging er in den Ruhestand und übernahm nach wenigen Wochen in der FCB-Nachwuchsabteilung eine Stelle im Familienbetrieb.