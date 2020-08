Champions League, Viertelfinale: Ergebnisse, Duelle, Partien, Ort, Datum, TV-Übertragung

Heute und morgen werden die noch übrigen Achtelfinal-Begegnungen in der UEFA Champions League gespielt, bevor es in Lissabon mit dem Viertelfinale weitergeht. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Infos zur kommenden Runde.

Champions League: Achtelfinal-Ergebnisse

Vier der acht Achtelfinal-Paarungen wurden bereits entschieden. Vier Rückspiele stehen noch aus. Bereits im Viertelfinale sind Paris Saint-Germain, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid und RB Leipzig. Heute und morgen spielen noch acht Mannschaften um den Einzug in die nächste Runde der Königsklasse. Darunter auch der FC Bayern, der nach dem Hinspiel-Sieg gegen den FC Chelsea bereits mit einem Bein weiter ist.

Team 1 Team 2 Hinspiel Rückspiel Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 2:1 0:2 Atalanta Bergamo FC Valencia 4:1 4:3 Atletico Madrid FC Liverpool 1:0 3:2 Tottenham Hotspur RB Leipzig 0:1 0:3 Manchester City Real Madrid 2:1 Juventus Turin Olympique Lyon 0:1 FC Barcelona SSC Neapel 1:1 FC Bayern FC Chelsea 3:0

Champions League - Viertelfinale: Duelle, Partien, Ort, Datum

Anders als in den Champions-League-Spielzeiten davor wird es ab dem Viertelfinale keine Rückrunden mehr geben. Stattdessen werden alle Spiele auf neutralem Boden absolviert. Als Spielort wurde dafür die portugiesische Hauptstadt Lissabon gewählt. Dafür werden zwei Spielstätten benutzt. Die Viertelfinals werden dann auf die zwei Stadien aufgeteilt.

Die nächste Runde beginnt schon in der kommenden Woche. Den Auftakt machen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain am Mittwoch, den 12. August im Estadio da Luz. Am Tag darauf treffen die Viertelfinal-Debütanten aus Leipzig auf Atletico Madrid, das Vorjahres-Sieger FC Liverpool im Achtelfinale ausschaltete. Die verbleibenden zwei Paarungen sind noch nicht fixiert, da noch vier Achtelfinal-Duelle offen sind. Der FC Bayern könnte im Falle eines Weiterkommens entweder auf den SSC Neapel oder Barcelona treffen (VIDEO: Die Highlights vom 3:0-Sieg der Bayern gegen Chelsea aus dem Hinspiel).

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Stadion Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain Mi, 12. August 21 Uhr Estadio da Luz RB Leipzig Atletico Madrid Do, 13. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade XXI SSC Neapel/FC Barcelona FC Chelsea/FC Bayern Fr, 14. August 21 Uhr Estadio da Luz Real Madrid/Manchester City Olympique Lyon/Juventus Sa, 15. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade XXI

Champions League - Viertelfinale: Live im TV und Livestream

Die Viertelfinal-Spiele werden von Sky und DAZN übertragen. Beide Anbieter zeigen jeweils drei der vier Partien. Auch bieten beide jeweils ein Spiel exklusiv an. Falls Bayern weiterkommt, wird das Match vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Champions League - Viertelfinale im Liveticker

