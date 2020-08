Champions League, Viertelfinale - Atalanta Bergamo - PSG: Ort, Datum, Termin, TV-Übertragung

Die Champions League geht in die nächste Runde. Im Viertelfinale treffen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain aufeinander. Hier erfahrt Ihr alle wichtigen Infos zum Spiel in Bezug auf Ort, Datum, Termin und TV-Übertragung.

Atalanta Bergamo gegen PSG: Ort, Datum, Termin

Im Viertelfinale der Champions League kommt es zur ungewöhnlichen Begegnung zwischen Atalanta Bergamo und Paris Saint-Germain (VIDEO: Highlights aus dem 2:0-Rückspielsieg von PSG gegen den BVB).

Das Spiel findet am Mittwoch, den 12. August, - wie die restlichen Viertelfinal-Begegnungen der Königsklasse - in Lissabon statt. Als Spielstätte dient das Estadio da Luz. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Atalanta Bergamo gegen PSG: Übertragung im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Atalanta und Paris Saint-Germain gibt es live, exklusiv und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt neben dieser Partie zwei weitere Viertelfinalspiele.

Am Donnerstag gibt's auch RB Leipzig gegen Atletico Madrid und am Samstag Manchester City gegen Olympique Lyon bei DAZN zu sehen. Von jedem Viertelfinalspiel gibt es nach Abpfiff die Highlights auf der Plattform.

Der Streaminganbieter zeigt neben der Champions-League-K.o.-Phase auch die Spiele der Europa League. Fußball-Fans sind bei DAZN genau richtig, denn auch bei Start der nationalen Ligen ist das "Netflix des Sports" die richtige Anlaufstelle.

Wer kein großer Fan des Fußballs ist, hat bei DAZN ebenfalls seine Daseinsberechtigung. Denn zahlreiche andere Sportarten und Wettbewerbe werden ebenfalls vom Streaminganbieter gezeigt.

Das Abonnement für all dies kann für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro und 119,99 Euro im Monat erworben werden. Zuvor besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich einen kostenlosen Probemonat zu holen.

Atalanta Bergamo gegen PSG im Liveticker

Auch im Liveticker ist das Spiel vertreten. Diesen bietet SPOX zum Mitlesen an.

Champions League: Neuer Modus

Die Corona-Pandemie hat in der Fußballwelt so einiges verändert, so auch die Königsklasse. Anstatt klassisch mit Hin- und Rückspielen das Weiterkommen eines Klubs zu entscheiden, gibt es ab dem Viertelfinale in dieser Champions-League-Spielzeit keine Rückspiele mehr.

Zusätzlich dazu werden alle Spiele an einem neutralen Ort absolviert. In diesem Fall ist es die portugiesische Hauptstadt Lissabon.

