RB Leipzig gegen Atletico Madrid: TV, Termin, Datum

In dieser Woche steht die Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel im TV verfolgen könnt.

Du willst die Champions League live sehen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN!

RB Leipzig gegen Atletico Madrid: Datum und Termin

Das Aufeinandertreffen zwischen Bundesligist RB Leipzig und dem spanischen Top-Klub Atletico Madrid wird am kommenden Donnerstag, den 13. August, um 21.00 Uhr stattfinden. Die beiden Teams werden ausmachen, wer in das Halbfinale der Champions League einzieht. Der Ort für die Begegnung wird das Stadion Jose Alvalade in Lissabon sein, welches aber aus bekannten Corona-Gründen leer bleiben wird. Hier findet Ihr die wichtigsten Informationen im Überblick:

Datum: 13. August 2020

13. August 2020 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: José Alvalade

José Alvalade Voraussichtliche Aufstellung Leipzig: Gulasci - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer (c), Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Schick

Gulasci - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer (c), Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Schick Voraussichtliche Aufstellung Atletico: Oblak - Arias, Gimenez, Savic, Lodi - Llorente, Koke (c), Saul, Carrasco - Felix - Costa

RB Leipzig gegen Atletico Madrid: Live im TV und Livestream

Die Übertragung der Partie teilen sich der Streaminganbieter DAZN und der Pay-TV Sender Sky. Bei DAZN könnt Ihr ganz entspannt über Euer Smartphone, Tablet oder Desktop-PC drei der vier Viertelfinals ansehen und darüber hinaus sogar beide Halbfinals und das große Endspiel in der Champions League.

Die Moderation übernimmt Alex Schlüter, das Spiel begleiten werden Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch. Los geh'ts mit den Vorberichten ab 20.45 Uhr.

Neben zahlreichen Übertragungen der Königsklasse hat DAZN auch das komplette Final-8-Turnier der Europa League im Angebot. Das Angebot könnt Ihr die ersten 30 Tage sogar kostenlos testen. Im Anschluss könnt Ihr Euch zwischen einem Monats-Abo (11,99 Euro) oder einem Jahres-Abo (119,99 Euro) entscheiden.





RB Leipzig gegen Atletico Madrid: Positive Coronatests sorgten für Aufsehen

Im Vorfeld des Viertelfinals wurden bei Atletico Madrid zwei positive Corona-Tests öffentlich. Somit stand das Spiel zunächst auf der Kippe.

Nachdem der gesamte Atletico-Tross danach allerdings negativ getestet wurde, steht dem Spiel nichts mehr im Wege. Insgesamt wurden bei den Colchoneros 93 Personen getestet. Nun befinden sich beide Teams in Portugal und bereiten sich fokussiert auf die Partie am Donnerstagabend vor.

