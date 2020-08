Champions League: Modus, Termine, Daten, TV-Übertragung

Wann stehen die Viertel- und Halbfinals der Champions League an? Und in welchem Modus wird gespielt? Die Antworten und alle Infos zur TV-Übertragung findet Ihr hier.

Champions League: Termine, Daten

Weiter geht es in der Champions League mit dem Viertelfinale. Dieses findet von Mittwoch, den 12. bis Samstag, den 15. August statt. Das große Finale steigt dann am Sonntag, den 23. August.

Datum Runde 12. bis 15. August Viertelfinale 18. bis 19. August Halbfinale 23. August Finale

Der Modus der Champions League ab dem Finalturnier

Ab dem Viertelfinale startet das so genannte Finalturnier der Champions League. Mit Beginn dieses Finalturniers gibt es keine Hin- und Rückspiele mehr, stattdessen wird in einem Spiel ermittelt, wer in die nächste Runde einzieht.

Ausgetragen werden die Spiele, aus Fairnessgründen, auf neutralem Boden. Als diesen hat die UEFA sich die portugiesische Hauptstadt Lissabon ausgesucht.

Dort wird in zwei Stadien gespielt, dem Estadio da Luz und dem Estadio Jose Alvalade. Heimisch sind dort normalerweise Benfica und Sporting Lissabon.

© imago images/Poolfoto

Champions League: Das Finalturnier im TV und Livestream

Livebilder der Königsklasse gibt es bei DAZN und bei Sky. Die beiden Sender teilen sich die Übertragungsrechte am Finalturnier auf - somit gibt es keine Free-TV-Übertragung.

Konkret läuft das Ganze so, dass im Viertelfinale Sky das Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona exklusiv zeigt. DAZN hat dafür die Exklusivrechte am Spiel zwischen Atalanta Bergamo und PSG.

Die anderen beiden Partien (RB Leipzig - Atletico Madrid und Manchester City - Olympique Lyon) laufen bei beiden Sendern.

Gleiches gilt für die beiden Halbfinals und das Finale, alle drei Spiele laufen sowohl bei DAZN als auch bei Sky.

© imago images / PanoramiC

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Stadion Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain Mi, 12. August 21 Uhr Estadio da Luz RB Leipzig Atletico Madrid Do, 13. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade FC Barcelona FC Bayern Fr, 14. August 21 Uhr Estadio da Luz Manchester City Olympique Lyon Sa, 15. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade

