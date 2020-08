Im Viertelfinale der UEFA Champions League bekommt es Manchester City mit Olympique Lyon zu tun. Wir informieren euch über den Termin, das Datum und wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Manchester City gegen Olympique Lyon: TV, Termin, Datum

Das letzte Viertelfinale in der Champions League steigt beim Finalturnier in Lissabon am 15. August im Estadio Jose Alvalade. Angepfiffen wird das Spiel um 21.00 Uhr in der portugiesischen Hauptstadt. Hier seht ihr alle Informationen über die Partie:

Termin: 15. August um 21.00 Uhr

15. August um 21.00 Uhr Fakt 1: City und Lyon treffen das dritte Mal in der Königsklasse aufeinander.

City und Lyon treffen das dritte Mal in der Königsklasse aufeinander. Fakt 2: Zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren steht City im Viertelfinale, doch nur einmal ging es weiter ins Halbfinale (2015/2016).

Zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren steht City im Viertelfinale, doch nur einmal ging es weiter ins Halbfinale (2015/2016). Fakt 3: Lyon ist zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder unter den letzten Acht.

Manchester City gegen Olympique Lyon: Live und exklusiv im TV und Livestream sehen

Die Begegnung zwischen den Engländern und Franzosen wird, wie die Viertelfinals Atalanta-PSG und Leipzig-Atletico, live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein.

Die Übertragung beginnt mit Vorberichten um 20.45 Uhr, zu denen euch Moderator Lukas Schönmüller begrüßen wird. Die Partie wird von Kommentator Jan Platte begleitet, an der Seite von Experte Sebastian Kneißl.

Doch auch der weitere Verlauf des Turniers wird live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein, die Halbfinals und das große Finale überträgt DAZN live. Ihr verpasst somit keine Entscheidung auf dem Weg zum Henkelpott.

Manchester City gegen Olympique Lyon: Underdog gegen Platzhirsch

Auf dem Papier ist diese Partie gewiss die ungleichste der vier Viertelfinals, da City als Zweiter der Premier League auf den gerade einmal siebten Platz in der Ligue 1 trifft.

Doch man darf nicht außer Acht lassen, dass "Les Gones" es vollbrachten, die Alte Dame Juventus Turin aus dem Turnier zu kegeln. Dennoch sehen die meisten Experten Manchester City klar vorne gegen die Franzosen.

Champions League: Alle Viertelfinals im Überblick