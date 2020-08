Champions League und Europa League LIVE auf DAZN: Fußball ohne Ende im August

Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale - alles live bei DAZN! Als einziger Anbieter überträgt der Streaming-Service diesen Monat fast alle Begegnungen aus der UEFA Champions League und UEFA Europa League. Fans sehen insgesamt 23 Spiele in 19 Tagen live und auf Abruf.

Auch die Highlights aller Spiele aus beiden Wettbewerben gibt es nur bei DAZN. Alle Fans können so zum Beispiel die Superstars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar oder auch die deutschen Top-Teams RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, den VfL Wolfsburg und ab einem möglichen Halbfinale auch den FC Bayern bei DAZN erleben. Los geht's schon morgen mit dem Europa-League-Achtelfinale!

DAZN wird die neue Nummer 1 für alle Fußball-Fans

Der August ist ein Vorgeschmack auf das neue Fan-Erlebnis auf DAZN ab 2021/22. Neben zwei von drei Bundesliga-Tagen pro Woche können sich Fußball-Begeisterte dann auch auf nahezu die komplette UEFA Champions League live und exklusiv bei DAZN freuen: Alle Mittwochsspiele und bis auf eine Partie pro Woche alle Dienstagsspiele - von den Playoffs bis zum Finale. Dazu die Konferenz und die Highlights aller Spiele. Nur bei DAZN kann man so viel Premium-Fußball an einem Ort erleben.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, dazu: "Alle Fans können sich ab der Saison 2021/22 auf ein extrem umfangreiches Paket aus UEFA Champions League und Bundesliga bei DAZN freuen, das uns zur neuen Nummer 1 für alle Fußball-Fans in Deutschland machen wird."

Überblick: Fußball Non-Stop im August LIVE auf DAZN

UEFA Europa League - Achtelfinale

Mittwoch, 5. August, 18:55 Uhr: Schachtjor Donezk - VfL Wolfsburg

Mittwoch, 5. August, 18:55 Uhr: FC Kopenhagen - Basaksehir

Mittwoch, 5. August, 21:00 Uhr: Manchester United - Linzer ASK

Mittwoch, 5. August, 21:00 Uhr: Inter Mailand - FC Getafe

Donnerstag, 6. August, 18:55 Uhr: FC Sevilla - AS Rom

Donnerstag, 6. August, 18:55 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Glasgow Rangers

Donnerstag, 6. August, 21:00 Uhr: FC Basel - Eintracht Frankfurt

Donnerstag, 6. August, 21:00 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Piräus

Hinweis: Alle Spiele des Europa-League-Achtelfinals werden zudem an beiden Tagen in der "GoalZone"-Konferenz zu sehen sein.

UEFA Champions League - Achtelfinale

Freitag, 7. August, 21:00 Uhr: Juventus Turin - Olympique Lyon

Samstag, 8. August, 21:00 Uhr: FC Barcelona - SSC Neapel

UEFA Europa League - Viertelfinale

Montag, 10. August, 21:00 Uhr: Inter/Getafe - Rangers/Leverkusen

Montag, 10. August, 21:00 Uhr: LASK/Man Utd. - Basaksehir/Kopenhagen

Dienstag, 11. August, 21:00 Uhr: Olympiakos/Wolverhampton - Sevilla/Rom

Dienstag, 11. August, 21:00 Uhr: Wolfsburg/Donezk - Frankfurt/Basel

Hinweis: Alle Viertelfinalspiele der UEFA Europa League werden zudem an beiden Tagen in der "GoalZone"-Konferenz zu sehen sein.

UEFA Champions League - Viertelfinale

Mittwoch, 12. August, 21:00 Uhr: Atalanta Bergamo - Paris St. Germain

Donnerstag, 13. August, 21:00 Uhr: RB Leipzig - Atletico Madrid

Freitag, 14. August, 21:00 Uhr: Neapel/Barcelona - Chelsea/Bayern

Samstag, 15. August, 21:00 Uhr: Real Madrid/Man City - Lyon/Juventus

Hinweis: Schon heute steht fest, dass DAZN drei der vier Viertelfinals live übertragen wird. Die endgültige Aufteilung der Viertelfinalspiele zwischen DAZN und Sky wird erst nach dem Achtelfinale bekannt gegeben.

UEFA Europa League - Halbfinale

Sonntag, 16. August, 21:00 Uhr: Halbfinale 1

Montag, 17. August, 21:00 Uhr: Halbfinale 2

UEFA Champions League - Halbfinale

Dienstag, 18. August, 21:00 Uhr: Halbfinale 1

Mittwoch, 19. August, 21:00 Uhr: Halbfinale 2

UEFA Europa League - Finale

Freitag, 21. August, 21:00 Uhr

UEFA Champions League - Finale

Sonntag, 23. August, 21:00 Uhr