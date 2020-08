FC Bayern gegen Olympique Lyon: TV, Termin, Datum

Im Halbfinale der Champions League treffen in diesem Jahr der FC Bayern und Olympique Lyon aufeinander. Wo das Spiel im TV läuft und wann es stattfindet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

FC Bayern vs. Olympique Lyon: Zeit, Datum, Ort

Aufgrund des veränderten Champions-League-Modus infolge der Corona-Pandemie wird das Halbfinale zwischen den Bayern und OL durch nur ein Spiel entschieden, das gewohnte System mit Hin- und Rückspiel entfällt also. Somit kann es im Spiel zwischen Bayern und Lyon theoretisch auch zu Verlängerung und Elfmeterschießen kommen.

Stattfinden wird dieses Spiel am Mittwoch, dem 19.8., um 21 Uhr. Austragungsort ist dann - wie bereits bei den Viertelfinalspielen in der Champions League - Lissabon in Portugal. Die Begegnung wird im Estadio Jose Alvalade, dem Heimstadion von Sportling Lissabon, ausgetragen.

FC Bayern gegen Olympique Lyon: TV-Übertragung und Livestream

Wer das Spiel live mitverfolgen will, der ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst zeigt ab dem Halbfinale alle Partien aus der Champions League live, somit natürlich auch das Aufeinandertreffen zwischen dem FCB und OL. Folgendes Team wird bei der Begegnung im Einsatz sein:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Per Mertesacker

Per Mertesacker Moderator: Alex Schlüter

Neben der Champions League zeigt DAZN auch weiteren Spitzensport, zum Beispiel die Endphase der Europa League, die NBA-Playoffs sowie zahlreiche Top-Spiele aus der NFL. Ein Abo bei dem Streaming-Anbieter kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Neukunden können allerdings auch erst einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Im Free-TV wird die Partie zwischen Bayern und Lyon nicht übertragen, die Rechte liegen exklusiv bei DAZN und Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt das Spiel also ebenfalls, auch bei Sky sind alle verbliebenen Spiele aus dem laufenden Champions-League-Wettbewerb zu sehen.

FC Bayern - Olympique Lyon: Der Liveticker

Falls Ihr das Spiel nicht auf DAZN oder Sky verfolgen könnt oder verfolgen wollt, bietet unser Liveticker womöglich eine willkommene Alternative.

Zum Liveticker des Spiels Bayern gegen Lyon gelangt Ihr hier, zu unserem Liveticker-Kalender geht's hier entlang.

Champions League, Halbfinale: So liefen die Viertelfinals

Neben den Bayern und Lyon stehen RB Leipzig und Paris Saint-Germain in der Runde der letzten Vier, damit sind nur noch Teams aus der deutschen und der französischen ersten Liga vertreten. Die letzten verbliebenen Vertreter aus der spanischen LaLiga, der englischen Premier League sowie der italienischen Serie A schieden allesamt im Viertelfinale aus.

Am deutlichsten setzten sich die Bayern aus München durch, sie schlugen den FC Barcelona problemlos mit 8:2. Halbfinal-Gegner Olympique Lyon wiederum setzte sich mit 3:1 gegen Manchester City durch. Knapper ging es bei den Teilnehmern des anderen Halbfinals zu: Sowohl Paris Saint-Germain (gegen Atalanta Bergamo) als auch RB Leipzig (gegen Atletico Madrid) gewannen ihre Spiele knapp mit 2:1.

Hier seht Ihr die Ergebnisse der Spiele im Überblick: