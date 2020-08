Top-Duell im Viertelfinale der Champions League. Der FC Bayern fordert den FC Barcelona. Wie Ihr das Spiel im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Highlights von Bayern gegen Barca schon kurz nach dem Abpfiff auf DAZN. Jetzt den Gratis-Monat sichern und fünf von sechs CL-K.o.-Spielen im Livestream sehen.

Im Zuge der Corona-Pandemie hat die UEFA den Modus der Champions League angepasst. Beim Final-8-Turnier in Lissabon gibt es daher keine Hin- und Rückspiel. In 90 Minuten wird der Sieger ermittelt.

FC Bayern - FC Barcelona im Livestream: So kannst du das Champions-League-Viertelfinale live sehen

Mit Bayern gegen den FC Barcelona steht das dritte Viertelfinale der diesjährigen Champions-League-Saison an. Um dieses im Livestream zu verfolgen, gibt es zwei Wege. Da Sky die Partie exklusiv überträgt, sind beide kostenpflichtig.

Um die Bayern gegen Barca im Livestream zu sehen, benötigt man also ein Sky-Abonnement. Der Pay-TV-Sender bietet für alle mobilen Endgeräten einen Stream über Sky Go oder Sky Ticket an.

Sky Go ist bei einer Buchung des Sport- oder Bundesliga-Paketes automatisch mit dabei. Ein Abo eines solchen Paketes hat jedoch eine Mindestvertraglaufzeit von zwölf Monaten. Sky Ticket ist dagegen monatlich buchbar. Der Dienst kostet für die Champions League im August 29,99 Euro.

Für beide Wege wird zudem die Sky-App benötigt, die zuvor auf dem jeweiligen mobilen Endgerät installiert werden muss.

Champions League: Das Viertelfinale im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Stadion Übertragung Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain Mi, 12. August 21 Uhr Estadio da Luz DAZN RB Leipzig Atletico Madrid Do, 13. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade DAZN/Sky FC Barcelona FC Bayern Fr, 14. August 21 Uhr Estadio da Luz Sky Manchester City Olympique Lyon Sa, 15. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade DAZN/Sky

FC Bayern - FC Barcelona live im TV

Logischerweise zeigt Sky die Begegnung auch im Pay-TV. Der Sender beginnt seine Berichterstattung ab 19.30 Uhr. Dann stimmen Euch Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus auf die Partie ein.

Ab 20.55 Uhr übernimmt Kommentator Wolff Fuss und wird Euch durch das K.o.-Spiel führen.

FC Bayern - FC Barcelona: Champions-League-Viertelfinale im Liveticker

Ihr habt kein Sky-Abo und könnt die Partie nicht sehen, wollt aber dennoch in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben? Dann empfehlen wir Euch unseren Liveticker zur Partie. Hier begleiten wir FC Bayern gegen den FC Barcelona in schriftlicher Form.

Hier geht's zum Liveticker.

FC Bayern: Alphonso Davies mit Adduktorenproblemen

Alphonso Davies hat die letzte Einheit in Vorbereitung auf das Duell mit dem FC Barcelona nicht mit der Mannschaft absolviert. Wie der FC Bayern mitteilte, hat der Linksverteidiger Adduktorenprobleme.

Dabei habe es sich jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme gehandelt. Davies wird im Champions-League-Viertelfinale in der Startelf erwartet.

FC Barcelona: Positiver Coronafall vor Champions-League-Viertelfinale

Vor der Abreise des FC Barcelona nach Lissabon zum CL-Finalturnier bestätigte der Klub einen positiven Corona-Fall. Dabei handelte es sich Medienberichten zufolge um den zuletzt an Schalke 04 ausgeliehenen Jean-Clair Todibo.

Wie der Klub weiter mitteilte, war der Spieler nicht im Kader für die Champions League gemeldet und hatte somit keinen Kontakt zur Mannschaft, die am Donnerstag nach Portugal flog. Der Betroffene zeige keine Symptome und habe sich in häusliche Quarantäne begeben.

FC Bayern München gegen FC Barcelona: Die letzten Aufeinandertreffen in der Champions League