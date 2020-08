FC Bayern vs. FC Barcelona in der Champions League: Ort, Datum, Termin, TV-Übertragung

Im Viertelfinale der Champions League kommt es im Rahmen des Finalturniers in Lissabon zum Kracher zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona. Wir verraten Euch alles zu Ort, Datum, Termin, TV-Übertragung der Partie.

FC Bayern vs. FC Barcelona in der Champions League: Ort, Datum, Termin

Das Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona findet in Lissabon statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der diesjährige CL-Sieger im Rahmen eines Finalturniers in der portugiesischen Hauptstadt ermittelt, dabei werden sowohl die Viertel- als auch die Halbfinals als K.o.-Spiele ausgetragen.

Der Termin des Viertelfinals ist Freitag, der 14. August. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr deutscher Zeit.

Austragungsort ist das Estadio da Luz, das normalerweise die Heimstätte von Benfica ist.

Champions League: Die Viertelfinals im Überblick

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Stadion Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain Mi, 12. August 21 Uhr Estadio da Luz RB Leipzig Atletico Madrid Do, 13. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade FC Barcelona FC Bayern Fr, 14. August 21 Uhr Estadio da Luz Manchester City Olympique Lyon Sa, 15. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade

FC Bayern vs. FC Barcelona in der Champions League: TV-Übertragung und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Partie zwischen den beiden Top-Teams liegen exklusiv bei Sky.

Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung am Freitag bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung, Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Erik Meijer stimmen gemeinsam auf den Champions-League-Abend ein. Zu Spielbeginn übernimmt schließlich Wolff Fuss am Mikrofon.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch einen Livestream zur Partie an. Sky-Kunden können das Spiel via Sky Go verfolgen, für alle anderen ist das kostenpflichtige Sky Ticket eine Option.

Datum Runde 12. bis 15. August Viertelfinale 18. bis 19. August Halbfinale 23. August Finale

FC Bayern vs. FC Barcelona: Mission Triple ist gestartet

Für den FC Bayern könnte die bisher grandiose Saison mit dem Champions-League-Titel und dem damit verbundenen Triple veredelt werden. Bei aller Euphorie will der deutsche Rekordmeister aber konzentriert bleiben.

"Wir dürfen jetzt nicht sagen: Wir sind in Portugal, in der Nähe des Meeres, jetzt machen wir eine Urlaubsreise", betonte Thomas Müller in Anbetracht der Fünf-Sterne-Anlage Cascade Wellness & Lifestyle Resort an der Algarve.

Nach der Ankunft am Sonntagabend absolvierten die FCB-Stars noch einen Spaziergang, ehe es am Montagmittag bei Temperaturen über 30 Grad schließlich ernst wurde. "Es ist ganz wichtig, dass wir uns an die Temperaturen gewöhnen", sagte Trainer Hansi Flick vor der ersten Trainingseinheit an der auch die zuletzt angeschlagenen Kingsley Coman und Jerome Boateng teilnahmen.

Sollte der FC Bayern das Halbfinale erreichen, werden die Aufgaben tendenziell nicht leichter, mit Manchester City und PSG warten in den kommenden zwei Runden womöglich weitere europäische Schwergewichte.

FC Bayern vs. FC Barcelona: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piquet, Llenglet, Alba - De Jong, Busquets, Vidal - Griezmann - Messi, Suarez