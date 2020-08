Die Halbfinals in der Champions League stehen an. Welche der Spiele Sky überträgt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Seht die Halbfinal-Spiele der Champions League for Free! Jetzt - mit dem DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Diese Teams stehen im Halbfinale

Es ist eine echte Überraschung: Unter den letzten vier Teams in der Champions-League-Spielzeit 2019/2020 stehen zwei deutsche und zwei französische Mannschaften. Die letzten verbliebenen Vertreter aus Italien, Spanien und England verabschiedeten sich allesamt im Viertelfinale.

Besonders eindrucksvoll präsentierten sich natürlich die Bayern, die im Viertelfinale mit 8:2 gegen den FC Barcelona gewannen. Im Halbfinale trifft der FCB nun auf Olympique Lyon. Die Franzosen schlugen in der letzten Runde überraschenderweise Manchester City mit 3:1. Pars Saint-Germain setzte sich derweil mit 2:1 gegen Atalanta Bergamo durch und trifft nun auf RB Leipzig, die gegen Atletico Madrid ebenfalls mit 2:1 siegreich blieben.

Team 1 Team 2 Ergebnis Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain 1:2 RB Leipzig Atletico Madrid 2:1 FC Barcelona FC Bayern 2:8 Manchester City Olympique Lyon 1:3

Champions League, Halbfinale: Datum, Zeit, Ort

Das erste der beiden Halbfinals ist das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und Paris Saint-Germain. Das Spiel zwischen den Roten Bullen und den Franzosen wurde auf den 18.08.2020 um 21 Uhr terminiert. Das Spiel der Bayern gegen Lyon steigt einen Tag später. Diese Begegnung soll am 19.08.2020 um 21 Uhr angepfiffen werden. Beide Partien werden in Lissabon ausgetragen. Leipzig und Paris spielen im Estadio da Luz, Bayern und Lyon im Estadio Jose Alvalade.

Team 1 Team 2 Datum Anstoß RB Leipzig Paris Saint-Germain 18.8.2020 21 Uhr FC Bayern Olympique Lyon 19.8.2020 21 Uhr

Champions League: Diese Halbfinals zeigt Sky

Gute Nachrichten für alle Sky-Kunden: Der Pay-TV-Sender überträgt beide Halbfinal-Partien live und in voller Länge. Sowohl die Begegnung von Leipzig gegen Paris als auch das Spiel der Bayern gegen Lyon wird also auf Sky zu sehen sein.

Sky besitzt ab dem Halbfinale die Rechte an allen Spielen in der Champions League. Der Fernsehsender aus dem Münchner Unterföhring wird also nach den Halbfinals auch das Finale live und in voller Länge zeigen können.

Wie immer begleitet der Sender die Partien zudem mit einer ausführlichen Vor- und Nachberichterstattung. Wer sich vor dem Spiel also schon von Moderatoren und Experten informieren lassen will, der kann dies bei Sky tun.

Champions League: So könnt Ihr die Halbfinals noch sehen

Im Free-TV laufen die Champions-League-Halbfinals in diesem Jahr nicht, dort könnt Ihr die Begegnungen also nicht verfolgen. Weder die ARD noch das ZDF besitzen die erforderlichen Rechte.

Ein weiterer Anbieter, der alle restlichen Partien in der Champions League - und damit auch beide Halbfinals - überträgt, ist allerdings DAZN. Auch der Streamingdienst zeigt beide Partien live und in voller Länge.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Das Besondere jedoch: Falls Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, könnt Ihr den Dienst einen Monat lang kostenlos testen, Ihr könntet die Halbfinals sowie das Finale der Champions League somit kostenlos verfolgen.