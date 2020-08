Champions League: Diese Halbfinals zeigt DAZN im Livestream

Die Champions-League-Halbfinals stehen an. Innerhalb von nur zwei Tagen werden die Finalisten der laufenden Saison ermittelt. Welche der Partien bei DAZN zu sehen sein werden, verrät euch SPOX.

Alle Champions-League-Spiele der verbleibenden Saison sehen! Jetzt - mit dem DAZN-Probemonat!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Champions League: Diese Teams sind im Halbfinale

Nach dem durchaus etwas überraschenden Verlauf der Viertelfinals in der Champions League sind im Halbfinale ausschließlich Teams aus der französischen Ligue 1 sowie der deutschen Bundesliga vertreten. Sämtliche Vertreter aus der spanischen LaLiga, der englischen Premier League sowie der italienischen Serie A schieden in der Runde der letzten Acht aus.

Die Ergebnisse der Viertelfinals seht Ihr hier im Überblick:

Team 1 Team 2 Ergebnis Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain 1:2 RB Leipzig Atletico Madrid 2:1 FC Barcelona FC Bayern 2:8 Manchester City Olympique Lyon 1:3

Champions League: So funktioniert der Modus 2020

Aufgrund des veränderten und verkürzten Spielplans der Champions League infolge der Coronapandemie wurde der bislang so bewährte Modus in der Königsklasse in diesem Jahr verändert. Das Ziel dieser Veränderungen war in erster Linie, den Wettbewerb schneller zu Ende spielen zu können, um den verbliebenen Spielern keine zu kurze Sommerpause zumuten zu müssen.

Daher werden die K.o.-Runden-Duelle, die nach der coronabedingten Zwangspause des Wettbewerbs stattfinden, in diesem Jahr nicht durch Hin- und Rückspiel entschieden, stattdessen entscheidet eine Begegnung auf neutralem Grund über das Weiterkommen. Darüber hinaus finden alle Spiele in Lissabon statt. Die portugiesische Stadt bot sich als Ausrichter dieses K.o.-Runden-Turniers an.

Champions League: Dann finden die Halbfinals statt

Durch den veränderten Wettbewerb finden die Halbfinals in der Champions League nur wenige Tage nach dem Austragen der Viertelfinals statt. RB Leipzig und Paris Saint-Germain treffen am Dienstag, dem 18.8.2020, aufeinander, das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen. Einen Tag später, am 19.8.2020, treffen dann der FC Bayern und Olympique Lyon aufeinander. Auch dieses Spiel beginnt um 21 Uhr.

Die Übersicht der Spiele:

Team 1 Team 2 Datum Anstoß RB Leipzig Paris Saint-Germain 18.8.2020 21.00 Uhr FC Bayern Olympique Lyon 19.8.2020 21.00 Uhr

© imago images / Poolfoto

Champions League: Diese Halbfinals zeigt DAZN

Gute Nachrichten für alle DAZN-Kunden und - Fans: Der Streamingdienst zeigt alle Begegnungen der laufenden Champions-League-Saison. Somit werden beide Champions-League-Halbfinals als auch das Finale live und in voller Länge beim "Netflix des Sports" zu sehen sein.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Neukunden können allerdings zunächst einen kostenlosen Probemonat bei dem Streaming-Anbieter abschließen und so die verbleibenden Champions-League-Spiele gratis sehen.

Bei beiden Spielen wird DAZN einen Kommentator, einen Experten und einen Moderator im Einsatz haben. Wie die Teams bei den beiden Partien aussehen, verrät euch diese Übersicht: