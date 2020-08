Im Endspiel der Champions League stehen sich am Sonntag der FC Bayern München und Paris Saint-Germain gegenüber. Die Partie ist sogar im Free-TV zu sehen. Warum das so ist und welche anderen Möglichkeiten Ihr habt, live dabei zu sein, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollt Bayern gegen PSG live und in voller Länge sehen? Dann holt Euch noch heute Euren kostenlosen DAZN-Probemonat!

Champions League: Wann und wo findet das Finale statt?

Die Endrunde der Champions League wird in Lissabon ausgetragen, in der Hauptstadt Portugals stehen zwei Spielstätten zur Verfügung. Das Finale findet am Sonntag, 23. Juli, im Estadio da Luz statt, los geht's um 21 Uhr.

Als Schiedsrichter ist Daniele Orsato im Einsatz. Der Italiener leitet sein erstes CL-Endspiel und wird von seinen Landsmännern Manganelli und Giallatini assistiert. Als Video-Schiedsrichter fungiert Ovidiu Hategan aus Rumänien.

Champions League: Deshalb wird das Finale im Free-TV übertragen

Während die Spiele des bisherigen Champions-League-Wettbewerbs ausschließlich bei Sky und DAZN zu sehen waren, steht für das Endspiel auch eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen bereit.

Der Grund: Ereignisse "von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" müssen laut Rundfunkvertrag für jeden zugänglich sein, "Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaften im Fußball bei deutscher Beteiligung" fallen darunter.

Ausgestrahlt wird das Spiel folglich im ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender wird die Endspiele der Jahre 2022 bis 2024 in jedem Fall auch ohne deutsche Beteiligung zeigen, dies ist im neuen TV-Vertrag geregelt, der ab der Saison 2021/2022 gilt.

© imago images / Poolfoto

Champions League: Bayern gegen PSG live im TV und Livestream sehen

Außerdem könnt Ihr das Finale natürlich auch auf DAZN sehen. Der Streamingdienst, der bereits eine große Auswahl der Spiele vor dem Endspiel zeigte, geht um 20.30 Uhr auf Sendung, durch die Partie begleiten Euch Kommentator Jan Platte und Ex-Profi Per Mertesacker als Experte.

Das "Netflix des Sports" überträgt zwei Tage vorher außerdem das Finale der Europa League sowie in Zukunft wie gewohnt Fußball aus der Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1 und vieles mehr. Ein Abo kostet monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro. Zuvor kann das Angebot im Rahmen eines kostenlosen Probemonats getestet werden.

Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Endspiel, die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr. Neben der TV-Übertragung steht ein Livestream via Sky Go bereit. Ebenso können Nicht-Abonnenten via Sky Ticket einen Pass buchen.

Pressestimmen zu FC Bayern vs. Olympique Lyon: "Ein Wirbelwind, der überall Zerstörung hinterlässt" © imago images/Poolfoto 1/15 Der FC Bayern hat das Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon mit 3:0 gewonnen. Hier gibt es die internationalen Pressestimmen. 2/15 FRANKREICH - L'Equipe: "Drei Schüsse, zwei Tore: Gnabry war effizient, wenngleich seine Mannschaft in Schwierigkeiten war. Der Traum von Lyon ist geplatzt. Sie werden im nächsten Jahr nicht europäisch sein." 3/15 Ouest France: "Zunächst wurden die Bayern von Lyon durchgeschüttelt. Aber dann setzte sich die Logik durch. Dann hat Gnabry Lyon den Boden unter den Füßen weggezogen." 4/15 Le Parisien: "Bayern schenkt sich sein Traumfinale. Das Match Frankreich-Deutschland geht am Sonntag weiter. Für die Bayern war Lyon nur ein Genusshappen." 5/15 Le Monde: "Das europäische Spiel ist aus. Nach Juventus und Manchester City erwiesen sich die Bayern als zu große Hürde. Lyon wurde glatt geschlagen von Münchnern mit unwiderstehlicher Effizienz." 6/15 Le Figaro: "Lyon war nicht kaltschnäuzig genug. Die erste Viertelstunde gehörte OL, dann war die Stufe zu hoch. Zur Halbzeit stand Lyon am Rande des Abgrundes, aber Bayern begnügte sich damit, den Vorsprung zu verwalten." 7/15 ITALIEN - Gazzetta dello Sport: "Die Bayern ziehen mit einem Koffer voller Enthusiasmus ins CL-Finale ein. De facto sind sie die Favoriten - trotz einiger untypischer Fehler Lewandowskis." 8/15 Corriere dello Sport: "Ein Doppelpack von Gnabry mit seiner beeindruckenden Natürlichkeit beflügelt Bayern. Das letzte Wort hat wie immer Torschütze Lewandowski, der den Rekorden Ronaldos nachjagt." 9/15 Tuttosport: "Bayern-PSG, ein großes Finale! Flick stoppt den Erfolgskurs Lyons und erkämpft sich das Finale am Sonntag. Ein außerordentlicher Doppelpack Gnabrys entscheidet das Spiel schon in der ersten Halbzeit." 10/15 Corriere della Sera: "Er hat zwar weder die Qualität von Neymar, noch die Kraft von Mbappe, doch Gnabry ist der Schlüssel, der Bayern den Einzug ins Finale ermöglicht. Er versenkt Lyon schon in der ersten Halbzeit." 11/15 La Repubblica: "Nachdem Lyon Juventus und City aus dem Turnier rausgeworfen hat, verfehlt die Mannschaft von Rudy Garcia einen weiteren Höhenflug. Gegen die große Qualität der Bayern bricht Lyon zusammen." 12/15 SPANIEN - Marca: "Bayern ist eine offensive Dampfwalze. Trotzdem waren die Bayern hinten gelegentlich anfällig. Ein Wahnsinnsfinale: Die deutsche Dampfwalze gegen das PSG von Neymar und Mbappe." 13/15 AS: "Dieses Bayern ist ein Wirbelwind, der überall, wo er vorbeizieht Zerstörung hinterlässt. Allerdings hat der deutsche Goliath auch eine Achillesferse, dieses Defizit befindet sich im Rücken von Alaba und Boateng." 14/15 Sport: "Bayern kommt ins Finale mit angezogener Handbremse. Gnabry weckte die schlafenden Bayern der Anfangsphase mit seinem tollen Tor auf. Wir können uns auf ein geiles Finale einstellen." 15/15 El Mundo Deportivo: "Gnabry und Lewandowski führen Bayern ins Finale gegen PSG. Bayern ließ keine Überraschung zu. Es gibt im Fußball ein ungeschriebenes Gesetz, wonach derjenige, der verzeiht, stirbt."

FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: Die voraussichtlichen Aufstellungen

PSG bangt weiter um Stammkeeper Navas, der jedoch nach seiner Verletzung wieder am Training teilnehmen konnte. Gleiches gilt für Mittelfeld-Chef Marco Verratti.

Beim FC Bayern ist der Einsatz von Jerome Boateng aufgrund muskulärer Probleme wohl nicht gefährdet, bei seiner Auswechslung gegen Lyon handelte es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme.

PSG : Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat - Marquinhos - Ander Herrera, Paredes - di Maria, Mbappé, Neymar

: Sergio Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat - Marquinhos - Ander Herrera, Paredes - di Maria, Mbappé, Neymar FC Bayern: Neuer - Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, T. Müller, Perisic - Lewandowski

Champions League: Der Weg vom FC Bayern und PSG ins Finale

Auf dem Weg ins Endspiel gewann der FC Bayern alle seine zehn Spiele. Mehr Mühe hatte PSG: Im Achtelfinale drehten die Franzosen einen Hinspielniederlage gegen den BVB, eine Runde später war ein spätes Comeback gegen Bergamo notwendig.