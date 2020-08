Champions League heute live: In diesem Stadion / Ort spielt der FC Bayern gegen FC Barcelona

Der FC Bayern spielt heute im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona (21 Uhr im LIVETICKER). In welchem Stadion / an welchem Ort die beiden Teams aufeinandertreffen, erfahrt Ihr hier.

Champions League heute live: In diesem Stadion / Ort spielt Bayern gegen Barcelona

Das Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona steigt am heutigen Freitag (14. August) um 21 Uhr.

Als Stadion / Ort der Begegnung dient das Estadio da Luz in Lissabon. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der diesjährige CL-Sieger im Rahmen eines Finalturniers ermittelt, das komplett in Lissabon stattfindet.

Das Estadio da Luz, zu Deutsch "Stadion des Lichts", ist normalerweise die Heimspielstätte von Benfica und bietet Platz für über 65.000 Zuschauer. Offiziell trägt es den Namen Estadio do Sport Lisboa e Benfica und wurde 2003 eröffnet.

Der FC Bayern wird sich an seine zwei bisherigen Champions-League-Auftritte in diesem Stadion gerne zurückerinnern. 2016 holten die Münchener im Viertelfinal-Rückspiel ein 2:2 gegen Benfica, was nach dem 1:0 im Hinspiel für das Erreichen des Halbfinals reichte. Das zweite Duell war in der Gruppenphase 2018, als die Bayern einen 2:0-Sieg gegen die Portugiesen holten.

Es war damals die große Stunde von Renato Sanches, der, aus der Benfica-Jugendabteilung stammend, den 2:0-Endstand nach einer starken Einzelaktion besorgte und abschließend sogar von den Heimfans bejubelt wurde.

Neben dem Viertelfinale der Münchener wird auch das Halbfinale zwischen RB Leipzig und PSG sowie das Finale im Estadio da Luz stattfinden. Das mögliche Halbfinale des FCB würde dahingegen im Estadio Jose Alvalade stattfinden.

FC Bayern - Barca: Diese Spiele finden im Estadio da Luz statt

Runde Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort Viertelfinale 3 14. August 2020 21 Uhr FC Bayern FC Barcelona Estadio da Luz Halbfinale 1 18. August 2020 21 Uhr RB Leipzig PSG Estadio da Luz Halbfinale 2 19. August 2020 21 Uhr Manchester City / Olympique Lyon FC Bayern / FC Barcelona Estadio Jose Alvalade Finale 23. August 2020 21 Uhr RB Leipzig / PSG Manchester City / Olympique Lyon /FC Bayern / FC Barcelona Estadio da Luz

FC Bayern - FC Barcelona: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona läuft heute Abend exklusiv auf Sky. Um 19.30 Uhr startet der Pay-TV-Sender seine Übertragung mit der Vorberichterstattung. Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer werden durch das Programm führen.

Kurz vor Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Wolff Fuss am Mikrofon.

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet Sky den CL-Kracher auch im Livestream via SkyGo und SkyTicket an. Beide Dienste sind jedoch kostenpflichtig.

FC Barcelona - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen des Champions-League-Viertelfinals © imago images / Moritz Müller 1/25 2015 standen sich Bayern und Barca zuletzt in der CL gegenüber. Barca gewann das Halbfinal-Hinspiel mit 3:0, in München reichte dann eine 2:3-Pleite. Messi tanzte in der ersten Begegnung gehörig mit Boateng. Die voraussichtlichen Aufstellungen. © imago images / ZUMA Wire 2/25 TOR: Marc-Andre ter Stegen © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 3/25 ABWEHR: Nelson Semedo © imago images / Xinhua 4/25 Gerard Pique © imago images / PanoramiC 5/25 Clement Lenglet © imago images / Alterphotos 6/25 Jordi Alba © imago images / ZUMA Wire 7/25 MITTELFELD: Sergi Busquets © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 8/25 Sergi Roberto © imago images / ZUMA Wire 9/25 Frenkie de Jong © imago images / Agencia EFE 10/25 ANGRIFF: Lionel Messi © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 11/25 Luis Suarez © imago images / ZUMA Wire 12/25 Antoine Griezmann © spox 13/25 Barcelona wird gegen die Bayern aller Wahrscheinlichkeit nach im gewohnten System auflaufen. © imago images / Poolfoto 14/25 FC BAYERN MÜNCHEN - TOR: Manuel Neuer © imago images / Poolfoto 15/25 ABWEHR: Joshua Kimmich © imago images / Poolfoto 16/25 Jerome Boateng © imago images / Poolfoto 17/25 David Alaba © imago images / Poolfoto 18/25 Alphonso Davies © imago images / Poolfoto 19/25 MITTELFELD: Leon Goretzka © imago images / Poolfoto 20/25 Thiago © imago images / Poolfoto 21/25 Serge Gnabry © imago images / Poolfoto 22/25 Thomas Müller © imago images / Poolfoto 23/25 Kingsley Coman © imago images / Poolfoto 24/25 STURM: Robert Lewandowski 25/25 FCB-Trainer Hansi Flick wird die Bayern wohl wieder im bewährten 4-2-3-1-System loslassen.

FC Bayern - FC Barcelona: Highlights auf DAZN sehen

FC Bayern vs. FC Barcelona: Die Fakten zum Champions-League-Viertelfinale

Bayern gewann 3 der letzten 4 Spiele gegen Barcelona (1 Niederlage).

Gegen kein anderes Team verlor Barcelona in der Champions League so oft wie gegen Bayern (5-mal).

Die einzigen beiden Siege gegen Bayern feierte Barcelona im Camp Nou: 3-0 im Mai 2015 und 4-0 im April 2009.

Barca erreichte zum 13. Mal in Folge das Viertelfinale der Champions League und baute damit den laufenden Rekord weiter aus.

Der FC Bayern ist seit 27 Pflichtspielen unbesiegt (26 Siege, 1 Remis), zuletzt gab es sogar 18 Siege in Serie - das ist Rekord im deutschen Profifußball. Die letzte Niederlage war ein 1-2 in Mönchengladbach am 7. Dezember 2019.

Neuer Rekord: Bayern ist das erste Team im aktuellen CL-Spielmodus (seit 2003/04), das die ersten 8 Spiele einer CL-Saison gewinnen konnte. Im alten Modus schaffte ein Team sogar 9 Siege zu Beginn: Barcelona in der Saison 2002/03!

Barcelona hat die letzten 12 internationalen Pflichtspiele auf neutralem Boden alle gewonnen - darunter fallen 6 Siege in UEFA-Finalspielen und 6 Siege bei der Klub-Weltmeisterschaft.

FC Bayern gegen FC Barcelona: Robert Lewandowski jagt Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski spielt eine der besten Champions-League-Saisons aller Zeiten. Der Pole steht derzeit bei 13 CL-Toren in dieser Saison, genau gleich viele wie der FC Barcelona insgesamt erzielt hat.

Dabei ist Lewy auf der Jagd nach Cristiano Ronaldos Rekord, der bei 17 Treffer aus der Saison 2013/14 liegt. Bemerkenswert ist dabei, dass Lewandowski aufgrund des neuen Turnierformats zwei Spiele weniger absolvieren würde (sollte es für den FC Bayern bis ins Finale gehen) als CR7.

Alleine im Viertelfinale gegen den FC Chelsea war Lewy an allen sieben Toren direkt beteiligt (drei Tore, vier Assists).

FC Bayern - FC Barcelona: Die letzten Aufeinandertreffen in der Champions League