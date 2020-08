Champions League: Dieses Spiel zeigt DAZN heute live

Die Champions League ist zurück. Zwei Achtelfinal-Rückspiele stehen heute im Kalender. SPOX zeigt, welches davon live auf DAZN läuft.

Hol Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaue Juventus Turin gegen Olympique Lyon live und in voller Länge!

Champions League: Diese Spiele finden heute statt

Die Champions League meldet sich heute mit zwei Krachern zurück. Um 21 Uhr treffen Manchester City und Real Madrid aufeinander, während im Parallelspiel Juventus Turin zuhause im Allianz Stadion Olympique Lyon empfängt. Im Hinspiel gegen Real holten sich die Citizens einen 2:1 Auswärtssieg. Die andere Paarung zwischen dem italienischen Meister Juventus Turin und Olympique Lyon ging mit 1:0 an die Franzosen (VIDEO: Die Highlights aus dem Hinspiel).

Heim Auswärts Hinspiel-Ergebnis Anpfiff Übertragung Juventus Turin Olympique Lyon 0:1 21 Uhr DAZN Manchester City Real Madrid 2:1 21 Uhr Sky

Champions League: Juventus vs. Olympique Lyon heute live auf DAZN

DAZN überträgt heute das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Juventus und Lyon. Der Streamingdienst hat nämlich neben Sky ebenfalls Übertragungsrechte für die Königsklasse. Neben der Champions League gehört auch die Europa League zum DAZN-Angebot. Gleiches gilt für die US-Sportarten und deren Ligen (NFL, NHL, MLB und NBA). Für den Sportinteressierten sind mit DAZN somit alle Bedürfnisse gedeckt.

Für einen Preis in Höhe von 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr kann ein Abonnement abgeschlossen werden. Um sich jedoch vom Angebot nochmal zu überzeugen, hat der Kunde die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Champions League - Juventus gegen Olympique Lyon: Das Schiedsrichterteam

Der Deutsche Felix Zwayer wird die Partie als Unparteiischer leiten. Ihm an den Seitenlinien assistieren werden Marco Achmüller und Thorsten Schiffner. Der Vierte Offizielle ist der Grieche Anastasios Sidiropolos. Christian Dingert macht den Video-Assistenten.

Champions League - Juventus gegen Olympique Lyon im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, bekommt von SPOX die Möglichkeit, beim Liveticker mitzulesen. Damit hat man alle wichtigen Ereignisse des Spiels im Überblick.

Hier entlang, um zum Liveticker von Juventus gegen Olympique Lyon zu gelangen.

Champions League - Juventus gegen Olympique Lyon: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnte Juventus heute auflaufen:

Szczesny - Ju. Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo

So könnte Olympique Lyon heute auflaufen:

Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois, Cornet - Bruno Guimaraes - Caqueret, Aouar - Dembelé, Depay

Champions League: So weit ist Juventus in den vergangenen Jahren gekommen

In den vergangenen fünf Champions-League-Spielzeiten war die Alte Dame gleich zweimal im Finale, scheiterte jedoch einmal an Barcelona und einmal an Real Madrid.