Der FC Bayern trifft heute Abend im Viertelfinale der Champions League auf den FC Barcelona. Warum die Partie nicht live auf DAZN übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern - FC Barcelona: Ort, Datum, Uhrzeit, Anstoß, Schiedsrichter

Der FC Bayern und der FC Barcelona machen heute Abend (14. August) den dritten Halbfinalisten unter sich aus.

Anstoß im Estadio da Luz in Lissabon ist um 21 Uhr.

Schiedsrichter der Partie ist der Slowene Damir Skomina, der von seinen Assistenten Jure Praprotnik & Robert Vukan, dem 4. Offiziellen Artur Dias und den beiden Video-Assistent-Referees Massimiliano Irrati & Marco Guida unterstützt wird.

Skomina pfiff bereits 2013 das CL-Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Barca, damals setzten sich die Münchner mit 3:0 durch und feierten im Anschluss den CL-Sieg in London.

Champions League: Darum überträgt DAZN FC Bayern vs. FC Barcelona heute nicht live

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte für die Champions League.

Dabei hat Sky in den Runde bis einschließlich des Viertelfinals das Erstwahlrecht, wodurch sie als erstes entscheiden, welche Partie sie exklusiv übertragen. Die Wahl des Pay-TV-Sender fiel auf das Spiel FC Bayern - FC Barcelona.

DAZN entschied sich mit seinem Pick für die Partie Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain, die exklusiv beim Streaming-Dienst übertragen wurden.

FC Bayern - FC Barcelona heute live im TV und Livestream

Die Sky-Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr mit dem Trio Sebastian Hellmann, Lothar Matthäus und Erik Meijer auf Sky Sport 1 HD.

Nach der Vorberichterstattung schaltet Sky kurz vor Anpfiff live ins Stadion, wo Wolff Fuss die Partie live am Mikrofon verfolgen wird.

Zusätzlich zu der TV-Übertragung bietet Sky das Viertelfinale der Königsklasse auch im Livestream an. Sky-Kunden mit dem entsprechenden Paket können das Spiel via Sky Go auch von unterwegs verfolgen, wer nicht Sky-Kunde ist, kann sich das Sky Ticket buchen.

Champions League live auf DAZN sehen: Halbfinale und Finale

Bis auf die Partie des FC Bayern gegen Barca überträgt DAZN alle verbleibenden Spiele der Champions League live und in voller Länge. Das umfasst das letzte Viertelfinale zwischen Manchester City und Olympique Marseille (Samstag, 15. August 21 Uhr) sowie die beiden Halbfinals und das Finale.

FC Bayern - FC Barcelona im Liveticker bei SPOX

Wer kein Sky-Abo hat, aber die Partie trotzdem live verfolgen möchte, ist bei SPOX genau richtig.

In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Champions League: Die verbleibenden Partien in der Übersicht

Runde Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ort Übertragung Viertelfinale 3 14. August 2020 21 Uhr FC Bayern FC Barcelona Estadio da Luz Sky Viertelfinale 4 15. August 2020 21 Uhr Manchester City Olympique Marseille Estadio Jose Alvalade DAZN / Sky Halbfinale 1 18. August 2020 21 Uhr RB Leipzig PSG Estadio da Luz DAZN / Sky Halbfinale 2 19. August 2020 21 Uhr Manchester City / Olympique Lyon FC Bayern / FC Barcelona Estadio Jose Alvalade DAZN / Sky Finale 23. August 2020 21 Uhr RB Leipzig / PSG Manchester City / Olympique Lyon /FC Bayern / FC Barcelona Estadio da Luz DAZN / Sky / ZDF*

* Das ZDF überträgt das Finale nur bei deutscher Beteiligung