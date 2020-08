Die Entscheidungen in der Champions League rücken näher. Nach den restlichen Achtelfinal-Rückspielen folgt das Blitzturnier in Lissabon. SPOX verrät Euch, wo Ihr die Königsklasse im TV und Livestream verfolgen könnt.

Champions League, Finalturnier: Termin, Austragungsort

Die Champions League geht am 7. August weiter, wenn die vier noch fehlenden Achtelfinal-Rückspiele, von denen jeweils zwei am 7. und 8. August in den Stadien der Heim-Teams stattfinden, anstehen.

Das anschließende Finalturnier wird ab dem Viertelfinale in den Stadien von Benfica und Sporting in Lissabon (Estadio da Luz und das Estadio Jose Alvalade) ausgespielt. Der Modus ähnelt dem Format einer Weltmeisterschaft. Es beginnt am 12. August und endet mit dem Finale am 23. August.

Champions League: Der Zeitplan im Überblick

Runde Datum Achtelfinal-Rückspiele 7. und 8. August Viertelfinale 12.-15. August Halbfinale 18.-19. August Finale 23. August

Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich weiterhin die Übertragungsrechte an der Champions League. Beide Anbieter zeigen je zwei Rückspiele der Achtelfinals live und exklusiv. Bei DAZN gibt es dabei die Partie von Juventus Turin gegen Olympique Lyon sowie das Spiel zwischen Barca und Neapel. Sky überträgt hingegen Manchester City gegen Real Madrid sowie Bayerns Rückspiel gegen Chelsea.

Auch die Viertelfinalspiele werden zwischen DAZN und Sky aufgeteilt. Die Halbfinals und das Finale werden schließlich parallel live übertragen.

Neben der Champions League besitzt DAZN die Rechte an allen Spielen der Europa League. Lediglich eine Partie pro Spieltag wird im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Das Abonnement kostet nach Ablauf des kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben.

Champions League: Modus des Finalturniers

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Modus der Königsklasse massiv geändert. Da die bereits gespielten Hinspiele des Achtelfinals nicht ihre Gültigkeit verlieren sollen, werden die Rückspiele wie gewohnt stattfinden. Die Auswärtstorregel entfällt somit nicht.

Ab dem Viertelfinale treffen die Klubs nur in einer Partie aufeinander und ermitteln den Sieger auf neutralem Boden in Lissabon.

Nicht spielberechtigt sind dabei neu verpflichtete Spieler. Wenn der FC Bayern auf den FC Chelsea trifft, werden also weder Leroy Sane noch Timo Werner auf dem Platz stehen.

Die noch ausstehenden Achtelfinals:

Datum Heim Gast Hinspielergebnis 7./8. August Manchester City Real Madrid 2:1 7./8. August Bayern München FC Chelsea 3:0 7./8. August Juventus Turin Olympique Lyon 0:1 7./8. August FC Barcelona SSC Neapel 1:1

Härtetest gegen Marseille: Die Bayern in der Einzelkritik © imago images / poolfoto 1/23 Der FC Bayern hat seine Generalprobe für den Restart der Champions League erfolgreich gestaltet. Beim 1:0 gegen Olympique Marseille wussten zwei Spieler besonders zu überzeugen. Ein Flügelflitzer fiel deutlich ab. © imago images / Poolfoto 2/23 Manuel Neuer: Nicht zu beurteilen, da OM während seiner Arbeitszeit (bis 61.) keinen Schuss aufs Tor zustande brachte (auch keine Flanke). Sorgte einmal unnötig für erhöhten Puls, als er den Ball in ein etwas enges Fenster spielte. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/23 Joshua Kimmich: Begann rechts hinten für den verhinderten Benjamin Pavard und gefiel durch gutes Stellungsspiel und viel Zug nach vorne. Gewann drei seiner vier Zweikämpfe und schlug starke Diagonalbälle. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2. © imago images / Poolfoto 4/23 Jerome Boateng: Hatte in seinem Kerngebiet fast nichts zu tun und packte dennoch eine sehenswerte Grätsche aus, als es galt, einen Alleingang von Dario Benedetto jäh zu beenden. Eine Bank. Nach einer Stunde machte er Platz für Niklas Süle. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 5/23 David Alaba: Seine Diagonalpässe und die Spieleröffnung und überhaupt ... eine Augenweide. Bereitet das Tor von Serge Gnabry vor. 94 Prozent Passquote. Zur Halbzeit gegen Lucas Hernandez ausgetauscht. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 6/23 Alphonso Davies: Leistete sich früh ein unnötiges Foul gegen Florian Thauvin. Stark in der Vorwärtsbewegung, Zuspiele und Flanke eher durchwachsen. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 7/23 Leon Goretzka: Blieb komplett unauffällig gegen OM, was weder positiv noch negativ zu verstehen ist. Immerhin: Bestritt die meisten Luftduelle aller Akteure (4) und gewann den Großteil (3). Zur Halbzeit durch Corentin Tolisso ersetzt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 8/23 Thiago: Sehr umtriebig und extrem defensiv- und zweikampffreudig. Packte eine super Grätsche aus. Hatte die mit Abstand meisten Ballaktionen aller Feldspieler (88). Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 9/23 Serge Gnabry: Tolles Solo vor dem 1:0 und überhaupt sehr agil und bester Offensivspieler der Bayern. Sehr konsequent und entschlossen in seinen wenigen direkten Duellen. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2. © imago images / Poolfoto 10/23 Thomas Müller: Wie immer bemüht, aber nicht mit nennenswerter Durchschlagskraft. Sehenswerter Lupfer im Kimmich-Style kurz vor der Pause, dann ausgewechselt. Note: 4. © imago images / Poolfoto 11/23 Ivan Perisic: Schwacher Auftritt des Kroaten. Unnötige Ballverluste, keine Ideen, überhaupt wenig Konstruktives im Offensivspiel (0 Torschussbeteiligungen). Wurde nach der Pause durch Kingsley Coman ersetzt. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 12/23 Robert Lewandowski: Musste von allen Bayern-Spielern am meisten ackern, nämlich fast 75 Minuten lang. Hing etwas in der Luft und gewann nur einen von neun Zweikämpfen. Ein guter Torabschluss. Note: 4. © imago images / Poolfoto 13/23 Bright Arrey-Mbi: Kam zur 62. Minute für Davies und wirkte etwas ungestüm, was bei einem 17-Jährigen nicht verwundern sollte. Stand Coman bisweilen auf den Füßen. Note: 4. © imago images / Poolfoto 14/23 Kingsley Coman: Machte deutlich mehr Dampf als Perisic und zeigte viel mehr Zug zum Tor. Deutlich besser eingebunden ins Spiel als der Kroate und mit drei Torabschlüssen. Note: 3. © imago images / Poolfoto 15/23 Coutinho: Fügte sich gut ein in den zweiten 45 Minuten. Ein gefährlicher Torschuss, gute Standards. Deutlich mehr Aktionen und Spielanteile als "Vorgänger" Müller. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 16/23 Michael Cuisance: Ersetzte den bärenstarken Gnabry nach einer Stunde und wollte gerne etwas bewegen. Suchte zweimal den Abschluss, wirkte aber hin und wieder zu egoistisch. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 17/23 Lucas Hernandez: Ersetzte Alaba und machte zunächst keinen guten Eindruck, als er sich vom Ex-Hannoveraner Sakai düpieren ließ. Anschließend aber souverän und Herr der Lage. 58 von 59 Pässen fanden einen Mitspieler. Note: 3. © imago images / Poolfoto 18/23 Javi Martinez: Hat Glück, dass die Frisur nicht in die Bewertung einfließt. Ansonsten die personifizierte Unauffälligkeit. Gute Passquote bei allerdings maximaler Risikovermeidung. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 19/23 Alvaro Odiozola: Ersetzte Kimmich ab der 62. und hatte freilich nicht dessen Einfluss aufs Offensivspiel. Legte einen Torschuss auf und verhinderte mit guter Grätsche einen womöglich sehr gefährlichen OM-Konter. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 20/23 Niklas Süle: Feierte sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober. Wurde nicht gefordert und ließ dementsprechend auch nichts anbrennen. Wirkte sehr fit. Note: 3. © imago images / Poolfoto 21/23 Corentin Tolisso: Spielpraxis und eine gewisse Selbstverständlichkeit gehen dem Franzosen logischerweise noch ab. Ersetzte den blassen Goretzka und war sehr bemüht. 61 Ballaktionen in 45 Minuten sind eine Menge. Etliche Ungenauigkeiten. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 22/23 Sven Ulreich: Hatte wie Neuer exakt gar nichts zu tun. Elf Ballaktionen, acht Pässe, 100 Prozent Passquote. Nicht sehr aufregend. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 23/23 Joshua Zirkzee: Kam erst zur 74. für Lewandowski und hing wie der Torjäger zuvor auch in der Luft. Lediglich sechs Ballaktionen für den Niederländer. Keine Bewertung.

Champions League: Mögliche Viertelfinal-Paarungen

Die möglichen Paarungen für das Viertelfinale wurden bereits ausgelost. Der FC Bayern würde entweder auf den FC Barcelona oder den SSC Neapel treffen. Leipzigs Gegner steht bereits fest. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann muss sich gegen Atletico Madrid beweisen.