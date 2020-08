Champions League, Torjäger: Die besten Scorer der aktuellen Saison

Robert Lewandowski spielt beim FC Bayern die Saison seines Lebens und hat auch in der diesjährigen Champions-League-Saison schon einige Tore erzielt. Doch welcher Spieler war an den meisten Toren in der CL-Spielzeit 19/20 beteiligt? SPOX hat die Antwort.

Champions League: Die Top Scorer der Saison 19/20

Aktuell führt Robert Lewandowski die Top-Scorer-Liste an. Mit 18 Punkten hat der Pole sieben Scorerpunkte mehr als Kylian Mbappe auf Platz zwei. Auf Rang drei liegt Dortmunds Erling Haaland, der aber mit dem BVB schon ausgeschieden ist. Der Norweger hatte bereits bei seinem Ex-Klub RB Salzburg einige Treffer erzielt.

# Name Verein Tore Assists Punkte 1 Robert Lewandowski FC Bayern 13 5 18 2 Kylian Mbappe PSG 5 6 11 3 Erling Haaland Borussia Dortmund / RB Salzburg 10 1 11 4 Raheem Sterling Manchester City 6 4 10 5 Gabriel Jesus Manchester City 6 3 9 6 Dries Mertens SSC Neapel 6 2 8 7 Lionel Messi FC Barcelona 3 4 7 Hee-chan Hwang RB Leipzig 3 4 7 9 Luis Suárez FC Barcelona 4 3 7 Rodrygo Real Madrid 4 3 7 11 Karim Benzema Real Madrid 5 2 7 12 Serge Gnabry FC Bayern 6 1 7 Memphis Depay Olympique Lyon 6 1 7 14 Angel Di Maria PSG 2 4 6 Hakim Ziyech Ajax Amsterdam 2 4 6

CL: Das Viertelfinale im Überblick

Team 1 Team 2 Ergebnis Datum Uhrzeit Stadion Atalanta Bergamo Paris Saint-Germain 1:2 (1:0) Mi, 12. August 21 Uhr Estadio da Luz RB Leipzig Atletico Madrid -:- Do, 13. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade FC Barcelona FC Bayern -:- Fr, 14. August 21 Uhr Estadio da Luz Manchester City Olympique Lyon -:- Sa, 15. August 21 Uhr Estadio Jose Alvalade

