Champions und Europa League: Fragen und Antworten zum Finalturnier

Am Freitag wurden im Stammsitz der UEFA im Schweizer Nyon die Viertel- und Halbfinals für die Miniturniere in Champions League und Europa League ausgelost. In der Königsklasse sind mit Triple-Jäger Bayern München und RB Leipzig noch zwei Bundesligisten dabei, im früheren UEFA-Cup mit Pokalfinalist Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg sogar drei.

Fragen und Antworten zum Finalturnier der CL und EL.

Wie verläuft Bayerns Weg zum möglichen Triple?

Gar nicht so leicht zu beantworten, denn der Königsklassen-Spielplan beinhaltet auch nach der Ziehung noch viele Lücken. Sollte er das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea überstehen (Hinspiel 3:0), trifft der FC Bayern im Viertelfinale auf den FC Barcelona oder SSC Neapel. Derweil spielt der Sieger aus Manchester City/Real Madrid gegen den Gewinner des Achtelfinales Juventus Turin/Olympique Lyon. Hier wird ein möglicher Halbfinalgegner der Bayern ermittelt.

Damit steht auch fest, dass der deutsche Rekordmeister mit Manchester City, dem FC Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin die deutlich schwierigerer Turnierhälfte zugelost bekommen hat. Von all diesen Teams kann nur eine Mannschaft das Finale erreichen, weshalb ein Favoritensterben unumgänglich ist.

Die Viertelfinal-Paarung von RB Leipzig gegen Atletico Madrid steht hingegen genauso fest wie das Duell Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain. Die Sieger jener beiden Partien würden auch im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen. Das deutsche Duell Bayern gegen Leipzig kann es erst im Endspiel geben.

Wie steht es in den übrigen Achtelfinals?

CHAMPIONS LEAGUE

Die Bayern müssen wie erwähnt noch einmal gegen den FC Chelsea (8. August, 21.00 Uhr) ran, Manchester City führt 2:1 gegen Real, zwischen Barca und Napoli steht es 1:1 und Juve muss einen 0:1-Rückstand gegen Lyon aufholen.

EUROPA LEAGUE

Leverkusen steht nach dem 3:1 im Hinspiel bei den Glasgow Rangers mit einem Bein im Viertelfinale. Wolfsburg unterlag Schachtjor Donezk (1:2), und Frankfurt droht nach der Heimpleite gegen den FC Basel (0:3) das Aus.

Wo wird gespielt?

CHAMPIONS LEAGUE

Viertel-, Halb- und Finale werden als K.-o.-Turnier in Lissabon ausgetragen, ohne Zuschauer. Alle Duelle werden in einem einzigen Spiel entschieden. Spielorte sind Benficas Estadio do Sport Lisboa e Benfica, wo auch das Finale steigt, und Sportings Estadio Jose Alvalade. Die Achtelfinal-Rückspiele dürfen im eigenen Stadion des Heimteams ausgetragen werden.

EUROPA LEAGUE

Viertel-, Halb- und Finale werden als K.-o.-Turnier in Nordrhein-Westfalen ausgetragen, ohne Zuschauer. Alle Duelle werden in einem einzigen Spiel entschieden. Spielorte sind das RheinEnergieStadion in Köln (Endspielort), die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, Düsseldorfs Merkur Spiel-Arena und Schalkes Veltins-Arena. Die Achtelfinal-Rückspiele dürfen im eigenen Stadion des Heimteams ausgetragen werden. Die Duelle zwischen Inter-Getafe und FC Sevilla-AS Rom (beide ohne Hinspiel) werden in einem Spiel in Deutschland entschieden.

Wann wird gespielt?

CHAMPIONS LEAGUE

Die Achtelfinal-Rückspiele sind für den 7./8. August angesetzt, die Viertelfinals für den 12. bis 15. August, die Halbfinals für 18./19.8., das Endspiel für 23.8. Alle Spiele werden um 21.00 Uhr (MESZ) angepfiffen.

EUROPA LEAGUE

Die Achtelfinals finden am 5./6. August statt (18.55/21.00 Uhr), die Viertelfinals am 10./11.8., die Halbfinals am 16./17.8. und das Endspiel am 21.8. (alle 21.00 Uhr MESZ).

FC Bayern München: Das Saisonzeugnis der FCB-Stars © imago images / Sven Simon 1/45 Die nationale Saison ist für den FC Bayern vorüber, in der Champions League geht es erst im August weiter. Zeit also für ein Zeugnis. SPOX bewertet alle Spieler des Double-Siegers, die in der bisherigen Spielzeit auf mindestens 90 Einsatzminuten kommen. © imago images / Marvin Ibo Güngör 2/45 TOR - MANUEL NEUER: Weil der Mittelfuß keine Schwierigkeiten bereitete, stieg der viermalige Welttorhüter wieder zu einem absoluten Rückhalt auf. Neuer blieb in 20 von 47 Einsätzen ohne Gegentor, musste insgesamt 46-mal hinter sich greifen. © imago images / ActionPictures 3/45 Der Kapitän war meist souverän zur Stelle, wenn er zur Stelle sein musste. Kein Wunder, dass Hansi Flick auch in Zukunft auf den 34-Jährigen setzen möchte. Neuer ist unumstritten. Note: 2. © imago images / Markus Ulmer 4/45 SVEN ULREICH: Hatte anders als in den Vorjahren das "Pech", dass Neuer fit blieb. Die Nummer zwei des Rekordmeisters kam nur zu einem Einsatz - beim 3:1 am 33. Spieltag gegen den SC Freiburg. Es war zugleich sein Abschiedsspiel. © imago images / Bernd Feil/M.i.S./Pool 5/45 Ulreich wird vermutlich innerhalb der Bundesliga wechseln. Hertha BSC, Schalke 04 und sein Ex-Klub VfB Stuttgart sollen Interesse an dem 31-Jährigen zeigen. Sein Nachfolger in München wird Alexander Nübel. Note: 3. © imago images / Kevin Voigt/Jan Huebner/Pool 6/45 ABWEHR - BENJAMIN PAVARD: Spielte eine tolle Premierensaison beim FC Bayern und absolvierte nach Neuer und Kimmich die meisten Pflichtspielminuten aller Spieler. Zunächst manchmal links oder innen gefragt, unter Flick Stammspieler auf rechts. © imago images / Eibner 7/45 Beachtlich waren nicht nur seine konstanten Leistungen im Defensivspiel, sondern auch seine Impulse für das Offensivspiel. Pavard erzielte wettbewerbsübergreifend vier Tore und legte sieben weitere auf. Note: 2. © imago images / Joachim Sielski 8/45 ALVARO ODRIOZOLA: Flick wünschte sich wegen des dünnen Kaders in der Winterpause zwei Neuzugänge und bekam von Salihamidzic mit Leihgabe Odriozola von Real Madrid einen - und den hätte sich der Klub auch sparen können. © imago images / MIS 9/45 Bei seinem ersten Startelfeinsatz, dem knappen 3:2-Sieg gegen Paderborn, enttäuschte Odriozola. Die meiste restliche Zeit verbrachte er auf der Bank. Beim abschließenden Bundesligaspiel in Wolfsburg durfte er nochmal unauffällig mitwirken. Note: 4,5. © imago images / Sven Simon 10/45 NIKLAS SÜLE: Gilt beim FC Bayern als kommender Abwehrchef und war als solcher zum Saisonstart unumstrittener Stammspieler. Wie eigentlich alle anderen auch, vermochte es aber auch Süle nicht, in Niko Kovacs Defensiv-System zu überzeugen. © imago images / Philippe Ruiz 11/45 Beim Auswärtsspiel in Augsburg am 8. Spieltag riss er sich in der Anfangsphase das Kreuzband und muss seitdem verletzt passen. Beim DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen stand er erstmals wieder im Kader. Note: 3. © imago images / MIS 12/45 JEROME BOATENG: Das Comeback des Jahres! An den Titelfeiern der vergangenen Saison nahm Boateng nicht teil, anschließend legte ihm Präsident Uli Hoeneß einen Abschied nahe. Kurz vor Transferschluss zerschlug sich aber ein Transfer zu Juventus. © imago images / Laci Perenyi_Bernd Feil/M.i.S./Pool 13/45 Boateng kämpfte sich zurück und kam wegen Verletzungssorgen der Konkurrenten zu ersten Einsätzen. Dabei machte er unter Flick seine Sache so gut, dass er seinen Stammplatz behielt - und am Ende der Saison bei den Titelfeiern mitfeierte. Note: 2. © imago images / Philippe Ruiz 14/45 JAVI MARTINEZ: Spielte unter Kovac keine Rolle, was ihn so mitnahm, dass er vor einem Spiel wie ein Häufchen Elend auf der Ersatzbank saß und von Flick getröstet werden musste. Dieser baute nach dem Kovac-Aus in der Abwehrzentrale auf ihn. © imago images / Kadir Caliskan 15/45 Martinez spielte gut, erlitt aber im letzten Hinrunden-Spiel einen Muskelbündelriss. Seitdem ist er nur noch ein Nebendarsteller. Gut möglich, dass der 31-jährige Baske das Kapitel FCB in diesem Sommer beendet und in die Heimat zurückkehrt. Note: 3,5. © imago images / Laci Perenyi_SVEN SIMON/Frank Hoermann/POOL 16/45 LUCAS HERNANDEZ: Von Rummenigge als "bester Innenverteidiger in Europa" angepriesen, erlebte Bayerns Rekordtransfer Hernandez eine sehr enttäuschende und von vielen Verletzungssorgen geprägte Premierensaison. © imago images / Sven Simon 17/45 Seit Mitte Februar ist er wieder weitestgehend fit, kam in der Folge aber nicht am eingespielten Innenverteidiger-Duo Alaba/Boateng vorbei. Etliche Male wurde er in der Schlussphase eingewechselt. Note: 4. © imago images / Moritz Müller 18/45 DAVID ALABA: Ex-Trainer Pep Guardiola probierte Alaba einst erstmals in der Innenverteidigung, Kovac schob ihm bei seinem letzten Spiel als Bayern-Trainer gegen Frankfurt auf diese Position und Flick machte ihn dort zum Stammspieler. © imago images / Eibner 19/45 Alaba überzeugte mit gutem Zweikampfverhalten und präzisem Aufbauspiel. Während der Geisterspiele wurde außerdem deutlich, welch wichtige Führungsrolle er in der Mannschaft hat: Seine Kommandos waren bis auf die Pressetribüne zu hören. Note: 1,5. © imago images / Krieger 20/45 ALPHONSO DAVIES: Nach einigen Kurzeinsätzen zum Saisonstart beorderte ihn Kovac am 9. Spieltag gegen Union Berlin erstmals als Linksverteidiger in die Startelf. Seitdem entwickelte sich Davies zu einem der konstantesten Bayern-Spieler. © imago images / Laci Perenyi 21/45 Er glänzte vor allem mit seiner unfassbaren Geschwindigkeit und Dynamik. Videos von einigen seiner Sprints gingen in den sozialen Medien um die Fußball-Welt. Wettbewerbsübergreifend gelangen ihm neun Assists. Note: 1. © imago images / Stefan Matzke 22/45 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH: Jahrelang träumte er davon, im defensiven Mittelfeld zu spielen. Flick erfüllte ihm diesen Wunsch - und beide dürfen sich bestätigt fühlen. Kimmich ging sowohl in Sachen Mentalität als auch Leistung voran. © imago images / Plusphoto 23/45 In der ganzen Saison verpasste er lediglich den Rückrundenauftakt bei der Hertha gelbgesperrt, sonst stand er immer auf dem Platz. Etliche gute Standards stehen für ihn genauso zu Buche wie wettbewerbsübergreifend 19 Scorerpunkte. Note: 1,5. © imago images / Team 2 24/45 THIAGO: Nach dem Trainerwechsel musste Thiago zunächst zuschauen, ehe ihn Flick zurück in die Startelf beorderte und ihn dort auch bis zum Auftreten von Leistenproblemen beließ. Thiago spielte meist gut, aber nur selten überragend. © imago images / Philippe Ruiz 25/45 Womöglich war es seine letzte Saison im FCB-Trikot. Angeblich will er seinen 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den Klub verlassen. Was für ein genialer Kicker er ist, wird wohl erst auffallen, wenn er nicht mehr da ist. Note: 2,5. © imago images / Laci Perenyi 26/45 CORENTIN TOLISSO: Konnte im Vergleich zu seinen internen Konkurrenten nicht überzeugen und musste daher häufig auf die Bank, wenn er denn überhaupt fit war. Ist seit seinem Kreuzbandriss kurz nach dem WM-Sieg 2018 körperlich nicht mehr der Alte. © imago images / MIS 27/45 Bereits im Winter wurden Gerüchte um einen Wechsel zu Manchester United laut. Tolisso gilt als Verkaufskandidat, könnte aber von einem möglichen Thiago-Abschied profitieren. 24 Einsätze (1359 Minuten) werden seinen Ansprüchen nicht gerecht. Note: 4. © imago images / Sven Simon 28/45 LEON GORETZKA: Spielte bis zur Corona-Zwangspause eine solide Saison und deutete nach dem letzten Spiel gegen den FC Augsburg leichte Unzufriedenheit wegen zu geringer Einsatzzeiten an. © imago images / Laci Perenyi_Groothuis/Witters/Pool 29/45 Dann verschwand er im Homeoffice, tauchte mit einem Bodybuilder-artigen Körper wieder auf und ist seitdem unumstritten gesetzt. In den neun Spielen nach dem Re-Start gelangen ihm sieben Scorerpunkte und noch mehr gewonnene Zweikämpfe. Note: 2. © imago images / foto2press 30/45 MICHAEL CUISANCE: Brachte es in seiner Debütsaison "nur" auf zehn Einsätze für die Profis, steigerte sich im Laufe der vergangenen Monate aber stetig. Besonders schön: sein Kunstschuss beim 4:0-Sieg am letzten Spieltag in Wolfsburg. © imago images / Stefan Matzke 31/45 Cuisance verdiene sich weitere Einsätze, so Flick. Nicht auszuschließen, dass die Bayern ihn für eine Saison verleihen. Sollte Thiago aber gehen, könnte der 20-jährige Franzose mehr Chancen erhalten. Sein Potenzial ist riesig. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 32/45 PHILIPPE COUTINHO: Kam auf Leihbasis vom FC Barcelona, weil sich Wunschspieler Leroy Sane verletzte. Fügte sich gut in die Mannschaft ein, blieb trotz 17 Torbeteiligungen in 34 Einsätzen aber insgesamt unter seinen Möglichkeiten. © imago images / Philippe Ruiz 33/45 Coutinhos Probleme: seine Verletzungsanfälligkeit und der Trainerwechsel. Flick setzte auf den wieder erstarkten Thomas Müller, der dieses Vertrauen eindrucksvoll zu rechtfertigen wusste. Der Brasiliener kehrt nach der Saison zu Barca zurück. Note: 4. © imago images / Sven Simon 34/45 ANGRIFF - THOMAS MÜLLER: Vom Notnagel unter Kovac zum Erfolgsgaranten unter Flick - das bayerische Urgestein erlebte eine achterbahnartige Spielzeit. Im Herbst hätte wohl niemand damit gerechnet, dass Müller zum besten Vorlagengeber der BL avanciert. © imago images / Marvin Ibo Güngör 35/45 25 Treffer bereitete er vor - ein Rekord - und erzielte auch noch zwölf Tore selbst. Zur Belohnung verlängerten die Münchner vorzeitig bis 2023 mit ihm. Für Flick ist der 30-Jährige unersetzlich. Auch deshalb wird Kai Havertz vorerst kein Bayer. Note: 1. © imago images / Jürgen Fromme 36/45 SERGE GNABRY: Gerade in der Hinrunde war Gnabry einer, wenn nicht sogar der überragende Offensivmann beim Rekordmeister. Unvergessen sein Viererpack bei der 7:2-Gala gegen Tottenham Hotspur. © imago images / Eibner 37/45 Auch im Pokalfinale gegen Leverkusen trug sich der Nationalspieler in die Torschützenliste ein. Nach Beendung der nationalen Spielzeit steht er bei 20 Treffern und 13 Vorlagen. Man darf gespannt sein, wie er und Sane funktionieren. Note: 2. © imago images / MIS 38/45 IVAN PERISIC: Der Leihspieler von Inter Mailand erwies sich als zuverlässiger Joker, weil er nahezu immer lieferte, wenn er auf dem Platz stand. In 1540 Einsatzminuten gelangen ihm 16 Scorerpunkte (sechs Tore, zehn Vorlagen). © imago images / photoarena/Eisenhuth 39/45 Sportlich spricht also nichts dagegen, dass die Bayern ihn fest verpflichten. Allerdings soll der 31-Jährige für einen Backup zu viel verdienen, heißt es aus Vereinskreisen. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Note: 2,5. © imago images / Bernd Feil 40/45 KINGSLEY COMAN: Einer der besten und schnellsten Flügelspieler in Europa. Aber einer der effektivsten? Sicher nicht. Coman brauchte für seine 17 Torbeteiligungen 2316 Einsatzminuten - also fast 1000 mehr als Perisic. © imago images / Sven Simon 41/45 Seine Ansätze waren wie so oft herausragend, aber in Sachen Entscheidungsfindung enttäuschte der 24-jährige Franzose sehr häufig. Mit Sane bekommt er zur neuen Saison einen starken Konkurrenten auf seiner linken Seite. Note: 3,5. © imago images / ULMER Pressebildagentur 42/45 ROBERT LEWANDOWSKI: 51 Tore in 43 Pflichtspielen - was gibt es da noch hinzuzufügen? Lewandowski war einmal mehr der beste und wichtigste Bestandteil der Bayern-Offensive. Der Goldene Schuh ruft. © imago images / Jürgen Fromme 43/45 Flick schlug sogar vor, den Polen zum Weltfußballer zu ernennen. Klar ist: Für den FCB ist Lewandowski - Torjäger und Wandspieler zugleich - nicht zu ersetzen. Note: 1. © imago images / ActionPictures 44/45 JOSHUA ZIRKZEE: Ist er der Lewandowski-Nachfolger? In Sachen Coolness vor dem gegnerischen Tor könnte der 19 Jahre junge Shootingstar zweifellos in die Fußstapfen des Stammstürmers treten. © imago images / Kevin Voigt/Jan Huebner 45/45 Zirkzee traf in neun Bundesliga-Einsätzen viermal und bereitete zudem noch einen weiteren Treffer vor. Auch wenn der Niederländer noch am Anfang seiner Entwicklung steht: Seine Unbekümmertheit tut den Bayern gut. Note: 2.

Wer ist Favorit auf den Champions-League-Sieg?

"Für mich sind die beiden großen Titel-Anwärter Bayern und ManCity", sagte Jürgen Klopp, der mit Titelverteidiger FC Liverpool im Achtelfinale an Atletico Madrid gescheitert ist. In der Europa League gilt der formstarke englische Rekordmeister Manchester United als heißester Kandidat.

Was ist noch neu?

Die Klubs können maximal drei neue Spieler melden, sofern diese seit 3. Februar national spielberechtigt sind. Trainer können wie zuletzt in der Bundesliga fünf Auswechslungen an drei Zeitpunkten vornehmen, in der Verlängerung ist ein weiterer Tausch erlaubt. Statt 18 dürfen 23 Spieler auf den Spielbericht (bisher nur im Finale möglich).